البزور لـ"الغد": تقدمت باستقالتي مرتين.. وانتقادي أسبابه مصالح انتخابية

مهند جويلس

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عمان- أكد المدير الفني لفريق الرمثا وسيم البزور، أنه قدم استقالته من تدريب فريق الرمثا مرتين خلال الموسم الحالي، وآخرها كانت نهاية الجولة الماضية بعد الخسارة أمام الحسين إربد بخماسية نظيفة، لافتا إلى أنه تقدم بهذا الأمر من أجل منح الفرصة لغيره من المدربين لهذا الأمر، وخاصة ممن ينتقدونه على شاشات التلفاز.وبين البزور في حديثه لـ "الغد"، أن رفض الاستقالة جاء من قبل أعضاء مجلس الإدارة، لقناعتها الكبيرة بما يقوم به المدرب برفقة الرمثا في الموسم الحالي، وأنه لا يوجد شخص قادر على تسيير الفريق غيره حاليا.وأضاف: "هناك فئة قليلة من أصحاب الأجندات وأصحاب البث المباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي المدفوعة من قبل البعض لا يعجبهم وجودي، ولهذا تقدمت بالاستقالة، ولكن رفض الإدارة وتمسك السواد الأعظم من الجماهير بمشروعي ووجودي منحوني حافزا للاستمرار".ولفت البزور إلى أن هذا الموسم هو النواة للمواسم المقبلة بالنسبة للفريق، حيث سيغادر كل لاعب لم يثبت أنه قادر على تمثيل الرمثا من وجهة نظر فنية، مهما كانت مدة عقده، وجلب 4 لاعبين لتعويض بعض المراكز المفقودة، وأن هذا الأمر يعتمد على مسألة فك حرمان التسجيل بحسب ما تم تأكيده مؤخرا من قبل إدارة النادي.وتابع: "أتحمل الخسائر التي تعرض لها الرمثا في الآونة الأخيرة، والسبب هو تمسكي بفلسفتي نظرا لتواجد الرمثا في المنطقة الدافئة في دوري المحترفين، وقناعتي في المباريات إما الحصول على النقاط كاملة أو لا شيء، وخاصة أمام الفرق التي إذا دافعت أمامها ستخرج بنقطة أو الخسارة بهدف، ويصبح المدرب بطلا قوميا، وأنا لست ذلك المدرب الذي يبحث عن المديح".وشدد البزور على ضرورة أن يقوم بتنشئة اللاعبين على عدم الخوف أمام أي فريق، قائلا: "قمنا بتحضير اللاعبين نفسيا بهذا الشأن نظرا لوجود عواقب عديدة له، مفيدا بأن أكثر من نصف الفريق يلعب بدوري المحترفين للمرة الأولى بمسيرته، وهو ما يمنحهم الخبرات بعدم الخوف من أي منافس في المستقبل".وزاد: "بكل تأكيد راض عما أقدمه مع الرمثا في الموسم الحالي، إذ يحتل الفريق المركز الرابع ويملك 19 نقطة، وهو بمثابة الإنجاز في ظل الظروف المتاحة وبمعدل أعمار لاعبين لا يتجاوز 22 عاما، وغير نادم على قبول مهمة تدريب الفريق الذي راهن الغالبية على هبوطه ونصحوني بعدم استلامه قبل بداية الموسم".وأوضح البزور أن الموسم الحالي سيكون محطة مهمة له ولجهازه الفني وللإدارة، من أجل معرفة كل ما يحتاجه الفريق للموسم المقبل، بهدف المنافسة على البطولات المحلية، وعودة الرمثا إلى منصات التتويج مجددا.وأكمل: "غالبية اللاعبين الموجودين كنت سببا في إبرازهم وجميعهم مواهب تستحق الإشادة، ولكن بالرمثا بالذات يجب أن تعزز وتصقل ثقافتك وسلوكك الرياضي حتى تستمر وتتألق، وهذا ما نعمل عليه أكثر من العمل الفني التثقيف والتوعية".وعن مسألة إبعاد حارس المرمى مالك شلبية عن التشكيلة الأساسية مؤخرا، قال البزور: "إنه خلال الفترة الأخيرة، جلس شلبية مع أندية عدة للتفاوض، واتفق شفويا مع معظمها، وأنه بعد مشاركته أمام الوحدات في آخر مباراة بمرحلة الذهاب، والتصريحات التي صدرت عنه بعد المواجهة، اتخذ قرارا بإشراك بقية حراس المرمى في المباريات الكبيرة والجماهيرية، لقناعته بأن اسم الرمثا أكبر من أي لاعب ومدرب.وواصل: "جميع حراس الرمثا مالك شلبية وعبد الله الشقران وعمر الزعبي، يمتلكون جاهزية عالية، ولا أخاف من إشراك أي منهم في المباريات وسيتم توزيع مباريات مرحلة الإياب عليهم، وشلبية موجود مع الفريق وسيأخذ حقه بالمشاركة".وشدد البزور على أنه عندما وقع مع نادي الرمثا، راهن على الجماهير بدعم الفريق، وأنها لن تبخل أبدا بذلك، واستبشروا خيرا بعد بطولة الدرع والبداية الجيدة بدوري المحترفين، موضحا أن هذا الأمر لم يعجب الذين كانوا يتوقعون سقوط النادي، وبدأ بعض رجال الأعمال ببث الفتنة، باستغلال صغر سن بعض اللاعبين للتأثير عليهم لفشل الفريق والإدارة.وأضاف: "سبب هذه الفتنة هو تصفية حسابات انتخابية، وليس لمصلحة النادي، وبعض المدربين الذين انتقدوا فقط يعملون بالرمثا، ونجاح الفريق يعني عدم وجود عقود وعمل لهم وأصبح همهم الانتقاد فقط، وهذا ما أثر سلبا على اللاعبين وحضور الجمهور ودعم الفريق".وأشار البزور إلى أن فئة من أقارب وأهالي اللاعبين الذين لا يشاركون باستمرار، أو ممن طلبت لهم المغادرة من النادي، يلجأون لنقدي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها صفحات تدار وتدفع لها الأموال للنيل من اللاعبين والفريق لإحباطه حسب وصفه.