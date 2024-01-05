البحرين أقوى المرشحين لاستضافة "طاولة غرب آسيا الأولمبية"

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عمان - في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة القطرية الدوحة صباح اليوم الاجتماع المهم، الذي يعقده مجلس إدارة اتحاد غرب آسيا برئاسة الأردني طارق الزعبي، فإن البحرين تعتبر من أبرز المرشحين لاستضافة تصفيات منطقة غرب آسيا التي تقام خلال الفترة من 6 ولغاية 8 آذار (مارس) المقبل، وهي التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.ورغم تقدم اتحادات الأردن وقطر والعراق لاستضافة هذه التصفيات إلا أن التوافقات التي شهدتها الأيام الماضية رجحت بنسبة كبيرة فوز الملف البحريني، خصوصا وأن الأردن الذي كان ملفه المرشح الأبرز لنيل ثقة اتحاد غرب آسيا، قد استضاف النسخة الأخيرة من التصفيات التي جرت في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب مطلع العام 2020.وينتظر أن يصدر اليوم القرار الرسمي باستضافة البحرين للتصفيات الأولمبية، اضافة إلى القرارات الأخرى التي سيتخذها اتحاد غرب آسيا، وخصوصا التي تتعلق بمواعيد بطولاته المقبلة التي تقام العام الحالي، بعد أن كان من المقرر أن تقام العام الماضي في لبنان، والتي تم تأجيلها بسبب الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة.ويذكر أن التصفيات الأولمبية المخصصة لدول غرب آسيا يتحظى بأشراف من الاتحاد الدولي بالتعاون والتنسيق الكامل مع الاتحاد الآسيوي واتحاد غرب آسيا، وتحظى عادة بمتابعة واهتمام كبيرين نظرا لأهميتها وقوة اللاعبين واللاعبات المشاركين فيها، والذين يمثلون كافة دول منطقة غرب آسيا المنتسبة للاتحاد ومقره العاصمة عمان.في تصفيات النسخة الأخيرة تأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، لاعب المنتخب السعودي علي الخضراوي عن فئة اللاعبين، بينما تأهلت لاعبة المنتخب السعودي هند ظاظا عن فئة السيدات، في الوقت الذي يحق فيه لكل دولة مشاركة لاعبين اثنين عن كل فئة.إلى ذلك ينتظر أن يعلن الاتحاد الأردني عن اللاعبين الأربعة الذين سيمثلون الأردن في تصفيات 2024، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة بعد استكمال اللقاءات المخصصة للتصفيات التي بدأت منذ فترة بمشاركة اللاعبين واللاعبات الحاصلين على المراكز المتقدمة في بطولة المملكة التصنيفية لفئتي الرجال والسيدات.خطة الاتحاد 2024ينتظر أن يعلن الاتحاد الأردني برئاسة طارق الزعبي عن خطة نشاطاته للعام الحالي 2024، والتي ستكون حافلة سواء التي تتعلق باقامة البطولات المحلية، ومشاركات المنتخبات الوطنية في الاستحقاقات الرسمية، إضافة إلى بعض النشاطات الأخرى التي تعنى بالتطوير ونشر اللعبة، والتي تركز على الفئات العمرية باعتبارها القاعدة الرئيسية لعملية التطوير الشاملة.وكان الاتحاد اقام في العام 2023 كافة نشاطاته المحلية، والتي حققت نجاحات واسعة، حيث شكلت جولة عمان من بطولات العالم علامة فارقة لكرة الطاولة الأردنية من خلال مشاركة مجموعة كبيرة من نجوم اللعبة في العالم، إضافة إلى بطولة الأردن الدولية للفئات العمرية.وأقام الاتحاد كافة نشاطاته المحلية سواء للرجال والسيدات أو الفئات العمرية ومن أبرز هذه البطولات دوري أندية الدرجة الأولى والتي توج فيها فريق الأرثوذكسي بطلا، وحصول فريق مدينة الحسين للشباب على المركز الثاني، وفوز فريق حمادة بلقب دوري أندية السيدات، ودوري أندية الدرجة الثانية، والتي شهد فوز فريق الكرك بلقب البطولة، وحصول فريق الأقصى على المركز الثاني، وتأهل الفريقين معا لدوري أندية الدرجة الأولى للموسم الحالي 2024، مثلما فاز اللاعب زياد عزيز بلقب بطولة المملكة للرجال، ورائد الدميسي بفئة تحت 19 سنة، وعيسى الشماع بفئة 17، وفئة 15، وجاد بيساني بفئة 17، ويامن الجعافرة بفئة 13، وركان الزعبي بفئة 11، وفازت تيماء أبو يمن بفئة السيدات، وريناد الحسني بفئة 19 سنة وبتول باسم بفئة 17، وجنى ايمن بفئة 15، وغلا أيمن بفئة 13، وايلين أيمن بفئة 11.