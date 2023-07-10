الإثنين 10 تموز 2023
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البداوي يحقق أبرز الإنجازات الأردنية في "مستر يونيفرس الأردن"

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جانب من تتويج ابطال إحدى فئات بطولة "مستر يونيفرس/ الأردن"-(الغد)
عمان- غلفت الأجواء التنافسية الاحترافية منافسات "مستر يونيفرس/ الأردن"، التي شهدت إنجازات أردنية، فيما بلغت الجوائز المالية 10 آلاف دينار.
وأقيمت البطولة في صالة الأرينا بجامعة عمان الأهلية، باستضافة اتحاد الأجسام واللياقة البدنية، وبتنظيم الحكم الأردني الدولي طارق خليل، وبإشراف الاتحاد الدولي المباشر بحضور رئيس الاتحاد الإسباني روفائيل سانتونجة، ونائبه المصري د.عادل فهيم.اضافة اعلان
وأكد رئيس الاتحاد مأمون كلمات، أن الأردن كانت "الرابح الأكبر"، باستضافة إحدى بطولات العالم "مستر يونيفرس"، مشيرا إلى أن البطولة حفلت بحضور أردني مميز سواء على مستوى إنجازات اللاعبين، والحكام الدوليين والباحثين عن الشارة الدولية ومختلف لجان الاتحاد، منوها، إلى أن التجربة الاحترافية ستزيد من خبراتنا، ولعل ما يثلج الصدر ما حققه لاعب المنتخب الوطني محمد البداوي، بخطفه "بطل الأبطال"، في فئة محترفي الفيزيك".
من جانبه، قال مسؤول تنظيم البطولة طارق خليل:" لا شك أن حضور سانتونجة وفهيم ورؤساء وفود الاتحادات العربية اعطى رونقا للبطولة، والتي لمع بريقها بحضور الجماهير، والنجاح الأكبر كان في نقل التجربة العالمية إلى عمان، وفتح المجال أمام شباب الوطن لإظهار إبداعتهم.
"بدي بلدنج"
-الرجال : وزن فوق 65كغم، الأول: أحمد مقابل (الأردن)، الثاني: عبدالله الحمداني (العراق)، والثالث: أحمد صلاحات (فلسطين).
- وزن 70كغم، الأول: أحمد حمدان (الأردن)، الثاني: محمود محارب (الأردن)، والثالث: علي عبيد (العراق).
- وزن 75كغم: ريمون سامي (مصر)، عزت عادل (الأردن)، ومهدي الخزري (العراق).
-وزن 85كغم: فادي غياضة (الأردن)، اسلام الشيخ (العراق)، وسامي زويد (الأردن).
- وزن 90كغم، بكر يحيى (العراق)، مأمون الصالح (الأردن)، وموفق الشمالي (الأردن).
- وزن 100كغم، قتيبة السيد (سورية)، صدام حسين (العراق)، ومحمود موسى (العراق).
- فوق 100كغم، سيد فرغلي (مصر)، زيد المحيسين (الأردن)، ونهدي دمياطي (الأردن).
- الواعدون 75 كغم، محمد جبار (العراق)، عبدالهادي بني هاني (الأردن)، أحمد الجابري (الأردن).
- الواعدون فوق 75 كغم: مصطفى أحمد (العراق)، أحمد ميثم (العراق)، وعلي النتشة (الأردن).
-ماستر 40-49 سنة: فادي غياضة (الأردن)، مؤمن الصالح (الأردن)، وعامر الخواجا (الأردن).
- ماستر فوق 50 سنة: موفق الشمالي (الأردن)، وطايل العونة (الأردن).
-بطاقات احتراف بدي بلدنج، الأول: ريمون سامي (مصر)، قتيبة السيد (سورية)، وسيد فرغلي (مصر).
كلاسيك الفيزيك للرجال 
-طول 168سم: محمد جابر (العراق)، أحمد مقابلة (الأردن)، وعلي عبيد (العراق).
- طول 171سم: صهيب المحاسنة (الأردن)، علاء المرزوق (الأردن) وعبدالله بني هاني (الأردن).
- طول 175سم: عمر عادل (مصر)، نبراس المومني (الأردن)، أحمد حمد (العراق).
- طول 180سم: بكر يحيى (العراق)، اسلام الشيخ (العراق)، وسامي زويد (الأردن).
- فوق 180سم: أحمد المحيسن (العراق)، ظافر المنتصر (العراق)، أحمد المنسي (الأردن).
- الواعدون كلاسيك فيزيك: محمد جابر (العراق)، مجد الدين مرزوق (الأردن)، أحمد القضاة (الأردن).
- ماستر كلاسيك فيزيك: أمير صائب (العراق)، أحمد عيسى (مصر).
- بطاقات احتراف كلاسيك فيزيك: بكر يحيى (العراق)، محمد جابر (العراق)، أحمد المحيسن (العراق).
الفيزيك 
- طول 173سم: منتظر أحمد (العراق)، محمد هناندة (الأردن)، وأحمد فراح (الأردن).
- طول 176سم: صهيب شطناوي (الأردن)، عبداللك شكاير(الأردن)، ليث عبدالله (الأردن).
- طول 179سم: يوسف العيلان (الكويت)، انس الغزاوي (الأردن)، وحسن عربيات (الأردن).
- طول فوق 182سم: عبادة جنازي (الأردن)،  فايز الصفدي (الأردن)، زيد البطاينة (الأردن).
- الواعدون طول فوق 178سم: مصطفى المحيسن (العراق)، حمزة الجبر (الأردن)، وعبدالله الغزلان (سورية).
- الماستر 40-49 سنة: سائد فراح (الأردن).
- فوق 50سنة: رائد عبدالخالق (الأردن)،عبدالمجيد فراج (الكويت).
- بطاقات احتراف الفيزيك: يوسف العيلان (الكويت)، مصطفى المحيسن (العراق)، ورضا الجعافرة (الأردن).
ماسكولار فيزيك
- طول 178سم: غيث حسين (العراق)، عصام السيد (مصر)، وأحمد سلمان (الأردن).
- فوق178سم: يونس خليل (العراق)، بشار خالد (العراق)، صهيب الشبلي (الأردن).
- بطاقات احتراف ماسكولار فيزيك: غيث حسين (العراق)، ويونس خليل (العراق).
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