"الباركور".. مواهب صاعدة ومشاركات مرتقبة العام الحالي

خالد تيسير العميري

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عمان – يقف المنتخب الوطني في رياضة الباركور، على أعتاب المشاركة في سلسلة من البطولات الإقليمية والعربية والعالمية المنتظرة خلال العام الحالي.ويشارك المنتخب الوطني في بطولة آسيا عن بعد "أونلاين" في أيار (مايو) المقبل، بحيث يتم تحديد فترة زمنية للاعب المشارك من أجل تأدية جملة من حركات الباركور بصعوبات مختلفة وفقا لقدراته، على أن يقوم بعد ذلك بإرسال أفضل مقطع فيديو يوثق جملته الفنية ويرغب بترشيحه للمنافسة في البطولة القارية، ليصار بعد ذلك إلى تقييم مقاطع الفيديو المرسلة من قبل لجنة الحكام واحتساب النقاط بناء على عوامل الصعوبات والسرعة والمهارة وغيرها من معايير التقييم، لتحديد الفائزين.وتحتضن صالة "نور الزعبي" للجمباز في محافظة الزرقاء، معسكر آسيا التدريبي للمدربين للفئات العمرية خلال العام الحالي، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الأردن، فيما تتجه الأنظار إلى اجتماع الاتحاد العربي المقرر إقامته يوم 17 نيسان (أبريل) المقبل، في قطر على هامش احتضان "الدوحة" لبطولة العالم للباركور، وسط ترجيحات بمنح الأردن شرف استضافة النسخة الأولى من بطولة العرب للباركور، والمقرر تنظيمها في أيلول (سبتمبر) المقبل، كما يشهد الشهر ذاته مشاركة المنتخب الوطني للباركور في بطولة كأس العالم بالبرتغال.ويقول م.صالح الغويري نائب رئيسة اتحاد الجمباز والناطق الإعلامي لاتحاد الجمباز في معرض رده على استفسارات "الغد": "الباركور الأردني يسير على الطريق الصحيح لتمثيل الأردن بصورة مشرفة في البطولات كافة، نحن من أوائل اتحادات الدول العربية التي تبنت لعبة الباركور، لأننا نرى فيها مستقبلا واعدا على المستويات كافة".وتأسس الباركور الأردني في كانون الثاني (يناير) من العام 2022، بعدما حرص اتحاد الجمباز برئاسة سمو الأميرة رحمة بنت الحسن على احتضان الرياضة ودعمها بصورة مستمرة، حيث كانت البداية بتأسيس "نواة" للمنتخب الوطني ضمت 28 لاعبا، قبل أن يتم عمل تصفيات بصورة مستمرة للاعبين للمنافسة بالأفضل منهم بدنيا وفنيا.من جانبه، أشاد المدير الفني للمنتخب الوطني في رياضة الباركور، معتصم صالح الغويري، على تطور المستوى العام للعبة في الأردن على فئتي "السرعة" و"الفري ستايل" رغم شح الإمكانيات وضعف القاعدة، مؤكدا تطلعاتهم إلى الظهور بصورة قوية في البطولات والأحداث المقبلة من خلال وضع اللاعبين على الخريطة الدولية، سعيا إلى أن يضعوا الأردن خلال السنوات المقبلة بين قائمة أفضل 10 دول في العالم.ويأمل الغويري في أن تنجح مساعيه في زيادة الاهتمام باللعبة ونشرها بمحافظات المملكة، بقوله: "نأمل في أن يشكل الإنجاز السابق نقطة تحول وقوة على مستوى اللعبة في الأردن، سنكون دائما على استعداد لمواجهة أي تحديات وصعوبات مالية محتملة في البدايات"، مؤكدا أن الإنجازات المحدودة تعود لطبيعة اللعبة وفوارق الخبرات، التي ستتضاءل مع زيادة الدعم واتساع القاعدة.ويتكون المنتخب الوطني اليوم من 19 لاعبا ولاعبة، قسموا على أربع فئات، حيث يضم الفريق الأول المعني بالمشاركات 5 لاعبين تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة، وهو العدد نفسه والفئة العمرية للفريق الرديف، فيما يتواجد 5 لاعبين في فريق المبتدئين ممن تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 17 عاما، ويضم فريق الإناث 4 لاعبات فوق 18 عاما.وكان العام الماضي شاهدا على المشاركة التاريخية الأولى للمنتخب الوطني في بطولة العالم للباركور، التي احتضنتها العاصمة البلغارية صوفيا، وأثمرت عن حلول لاعب المنتخب الوطني بهاء السعيد في المركز 31 من إجمالي 50 مشاركا في مجموعته بمنافسات فئة "الفري ستايل".وتعد "الباركور" واحدة من الرياضات الحديثة المليئة بالإثارة والتشويق، والتي تهدف في مجملها إلى التغلب على العقبات عبر الحركة والجري والقفز والتسلق باستخدام توازن الجسم وقوته لتحدي الجاذبية الأرضية والانتقال من مكان لآخر، عبر تأدية حركات من خلال الالتفاف والدوران في الهواء.