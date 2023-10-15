الأحد 15 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

البحرين بطل لكأس الأردن للرجبي

Rugby-Stadium-AR11112019
رجبي
عمان – أحرز المنتخب البحريني لقب النسخة الأولى من بطولة كأس الأردن للرجبي السباعي، بفوزه على المنتخب الوطني بنتيجة (5-31)، في المباراة النهائية التي أقيمت الجمعة في ملعب جامعة البترا بالعاصمة عمان.اضافة اعلان
وأحرز "رديف" المنتخب الوطني المركز الثالث بفوزه على فريق كردستان (24-19)، علما بأن نتائج دور المجموعات شهدت فوز البحرين على رديف الأردن (26-7)، وكردستان على فريق سراسنز (38-7)، والبحرين على المنتخب الوطني (38-0)، والمنتخب الوطني على كردستان (19-12)، ورديف الأردن على سراسنز (33-22)، والمنتخب البحريني على كردستان (47-7).
وتأتي البطولة الودية، بمثابة المحطة التحضيرية للمنتخب الوطني للرجبي السباعي، الذي يستعد لخوض منافسات بطولة كأس آسيا للرجبي السباعي، المقرر إقامتها يومي 3و4 من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.
وقال المدير التنفيذي لاتحاد الرجبي عزيز أبو خلف في معرض رده على استفسارات "الغد": "كانت بطولة ناجحة تنظيميا، وسعدنا باستضافة المنتخب البحريني بنجومه من مختلف الجنسيات وفريق من كردستان، لقد كان المستوى التنافسي مرتفعا واكتسب لاعبونا الخبرات الجيدة قبل خوض الاستحقاق الآسيوي".  وتابع: "لم نظهر بالشكل المطلوب في المباراة الافتتاحية التي خسرناها أمام البحرين، ثم تصاعد مستوى الأداء تدريجيا"، لافتا إلى أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة أحمد حموقة يتطلع إلى وضع اللاعبين في أجواء المنافسات وزيادة الاحتكاك.
واستطرد: "هناك اهتمام عال من الدول المجاورة للمشاركة في النسخة الثانية العام المقبل، ستكون النسخة المقبلة كبيرة من حيث أعداد المشاركين، والتي ستتضمن منتخبات وأندية وفرق نسائية للرجبي النسائي، وستوزع على ثلاث مجموعات، لتحقيق أقصى درجات الاستفادة والبناء عليها للمستقبل". 
وثمن أبو خلف، الدعم المتواصل للشركاء، ايسوزو - الأردن والملكية الأردنية وجامعة البترا، على دعمهم المتواصل للارتقاء باللعبة وضمان تألقها محليا وخارجيا.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
جبارة توقع على هدفها الأول بالدوري السعودي للسيدات

جبارة توقع على هدفها الأول بالدوري السعودي للسيدات

منذ 12 دقيقة
1697366693554484600

6 لاعبين يدعمون قائمة المنتخب الوطني قبل لقاء العراق بـ"الرباعية"

منذ1 ساعة
1697366693654485000

منتخب السيدات يؤكد مشاركته بـ"غرب آسيا" بنسختها الثامنة

منذ1 ساعة
1697372066324799700

حنان نصار... من أزقة "الجيزة" إلى مضمار "القوى" وحلبات الملاكمة

منذ1 ساعة
1697363925044405600

النقع يكتب قصة نجاح بلغة الإرادة والتحدي في سماء "الطائرة النسوية"

منذ1 ساعة
1697371165454768800

العلاونة وعابدين يحصدان بطاقتي الاحتراف في ختام بطولة الأردن لبناء الأجسام

منذ1 ساعة
افكار و مواقف

تغير وجه المنطقة.. حرب شاملة أم سلام شامل؟

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم
ماهر أبو طير

هل ستمتد الحرب إلى دول ثانية؟

ماهر أبو طير |اليوم
ماهر أبو طير

هذا ما تخطط له إسرائيل

ماهر أبو طير |اليوم

كيف طمأن الرئيس بايدن الفلسطينيين؟

علاء الدين أبو زينة |اليوم

الترانسفير.. ليس مجرد أمنية!

موفق ملكاوي |اليوم

الغرب وغزة... جذور الفكر العنصري

موفق ملكاوي |اليوم
ترجمات
الرئيس المصري أنور السادات مع وزير الخارجية الأميركي هنري كيسنغر في القاهرة، 1973 - (أرشيفية)

كيف وضعت "حرب أكتوبر" 1973 العالم على شفير الهاوية النووية

ترجمات |13 تشرين الأول 2023
برج سكني شاهق أصابته القوات الإسرائيلية في مدينة غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 – (المصدر)‏

لماذا هاجمت حماس - ولماذا أخذت إسرائيل على حين غرة‏ ؟

ترجمات |11 تشرين الأول 2023
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
مقاتلون من تنظيم "داعش - ولاية خراسان" - (أرشيفية)

الجهاد الأفغاني التالي جهود "طالبان" لاحتواء "داعش- خراسان"

ترجمات |10 تشرين الأول 2023
‏فتاة فلسطينية بين أنقاض مبان دمرها القصف الإسرائيلي على بيت لاهيا - (أرشيفية)

‏أميركيون يكتبون عن العنصرية الإسرائيلية والتواطؤ الأميركي‏

ترجمات |10 تشرين الأول 2023
في الاحتجاجات "التجمع مطلوب"، رسم للفنان مستر فيشر - (المصدر)

لماذا تفشل الحركات الجماهيرية‏

ترجمات |09 تشرين الأول 2023
 