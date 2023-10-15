البحرين بطل لكأس الأردن للرجبي

خالد تيسير العميري

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عمان – أحرز المنتخب البحريني لقب النسخة الأولى من بطولة كأس الأردن للرجبي السباعي، بفوزه على المنتخب الوطني بنتيجة (5-31)، في المباراة النهائية التي أقيمت الجمعة في ملعب جامعة البترا بالعاصمة عمان.وأحرز "رديف" المنتخب الوطني المركز الثالث بفوزه على فريق كردستان (24-19)، علما بأن نتائج دور المجموعات شهدت فوز البحرين على رديف الأردن (26-7)، وكردستان على فريق سراسنز (38-7)، والبحرين على المنتخب الوطني (38-0)، والمنتخب الوطني على كردستان (19-12)، ورديف الأردن على سراسنز (33-22)، والمنتخب البحريني على كردستان (47-7).وتأتي البطولة الودية، بمثابة المحطة التحضيرية للمنتخب الوطني للرجبي السباعي، الذي يستعد لخوض منافسات بطولة كأس آسيا للرجبي السباعي، المقرر إقامتها يومي 3و4 من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.وقال المدير التنفيذي لاتحاد الرجبي عزيز أبو خلف في معرض رده على استفسارات "الغد": "كانت بطولة ناجحة تنظيميا، وسعدنا باستضافة المنتخب البحريني بنجومه من مختلف الجنسيات وفريق من كردستان، لقد كان المستوى التنافسي مرتفعا واكتسب لاعبونا الخبرات الجيدة قبل خوض الاستحقاق الآسيوي". وتابع: "لم نظهر بالشكل المطلوب في المباراة الافتتاحية التي خسرناها أمام البحرين، ثم تصاعد مستوى الأداء تدريجيا"، لافتا إلى أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة أحمد حموقة يتطلع إلى وضع اللاعبين في أجواء المنافسات وزيادة الاحتكاك.واستطرد: "هناك اهتمام عال من الدول المجاورة للمشاركة في النسخة الثانية العام المقبل، ستكون النسخة المقبلة كبيرة من حيث أعداد المشاركين، والتي ستتضمن منتخبات وأندية وفرق نسائية للرجبي النسائي، وستوزع على ثلاث مجموعات، لتحقيق أقصى درجات الاستفادة والبناء عليها للمستقبل".وثمن أبو خلف، الدعم المتواصل للشركاء، ايسوزو - الأردن والملكية الأردنية وجامعة البترا، على دعمهم المتواصل للارتقاء باللعبة وضمان تألقها محليا وخارجيا.