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Jordan News النسخة المطبوعة

البحريني الحربان مدربا لسيدات كرة الاتحاد

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المدرب البحريني خالد الحربان
عمان- الغد- علمت "الغد" أن نادي الاتحاد تعاقد مساء اليوم الثلاثاء مع المدرب البحريني خالد الحربان، لقيادة فريق الكرة النسوي بالمرحلة المقبلة.

وأبرم مجلس إدارة نادي الاتحاد التعاقد مع الحربان بعد مغادرة البرازيلي جويل كورنيللي منصبه في الفترة الماضية، ليكمل الحربان مرحلتي الإياب والذهبية بدوري المحترفات، ويقود الفريق في الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا للسيدات.

ويعد الحربان أحد المدربين الذين أشرفوا على تدريب عدة فرق بدوري المحترفين البحريني خلال مواسم ماضية، كما خاض تجربة مع منتخب سيدات البحرين، مثلما حضر للأردن مدربا لمنتخب سيدات العرب في العام 2020 بمواجهة منتخب السيدات الأردني.

الجدير بالذكر أن الاتحاد أنهى مرحلة الذهاب بدوري المحترفات بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة.اضافة اعلان
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