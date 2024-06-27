البرازيل تخطط لاستعادة التوازن أمام باراغواي

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مدن - بعد ظهوره الأول الباهت في بطولة كأس أميركا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أميركا 2024)، يخوض منتخب البرازيل اللقاء الثاني بالمسابقة، المقامة حاليا في الولايات المتحدة أمام باراغواي.ويلتقي منتخب البرازيل مع منتخب باراغواي مساء الجمعة بالتوقيت المحلي، (الرابعة فجر السبت)، على ملعب أليجانت في الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات للمسابقة، التي تضم أيضا منتخبي كولومبيا وكوستاريكا.وافتتح المنتخب البرازيلي مشاركته في النسخة الحالية للبطولة، التي توج بها 9 مرات، بتعادل مخيب بدون أهداف مع منتخب كوستاريكا في الجولة الأولى، التي شهدت أيضا خسارة باراجواي 1-2 أمام كولومبيا.ويتقاسم منتخب البرازيل المركز الثاني في ترتيب المجموعة مع كوستاريكا برصيد نقطة وحيدة، بفارق نقطتين خلف منتخب كولومبيا المتصدر، في حين يتذيل منتخب باراغواي الترتيب بلا نقاط.وسارت أول نصف ساعة من المباراة أمام كولومبيا على النحو الذي كان يأمله الأرجنتيني دانييل جارنيرو، مدرب منتخب باراغواي، حيث أحبط فريقه منافسه من خلال تمركز دفاعي جيد ومتماسك.وأجبر الهدف الأول لكولومبيا، الذي أحرزه دانييل مونيوث في الدقيقة 32 جارنيرو على تغيير تكتيكاته، تاركا فريقه في موقف لا يحسد عليه، حيث كان يتعين عليه السعي لتغيير النتيجة، لكن دون جدوى.ونادرا ما كان منتخب باراغواي فعالا عندما يتأخر في النتيجة، حيث خسر 18 مباراة متتالية بعد أن استقبلت شباكه الهدف الأول.وفي غضون ذلك، خسر المنتخب الباراغواياني آخر ثلاث مباريات في كوبا أميركا عندما كان متأخرا في النتيجة خلال الشوط الأول، اثنتان منها كانتا في الوقت الأصلي، والأخرى كانت بركلات الترجيح.ولم يتعرض منتخب باراغواي لهزائم متتالية في كوبا أميركا خلال 90 دقيقة منذ نسخة العام 2016 بالولايات المتحدة، حينما خسر 1-2 أمام كولومبيا، ثم 0-1 أمام المنتخب الأميركي بالجولتين الثانية والثالثة على الترتيب في مرحلة المجموعات آنذاك.في المقابل، جاءت أكبر صدمة في الجولة الأولى بكوبا أميركا 2024 على ملعب سوفي بولاية كاليفورنيا، عندما سقط المنتخب البرازيلي في فخ التعادل السلبي مع منتخب كوستاريكا، رغم الفرص العديدة للتسجيل التي سنحت لنجومه. وسيطر رجال المدرب دوريفال جونيور على مجريات المباراة، وهو ما كشفت عنه إحصاءات اللقاء، من حيث نسبة الاستحواذ والتسديدات على المرمى والأهداف المتوقعة التي صبت في جانب البرازيليين، غير أن الرقم الأهم في المواجهة ظل سلبيا، بعدما فشل منتخب "راقصو السامبا" في هز الشباك.وبعدما اكتفى بالتعادل مع كوستاريكا، ظل منتخب البرازيل عاجزا عن الفوز في مباراتين متتاليتين بكوبا أميركا، عقب خسارته 0-1 أمام غريمه التقليدي منتخب الأرجنتين في المباراة النهائية للنسخة الماضية (كوبا أميركا 2021)، التي أقيمت على الملاعب البرازيلية.ويسعى منتخب البرازيل لتكرار ما قام به قبل 8 أعوام في المسابقة، حينما افتتح مشواره بمرحلة المجموعات بالتعادل السلبي مع الإكوادور، قبل أن يكتسح هايتي 7-1 في الجولة الثانية. ورغم أن نسخة العام 2016، كانت الأخيرة التي ودع منتخب البرازيل خلالها البطولة من الدور الأول، لم تشهد إخفاقه في الفوز خلال مباراتين متتاليتين بمرحلة المجموعات.وكانت المرة الأخيرة التي فقد خلالها منتخب البرازيل نقاطا في مباراتين متتاليين بدور المجموعات خلال نسخة العام 2015 بتشيلي/ ولم يخسر المنتخب البرازيلي أي مباراة في كوبا أميركا أمام باراغواي خلال الوقت الأصلي منذ الهزيمة أمامه 1-2 في دور المجموعات العام 2004، وذلك رغم فوز الباراغوايانيين على أبناء السامبا بركلات الترجيح بدور الثمانية للمسابقة في نسختي العامين 2011 و2015.وبصفة عامة، التقى المنتخبان في 83 مباراة بمختلف المسابقات، حقق خلالها منتخب البرازيل 51 فوزا، مقابل 13 انتصارا لباراغواي، وفرض التعادل نفسه على 19 مباراة. -(وكالات)