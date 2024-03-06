البحث عن "نقاط الأمان" عنوان مواجهتي السلط وشباب الأردن.. سحاب والأهلي

مهند جويلس

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عمان- تنطلق اليوم منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023-2024، وسط تطلعات من قبل فرق القاع بحصد النقاط والتقدم خطوة للأمام على سلم الترتيب، بعد سلسلة من النتائج السلبية في الفترة الماضية.ويستقبل السلط على ملعبه عند الساعة الخامسة مساء نظيره شباب الأردن، في مواجهة يسعى من خلالها أصحاب الأرض تعديل مساره بالبطولة، بهدف الابتعاد عن المراكز المتأخرة، فيما يلتقي سحاب مع نظيره الأهلي على ستاد عمان الدولي عند الساعة السابعة والنصف مساء.وتتواصل مباريات الجولة يوم غد بمواجهتين، حيث يستقبل ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد قمة الأسبوع بين الرمثا والحسين إربد عند الساعة الخامسة مساء، فيما يلتقي شباب العقبة مع الجليل عند الساعة السابعة والنصف مساء على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.وتختتم منافسات الجولة بعد غد بآخر مواجهتين، حيث يستضيف الوحدات نظيره مغير السرحان على ستاد عمان عند الساعة الخامسة مساء، فيما يحتضن ستاد الأمير محمد مواجهة معان والفيصلي عند الساعة السابعة والنصف مساء.ومن المقرر أن تتوقف بطولة الدوري عقب المباراة الأخيرة في الجولة الحالية، من أجل إتاحة الفرصة للمنتخب الوطني التحضير والاستعداد للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأسي العالم وآسيا، إلى جانب فتح المجال أمام المنتخب الأولمبي للمشاركة في بطولة غرب آسيا بالفترة ذاتها في السعودية، وملاقاة أصحاب الضيافة بربع النهائي.السلط × شباب الأردنينشد فريق السلط بقيادة المدرب عمار الزريقي مواصلة الأداء الجيد منذ تسلمه المهمة، رغم غياب النتائج الإيجابية بعد خسارتين متتاليتين أمام الحسين إربد والفيصلي، إذ يطمح "الرهيب" في الابتعاد عن المركز العاشر الذي يتشارك به مع الجليل صاحب المركز التاسع برصيد 10 نقاط لكل منهما.وخلال 8 مباريات سابقة ببطولة الدوري، لم يتمكن السلط من تحقيق الفوز سوى في مواجهة وحيدة، مقابل حضور نتيجة التعادل في 4 مباريات، فيما فاز شباب الأردن في 3 مباريات، ما يجعل مهمة السلط صعبة للتعويض بعد الخسارة أيضا في مباراة الذهاب بهدف نظيف.ومن المتوقع أن يعتمد الزريقي على تشكيلة مكونة من قتيبة دعسان، عبد الله المناصرة، محمد زريقات، محمد مصطفى، عصام سميري، خليل بني عطية، خالد العسولي، حمد البلاونة، محمود موافي، عبد الله ذيب وعدي القرا.وعلى الطرف الآخر، يدخل شباب الأردن المباراة منتشيا بالفوز الثمين الذي حققه بالجولة الماضية على سحاب، والذي رفع رصيده من النقاط إلى 16 وبالمركز السادس، إلى جانب المستوى المميز الذي يقدمه "أسود غمدان" بتشكيلة يسود عليها الطابع "الشبابي".ولن تكون رحلة شباب الأردن إلى ملعب السلط سهلة، نظرا لرغبة المنافس في تسجيل الفوز الغائب عنه في الجولات الثلاث الماضية، إلى جانب فارق الخبرات لصالح أصحاب الأرض، إلا أن المدير الفني للفريق محمود الحديد، وجد في تشكيلته الشابة القدرة على تقديم المستويات الجيدة وتحقيق النتائج.ويعتمد الحديد في تشكيلته الأساسية على محمد رشيدات، حسن حلوة، أحمد أيمن، عامر المجدوبة، محمد طه، فضل هيكل، محمد أبو طه، أيهم هشام، أحمد صبرة، حمزة النعيم وأويس زيادات.ويقود اللقاء طاقم تحكيمي مكون من إبراهيم سمارة حكما للساحة، المساعد الأول عمرو عجاج، المساعد الثاني مراد الذيبة ومحمود صبيح حكما رابعا.سحاب × الأهلييدخل فريق سحاب المواجهة رافعا شعار الفوز ولا شيء سواه، من أجل الابتعاد عن المركز الأخير الذي يتقاسمه مع نظيره الأهلي برصيد كل منهما 9 نقاط، بعد سلسلة من النتائج السيئة للفريق رغم امتلاكه عناصر ذات قيمة فنية جيدة على الصعيد المحلي.ويعاني سحاب منذ بداية الموسم من ضائقة مالية خانقة أجبرت الإدارة على الاستعانة بأكثر من 4 أجهزة فنية خلال مرحلة الذهاب، ليستقر المطاف مؤخرا بالفريق مع المدرب محمد المحارمة، الذي ينحت بالصخر من أجل بقاء فريقه بين الكبار لموسم آخر.ويعتمد المحارمة في خياراته على وليد عصام، ورد البري، حسام أبو سعدة، رواد أبو خيزران، إبراهيم الخوالدة، خالد الردايدة، محمد الرازم، أحمد طنوس، حمزة الصيفي، أحمد العيساوي وأحمد أبو كبير.في المقابل، يسعى الأهلي لتدارك الموقف، وتسجيل الفوز على المنافس المباشر له على مراكز الهبوط، حيث يعلم المدير الفني عماد رشاد بأن النقاط الثلاث أمام سحاب لها أهمية مضاعفة، كون أن الفوز يبعد الفريق عن المراكز المتدنية.ويعول رشاد في قائمته الأساسية على ربيع عز الدين، يزن الغرابلة، فيفيان كوا آسي، بهاء الشملتي، محمد عز الدين، أحمد إلياس، خالد صياحين، ماهر الشحري، أنس بني عودة، خالد الدردور ومحمد مراعبة.وكانت مباراة الفريقين في مرحلة الذهاب الأكثر إثارة بين مباريات البطولة، نظرا لانتهاء المواجهة بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق، إلى جانب تسجيل لاعب سحاب أحمد كبير "الهاتريك" الأول والوحيد بالبطولة، وتسجيله ثاني أسرع هدف ببطولة الدوري حتى اللحظة بعد مرور 28 ثانية.ويقود اللقاء طاقم تحكيمي مكون من صدام عمارة حكما للساحة، المساعد الأول أيمن عبيدات، المساعد الثاني أحمد الحتو ومروان إسماعيل حكما رابعا.