البارالمبي الطوالبة يتأهل إلى الدور الثاني لـ"ريشة غرب آسيا"

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انتقل لاعب المنتخب الوطني للريشة الطائرة مصعب الطوالبة، إلى الدور الثاني من منافسات الريشة الطائرة ضمن فعاليات دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الرابعة، والتي انطلقت أمس في مدينة الشارقة الإماراتية، حيث سيخوض الطوالبة مباراته المقبلة اليوم مع لاعب من لبنان.وكانت البعثة الأردنية، شاركت في حفل الافتتاح، في الوقت الذي تشارك فيه البعثة بـ5 ألعاب هي (رفع الأثقال، ألعاب القوى، كرة الهدف، والكرة الطاولة، والريشة الطائرة، بينما تشهد الدورة مشاركة 513 شخصا من بينهم 382 لاعبا ولاعبة من 12 دولة، يتنافسون في 7 ألعاب مختلفة.ويمثل الأردن في ألعاب القوى: أحمد هندي، كرة الحديدية ورمح، أبي أسعد، دفع الكرة الحديدية، أنس عنانزة، دفع الكرة الحديدية وصولجان، هبة الزين، رمي الرمح، نيفين البيك، دفع الكرة الحديدية وجلة، نبيل مقابلة، سباق 1500م،5000 م، محمد المهدي مصلح، سباق 1500م،5000م، نور الهدى مصلح، سباق 1500م، محمد جلهم، سباق 1500م،5000م، يمان المواهرة، الكرة الحديدية، ناصر المقابلة، سباق 400م،1500م، يوسف المواهرة، كرة الحديدية.وفي كرة الطاولة: فاتن عليمات (فردي وزوجي مختلط)، صابر قعدان (فردي وزوجي)، محمود الحايك (فردي)، وفي كرة الهدف: محمد بدر، محمد الدقم، أسامة الزيود، عبد علي الرمحي، محمد السيد، عماد عليان، وفي الريشة الطائرة: مصعب الطوالبة (فردي وزوجي)، علاء القواسمة (فردي وزوجي).ويذكر أن الأردن استضاف النسخة الثانية من دورة ألعاب غرب آسيا العام 2019، بمشاركة قرابة 700 رياضي ورياضية وإداري وإدارية مثلوا دول غرب آسيا كافة، وتنافسوا على 300 ميدالية.