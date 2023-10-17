الانتصارات والمنتخب الوطني في عهد عموتة.. خصومة مستمرة

مهند جويلس

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عمان- غاب الفوز مجددا عن مباريات المنتخب الوطني لكرة القدم، عندما خسر أمس أمام نظيره العراقي بفارق الركلات الترجيحية 3-5، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جرت أحداثها أمس على ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات البطولة الدولية الرباعية الودية.وهذه رابع مباراة للمنتخب الوطني في عهد المدير الفني الحسين عموتة، حيث خسر المباريات الثلاث الأولى أمام النرويج (0-6) وأذربيجان (1-2) وإيران (1-3)، ما يرسم علامات استفهام حول قدرة المدرب المغربي على الارتقاء بمستوى ونتائج الفريق في المرحلة المقبلة.وعلى ضوء هذه الخسارة، احتل المنتخب الوطني المركز الرابع والأخير وراء المنتخب العراقي، علما بأن المنتخب فاز بلقب البطولة الودية العام الماضي.وأقيمت في وقت متأخر من مساء أمس المباراة النهائية للبطولة، والتي جمعت منتخبي قطر وإيران.وأسفرت مباراتا نصف نهائي البطولة، عن فوز المنتخب الإيراني على المنتخب الوطني بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما تخطت قطر العراق بفارق الركلات الترجيحية 6-5 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف.ويتحضر المنتخب الوطني لخوض التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، حيث اكتملت أمس منتخبات مجموعته بانضمام الباكستان إلى منتخبي السعودية وطاجيكستان الذي يبدأ أمام المنتخب مشواره بالتصفيات منتصف شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.تشكيلة الفريقينالأردن: يزيد أبو ليلى، فراس شلباية (إحسان حداد)، سعد الروسان (مهند خير الله)، عبد الله نصيب “ديارا”، محمد أبو حشيش، نزار الرشدان، نور الدين الروابدة، مهند أبو طه (محمود مرضي)، موسى التعمري، علي علوان (إبراهيم سعادة)، ويزن النعيمات (أحمد عرسان).المدير الفني: الحسين عموتة (المغرب)العراق: أحمد باسل، علي عدنان، إبراهيم بايش، فرانس بطرس، ميرخاس دوسكي، أحمد علي (أيمن حسين)، أمير العماري (علي الحمادي)، علي جاسم (علي حيدر)، بشار رسن (أمجد عطوان)، دانيلو السعيد (ريبين سولاقا)، ومهند علي (أحمد فرحان).المدير الفني: خيسوس كاساس (إسبانيا)الحكام: فيصل البلوي (السعودية)، خلف الشمري (السعودية)، ياسر السلطان (السعودية)، حنين مراد (الأردن).الإنذارات: نور الدين الروابدة (الأردن) أحمد علي (العراق)سيناريو الأهداف- وجّه لاعب المنتخب الوطني فراس شلباية كرة أرضية من الجهة اليمنى، استقبلها المهاجم يزن النعيمات باللمسة الأولى، وسددها بالثانية مقصية خلفية على يسار الحارس العراقي (31).- تسلم المهاجم البديل أيمن حسين كرة داخل منطقة الجزاء، وراوغ الدفاع ووضعها بيساره في الشباك (70).- مرر لاعب العراق إبراهيم بايش كرة قصيرة لزميله البديل علي الحمادي، ليسددها الأخير من اللمسة الأولى على يسار أبو ليلى الذي وقف ساكنا يتابعها تدخل الشباك (75).- أرسل لاعب المنتخب الوطني موسى التعمري كرة بالمقاس للمهاجم يزن النعيمات الذي سددها بين قدمي الحارس العراقي أحمد باسل (79).فرص المباراةسدد أبو طه كرة من مسافة بعيدة علت العارضة (24).- رفع رسن كرة مقوسة داخل منطقةالجزاء ضربها بطرس برأسه بجانب المرمى (47).- تصدى أبو ليلى لتسديدة الحمادي القوية من مسافة قريبة وأبعدها لركنية (62).- التقط أبو ليلى لتسديدة فرحان بعد تجاوزه الدفاع الأردني بسهولة (65).- ضرب حسين كرة برأسه لم تعرف طريق المرمى (67).ركلات الترجيحالأردن: سجل كل من محمود مرضي، إبراهيم سعادة، نزار الرشدان، وأهدر إحسان حداد.العراق: سجل كل من ميرخاس دوسكي، علي الحمادي، علي عدنان، أيمن حسين وأمجد عطوان.