البداوي يتطلع إلى لقب "سيد العالم" بعد هيمنته على "مستر يونيفرس/الأردن"

مصطفى بالو

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عمان - خطف لاعب المنتخب الوطني لبناء الأجسام محمد البداوي، الأنظار في بطولة "مستر يونيفرس/الأردن"، عندما حقق إنجازا غير مسبوق لفئة الفيزيك على مستوى الأردن، بنيله لقب بطل أبطال فئة المحترفين عن جدارة واستحقاق، محققا حلمه بعد 12 عاما من التدريبات، التي ولدت لديه التحدي منذ العام 2012.وحول إنجازه الفريد الذي حققه في "مستر يونيفرس/الأردن" في عمان مؤخرا، قال البداوي: "كان الإنجاز بحجم الاجتهاد والالتزام بخطة تدريبية ونظام غذائي لمدة 70 يوما، بإشراف المدرب القدير صهيب الوحش، الذي كانت له بصماته التدريبية، وتوجيهاته في برنامج الغذاء والمكملات الغذائية، حيث كنت أبدأ يومي وقبل تناول أي شيء، بالكارديو لمدة 40-50 دقيقة كل صباح، مع تدريبات مسائية في صالة الألعاب الرياضية من أجل تمارين المقاومة، وما يتخللها من وجبات غذائية تتتراوح بين 5-7 وجبات غذائية صحية يوميا، وشرب 4-5 لترات من الماء في اليوم الواحد". وأضاف: "وصلت إلى الجاهزية المطلوبة بفضل الله، وكلمات المدرب الوحش تصدح في كوامني، بقوله.. أنت مكانك المركز الأول. وخضت غمار فئة محترفي الفيزيك في طريق شاق، وتفوقت على نفسي رغم المنافسة الشرسة مع المنافسين المحليين والعرب، ووفقني الله بالتتويج بلقب بطل الأبطال في منافساتها، والتي حل فيها غيث حسين (العراق) ثانيا، ومؤمن أبو صالح (الأردن) بالمركز الثالث، وكان شعور لا يوصف، وسط فرحة الأهل والأصدقاء والجماهير الأردنية على مسرح العرض في قاعة الأرينا بجامعة عمان الأهلية".وزاد: "هذا الإنجاز الأهم، تحقق بعد مسيرة شاقة وطويلة، وتتويجا لإنجازات سابقة، والتي لم تكن طريقها معبدة بالورود، حيث حصلت على المركز الرابع في بطولة المملكة العام 2017، ما زاد الرغبة في التحدي والإنجاز لدي، لأتوج بلقب فئة الفيزيك طول 172 سم في بطولة المملكة والمراكز والمحافظات خلال الفترة من العام 2019 إلى 2021، وحققت الإنجاز المهم في بطولة "مصطفى حسنين" للعام ذاته، عندما توجت بالمركز الأول، وحصلت على أول بطاقة احتراف over all، وجميع تلك الإنجازات قدمتني لأكون أحد جنود منتخب الوطن، الذي شاركته البطولات القارية والعالمية، وحصلت فيها على مراكز متقدمة، وتوجت جهودي بنيل برونزية فئة المحترفين في بطولة عجمان الدولية التي أقيمت العام 2022".وعن طموحاته خلال الفترة المقبلة بعد نيله لقب بطل أبطال محترفي الفيزيك، رد البداوي: "أوجه بوصلة طموحاتي نحو لقب "سيد العالم" لمحترفي الفيزيك، ضمن منافسات بطولة الفجيرة التي تقام خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وكذلك مشاركة المنتخب الوطني والمنافسة على إحدى ميداليات بطولة العالم خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل".وختم البداوي حديثه بالقول: "أشكر اتحاد بناء الأجسام على دعمه المتواصل لي، والذي كان أحد أسباب اجتهادي وتحقيق الإنجاز، في الوقت الذي أثمن فيه الدور الكبير للمدرب صهيب الوحش، وبالتاكيد الإنجاز يبدأ من البيت، بدعاء والدتي وتعب زوجتي ودورهما في رفع المعنويات وتحمل برنامجي الغذائي الشاق، والتدريبي الشاق، ولا أنسى دعم الجماهير الأردنية، وهذه الأمور مجتمعة تحفزني لتحقيق الإنجازات الوطنية".