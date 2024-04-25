البطاينة يبلغ نهائي "قطر الدولية" لسكواش الناشئين

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عمان - الغد - بلغ لاعب المنتخب الوطني أسامة البطاينة، نهائي بطولة قطر الدولية للناشئين للسكواش، والتي تستضيفها العاصمة القطري الدوحة بمشاركة عدد واسع من اللاعبين.وحقق البطاينة لفئة تحت سن 15 عاما الفوز على اللاعب الماليزي محمد رازي المصنف رقم واحد في البطولة بنتيجة 3-2، بعد مواجهة مثيرة بينهما بالدور نصف النهائي، فيما تخطى بوقت سابق اللاعب الإيراني يوسف قرشي بربع النهائي بالفوز بثلاثية نظيفة.ومن جهته، خرج اللاعب محمد البطاينة من دور الثمانية بعد خسارته من اللاعب الإيراني سيدين سيدموبين بنتيجة 1-3، فيما غادر اللاعب علي السراج لفئة تحت سن 17 سنة من دور ثمن النهائي بعد خسارته من اللاعب السيرلانكي ماثيسا ويجيسيكارا.وجاء خروج اللاعب يقين فارس من دور الـ 16 بعد خسارته من اللاعب القطري علي عودة بنتيجة 0-3، وغادر اللاعب يحيى السراج البطولة بعد خسارته من اللاعب الإيراني باربود راشيتي بنتيجة 2-3.وخرج اللاعب أحمد السراج لفئة تحت سن 13 عاما من دور الـ 16 بعد خسارته من اللاعب الهندي أيان دوانوكا بثلاثية نظيفة، وغادر اللاعب خليل التايه من دور الـ 16 بعد خسارته من السعودي مهدي المقلق، فيما ودع عمر أبو حماد من الدور ذاته بعد خسارته من اللاعب الباكستاني محمد زمان.وغادر كل من أحمد عربيات وخليل العاصي وحازم العناسوه من الأدوار الأولى للبطولة.ومن الجدير بالذكر أن البطولة يشارك بها لاعبون مميزون ومصنفون بالمراتب الأولى على لائحة التصنيف الدولي من ماليزيا، الهند، الكويت، إيران، سيرلانكا، سنغافورة، الباكستان، السعودية، الولايات المتحدة الأميركية، الصين ومصر.