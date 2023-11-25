السبت 25 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"البس" أول مدرب أردني يسعى للتحليق في سماء "الطائرة الليبية"

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"البس" أول مدرب أردني يسعى للتحليق في سماء "الطائرة الليبية"
عمان - يستعد المدرب الوطني للكرة الطائرة ماجد البس للتوقيع على عقد تدريبي، لقيادة فريق الجزيرة زوارة الليبي خلال الموسم الحالي، كأول مدرب أردني يدرب في ليبيا، وثاني مدرب يحترف خارج الأردن، بعد مدرب المنتخب الوطني إسماعيل توفيق، الذي سبق له وأن درب في سلطنة عُمان.اضافة اعلان
ويعبتر “البس” سفيرا للمدرب الوطني، حيث يسعى لاستثمار التجربة التدريبية في المسابقات الليبية، ذات المستوى المرتفع، علما بأن منتخب ليبيا تأهل ثالثا عن قارة أفريقيا إلى كأس العالم، بعد فوزه على الكاميرون بنتيجة 3-0 في النهائيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2025 المقامة في اليابان، برفقة منتخبي مصر والجزائر.
واعتبر المدرب الوطني ماجد البس، أن تجربته المقبلة في ليبيا تجربة ثرية ومفيدة.
وقال في رده على استفسارات “الغد” من ليبيا: “الحمد لله لحصولي على هذه التجربية الثرية في صالات الكرة الطائرة الليبية، من خلال القيادة الفنية لفريق الجزيرة زوارة الذي احتل المركز الخامس في الدوري الليبي الموسم الماضي، في المنافسات التي تحفل بالقوة والندية، وهو ما يفسره تتويج منتخب ليبيا بالميدالية البرونزية في البطولة الأفريقية، وتأهله إلى نهائيات كأس العالم لكرة الطائرة التي ستقام في اليابان 2025”.
وأضاف: “فخور بتلقي العرض الليبي، حيث سافرت إلى ليبيا السبت الماضي، ونزلت في مطار طرابلس، وكان في استقبالي مندوب نادي الجزيرة، الذين أشكره على حفاوة الاستقبال، ورافقني إلى مقر إقامتي في منطقة زوارة حيث مقر النادي ورحب بي مسؤولو النادي، وأشرفت على تدريبات الفريق مباشرة، ضمن خطة الاستعداد لانطلاق الدوري في نهاية كانون الأول (ديسمير) المقبل، ونخضع إلى تدريبات مكثفة بمعدل وجبتين صباحية لتدريبات “الحديد”، ومسائية للتمارين الفنية والتكتيكية بالكرة الطائرة، على الصالة المميزة بتجهيزياتها والمملوكة للنادي، وخضنا مباراة ودية انتهت بفوزنا بنتيجة 3-0، وتمر الأمور بشكل طيب حيث أنتظر توقيع العقد الرسمي خلال اليومين المقبلين”.
وحول معلوماته عن وضع فريق الجزيرة والمنافسات الليبية، أجاب البس: “يبقى العنوان الأبرز والذي يفسر مستويات الأندية الليبية بوضوح، هو وصول منتخب بلادها إلى مونديال أفريقيا، في الوقت الذي يضم فيه دوري الدرجة الأولى 12 فريقا، فيها 6 فرق بالمستوى الفني ذاته تقريبا، فأنا متابع ومعجب بالدوري الليبي بالأصل، وتعمل منظومة الكرة الطائرة الليبية وأنديتها بشكل احترافي، ولديها لاعبون محليون بمستويات لافتة، ويهتمون بالتعاقد مع محترفين على سوية عالية، مما يزيد من حدة التنافس للوصول إلى المربع الذهبي والمنافسة على الألقاب على مستوى الدوري وبطولة الكأس”.
وعن طموحاته مع فريق الجزيرة للموسم الذي بات على الأبواب، رد البس:”أنا أدافع عن سمعة المدرب الوطني، وعكس صورة مشرفة عن الطائرة الأردنية، وقيادة فريق الجزيرة إلى المربع الذهبي والمنافسة على المراكز الثلاثة الأولى، في الوقت الذي ستضيف لي هذه التجربة قيمة فنية كبيرة في مسيرتي التدريبية، وأتمنى أن يحالفني التوفيق في تحقيق ما أطمح إليه خلال تجربتي الجديدة مع الجزيرة والطائرة الليبية”.
ويذكر أن البس، تألق لاعبا في صفوف الوحدات والمنتخبات الوطنية لجميع الفئات، والذي لقب بـ”المعد الموسيقي”، وانطلق من مدرسة الوحدات للكرة الطائرة منذ العام 1989، وصولا إلى الفريق الأول الذي شاركه في الحصول على ما يقارب 28 بطولة محلية، والحضور في البطولات العربية حتى اعتزل اللعبة في العام 2011، واتجه بعد الأعتزال إلى التدريب وحصل على دورة التدريب المستوى الثاني، وعاد لتدريب فرق الفئات العمرية في ناديه “الأم”-الوحدات-، وعمل بعدها مساعدا للمدرب في الجهاز الفني للفريق الأول، الذي تولى قيادته الفنية وقاده إلى “ثلاثية” ألقاب الموسم –الدوري وكأس السوبر وكأس الأردن- 2022، وله تجارب في أندية محلية عدة، ولا سيما الكرمل والمحطة ومليح.
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