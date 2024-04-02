البربري: التتويج بـ5 جوائز فردية يضاعف المسؤولية.. وتمثيل "منتخب السلة" حلم يتحقق

خالد تيسير العميري

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عمان – يعد لاعب فريق نادي الجليل لكرة السلة، أحمد علي البربري، من المواهب البارزة التي خطفت الأضواء مؤخرا، مع إسدال الستار على منافسات الموسم الحالي 2023-2024 من بطولة دوري الناشئين تحت 16 بكرة السلة.البربري صاحب الـ16 ربيعا، والذي ما يزال يجلس على مقاعد الدراسة "أول ثانوي"، حصد 5 جوائز فردية في النسخة الأكثر إثارة من دوري الناشئين، والتي حافظ فيها الأرثوذكسي على لقبه بحسمه "سلسلة النهائي" أمام اتحاد عمان (3-2)، حيث سيطر البربري على الجوائز الفردية بعدما اختير أفضل سارق للكرات وأفضل ممرر للكرات الحاسمة وهداف البطولة وأفضل لاعب "MVP"، إلى جانب تواجده في تشكيلة "كل النجوم"، وسط إشادة كبيرة من أسرة اللعبة.وينحدر البربري من عائلة رياضية سلوية، بعدما سبق لوالده وعمه هشام ممارسة "الكرة البرتقالية" في السابق، وهو ما دفع اللاعب أحمد البربري إلى بدء رحلة شغفه نحو ممارسة اللعبة في عمر 6 سنوات من خلال، تدرجه في اللعب بأكاديميات الشمال، قبل أن يخوض غمار المنافسات الرسمية في دوري الفئات العمرية بمرحلة سنية مبكرة لم يتجاوز فيها عمره الـ9 سنوات آنذاك.ويقول البربري في بداية حديثه لـ"الغد": "هناك ضغوطات كبيرة تجاهي ومسؤولية مضاعفة بعد سيطرتي على الجوائز الفردية الأخيرة، ليس سهلا أن تتحول إلى حديث الشارع الرياضي وأنت ما تزال لاعبا في دوري الفئات العمرية، لكنني سأكون عند مستوى الثقة التي زرعها في نفسي كل داعم لموهبتي".وأشاد البربري بالمستوى التنافسي في بطولة دوري الفئات العمرية، بقوله: "مستوى الدوري بات أكثر تطورا مع فتح باب المنافسة أمام أكثر من فريق، وأصبحنا نشاهد مباريات كبيرة في النهائيات، وهذا يشكل قيمة مضاعفة للدوري ويحفز اللاعبين على تطوير أدائهم، وبما ينعكس إيجابا على المنتخبات الوطنية".ولم يخف اللاعب الناشئ سعادته الكبيرة في تتويجه بالجوائز الخمس الأخيرة، والتي رفعت رصيد جوائزه الفردية إلى إجمالي تسع جوائز في دوري الفئات العمرية، فضلا عن مساهمته في حصول فريقه على المركز الثالث "الميدالية البرونزية"، في ثلاث نسخ سابقة من بطولة دوري الفئات العمرية لكرة السلة.وتطرق البربري للحديث عن أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجهه في مسيرته الرياضية، بقوله: "التنقل بين محافظتي عمان وإربد لخوض التدريبات أمر مرهق وليس سهلا على لاعب بفئتي العمرية، كما أنني ما أزال على مقاعد الدراسة، لذلك أعتقد أن تنظيم الوقت أمر مهم لكسر تلك التحديات وتجاوزها".ويطمح نجم فريق الجليل - الذي ينخرط في التجمع الأول للمنتخب الوطني للناشئين تحت 16 سنة – إلى تمثيل المنتخب الوطني بالمحافل العربية والقارية والعالمية، مؤكدا: "تمثيل المنتخب الوطني طموح أي لاعب ومسؤولية كبيرة، أمتلك هدفا كبيرا أن أكون واحدا من العناصر الأساسية في تشكيلة المنتخب الوطني، وسأحقق ذلك"، معربا عن تمنياته بالاحتراف بالدوري الأوروبي أو دوري رابطة أندية المحترفين الأميركية مع اكتمال نضوج موهبته خلال السنوات القليلة المقبلة.ويشعر البربري بالفخر الشديد مع تصاعد اهتمام الشارع الرياضي بموهبته، رغم حالة الفوضى التي رافقت حصوله على 5 جوائز فردية، بعد ارتفاع أصوات عديدة تطالب بتعديل نظام منح الجوائز، من دون الانتقاص من أحقية اللاعب في الفوز بالجوائز، بناء على التعليمات والأنظمة المتعارف عليها لدى الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا"، والتي يسير عليها فريق الإحصاء محليا.واختتم حديثه بالقول: "أشكر كل من دعمني، زملائي ومدربي وعائلتي، دعمهم يحفزني على مواصلة اللعب وتطوير الأداء"، معربا عن شكره أيضا للجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة على جهودها التطويرية الكبيرة للبطولات المدرجة تحت مظلتها من خلال رفع عدد الفرق المشاركة وزيادة عدد المباريات وتكييف نظام البطولات بطريقة تخدم عدالة وأهداف المنافسة.