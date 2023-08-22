البحيري: ألعاب القوى أحبطتني والسلة أعادت الأمل ووالدي قدوتي إلى النجومية

مصطفى بالو

لكل صورة حكاية، وحكايات النجوم الرياضية تكتمل من خلال صورتين تصبحان وجهين لحقيقة واحدة، صورة لما عليه النجم الآن، وأخرى لم يعتد عليها جمهوره.

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تسلط زاوية "أصل وصورة" الضوء في جديد حلقاتها، على لاعب منتخب ألعاب القوى سابقا، ونجم الكرة السلة حاليا محمد البحيري، الذي دفعته نجومية والده لاعب المنتخب الوطني في الثمانينات والتسعينيات جمال البحيري، إلى ممارسة اللعبة منذ الصغر، قبل أن تغويه ألعاب القوى التي برع فيها وما لبث أن مارسها وحصد إنجازات أردنية، حتى أجبرته الإصابة وسوء أحوالها – على حد تعبير البحيري الصغير - إلى هجرها، والعودة إلى أحضان معشوقته كرة السلة التي يبدع في صالاتها، علما بأنه خضع لعملية جراحية قبل أيام.



ولم يخف البحيري، أن كرة السلة عشقه من الصغر، في محاولة لاستعادة ذكريات ألق والده جمال البحيري الذي لمعت نجوميته في لعبتي السلة واليد، وقال: "تعلقت بكرة السلة منذ الخامسة من عمري، بعد سيرة رياضية لوالدي حافلة بالإنجازات في كرة السلة وكرة اليد على صعيد الأندية والمنتخبات الوطنية، وتعلمت الكثير من مهارات اللعبة على يديه، وساعدتني بنيتي وطولي الفارع، والتحقت بفرق الفئات العمرية في النادي الأرثوذكسي، تحت قيادة المدرب واللاعب الكبير يوسف أبو بكر، إلى جانب فادي صابات، وتدرجت في فرق الفئات العمرية التي شاركتها التتويج بالعديد من الألقاب، وكنت من المرشحين إلى صفوف الفريق الاول في النادي العريق وأحد أقطاب كرة السلة الأردنية".



وتابع: "ورغم انطلاقي إلى تجربة رياضية بنيت فيها طموحات كبيرة في ألعاب القوى، وعشت فيها الكثير من المنغصات، إلا أنني عدت إلى معشوقتي كرة السلة بالعام 2019، ولعبت للنادي الرياضي محليا، وخضت تجارب احترافية في السعودية، حيث لعبت لأحد والقادسية والنور والزيتون والنهضة السعودي في الدرجتين الأولى والممتازة هناك، وساعدني والدي جمال البحيري المقيم في مدينة الدمام، والذي كان مدربا للقادسية".



وأردف قائلا: "وكلما تقدمت بالعمر كبرت أحلامي الرياضية، والتي أعزوها لعائلتي الرياضية بامتياز، حث والدي جمال البحيري النجم العتيق في صفوف المنتخب الوطني وأندية عدة محلية في السلة واليد، وصاحب أول صفقة احتراف رسمية في الملاعب المحلية، عندما انتقل إلى صفوف الجزيرة أرامكس، ولي أشقاء يمارسون مختلف الألعاب الرياضية".



وأضاف البحيري: "بعد عودتي من التجارب الاحترافية في السعودية، لعبت لأندية محلية، مثل الأشرفية الذي شاركته الدوري الممتاز في الموسم الماضي، وقبلها خضت تجربة احترافية في فريق قلنديا الفسطيني الذي شاركته الفوز بلقب الدوري الفلسطيني، ومارست كرة السلة 3×3، وطور المدرب واللاعب السابق سام دغلس، كثيرا من مستواي وفكري التكتيكي على أرض الملعب".



وبين البحيري: "لدي طموحات كبيرة في كرة السلة، ولها مستقبلها من النواحي المعنوية والمالية، وبعد تألقي في الدوري المحلي، تم استدعائي لصفوف المنتخب الوطني، إلا أن الإصابة حرمتني من نيل شرف تمثيله، وأتمنى لمنتخب الوطن التوفيق ونتائج مميزة في كأس العالم بعد أيام، وأجريت إجراء عملية جراحية لعلاج الرباط الصليبي والغضاريف قبل أسبوعين، على نفقتي الخاصة، وأتطلع إلى تجاوز هذه المحنة والعودة بقوة لمتابعة مسيرتي وأحلامي السلوية".



وعن تحوله المؤقت إلى ألعاب القوى، رد المبدع البحيري: "في العام 2018، أغرتني ألعاب القوى، من خلال متابعتي للبطولات العالمية والقارية والأولمبية، وقتها كنت أمارس كرة السلة 3×3، وتم تصويري وأنا أقوم بحركة دنك مع قفزة هوائية بارتفاع عال، ليصل مقطع الفيديو إلى مدرب ألعاب القوى القدير أحمد المصري، والذي طلب على الفور التحاقي بتدريبات الوثب العالي، وبدأت رحلتي مع ألعاب القوى بالعام 2018، وكنت ابن 17 ربيعا".



وأوضح:" في أول قفزاتي حققت مسافة 1.80م، وبعدها خضعت لمعسكر تدريبي لمدة 3 أشهر، وفي أول أسبوع حققت القفز لمسافة 1.95م، قبل أن أصل إلى 2.00 م و2.04م، وكانت أولى مشاركاتي الرسمية في صفوف المنتخب الوطني لألعاب القوى، في البطولة العربية التي استضافها الاتحاد وقتها في عمان، وأقيمت منافساتها على مضمار مدرسة البكالوريا، وخطفت الميدالية الذهبية بالقفز العالي لمسافة 2.06م، وحصلت على المركز الرابع في بطولة آسيا باليابان 2018، وتقلدت الذهب من جديد في بطولة غرب آسيا التي أقيمت في عمان".



وبين البحيري: "السيناريو الذي رسمته لحياتي الرياضية والنجومية في ألعاب القوى، بقي صورة ضبابية في أحلامي، ورغم ان الاتحاد لم يقصر في إعدادي من معسكرات داخلية، وأخرى خارجية ولا سيما بولندا التي بقيت فيها لمدة شهرين من دون مدرب فني، وتعرضت بعدها لإصابة في الكاحل في بطولة غرب آسيا، بقيت تطاردني ولم ألق الاهتمام والعلاج اللازم، وغادرت للمشاركة في بطولة آسيا التي أقيمت في قطر العام 2019، والآلام تصاحبني وخرجت حزينا، وكانت أولى المنغصات التي دفعتني لهجر اللعبة".



وفسر البحيري: "في العام 2019، اتخذت قرارا حازما بمغادرة مضمار ألعاب القوى، حيث لم أجد فيه ما يلبي الطموحات، وعشت في ضغط نفسي نتيجة ضعف المردود المالي، سواء في مصاريفي الحياتية او المستقبلية، إلى جانب إهمالي بعد إصابتي التي عانيت فيها مع العودة إلى كرة السلة، وأجد نفسي تعرضت للظلم في رياضة ألعاب القوى، وانطفأت شموع التفاؤل في داخلي، لأتخد قرارا بالعزوف عن ممارستها".

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