الجمعة 26 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

البطاينة يظفر بلقب قطر الدولية للناشئين للسكواش

لاعب المنتخب الوطني للسكواش أسامة البطاينة يحمل لقب قطر الدولية للناشئين - (من المصدر)
لاعب المنتخب الوطني للسكواش أسامة البطاينة يحمل لقب قطر الدولية للناشئين - (من المصدر)
ظفر لاعب المنتخب الوطني للسكواش للناشئين تحت 15 عاما أسامة البطاينة، بلقب بطولة قطر الدولية للناشئين، وذلك بعد فوزه في النهائي على اللاعب الباكستاني عبدالله زمان بنتيجة 3-0.اضافة اعلان
وحقق البطاينة الفوز على اللاعب الماليزي محمد رازي المصنف رقم واحد في البطولة بنتيجة 3-2، بعد مواجهة مثيرة بينهما بالدور نصف النهائي، فيما تخطى بربع النهائي نظيره الإيراني يوسف قرشي بثلاثية نظيفة.
ومن جهته، خرج اللاعب محمد البطاينة من دور الثمانية بعد خسارته من اللاعب الإيراني سيدين سيدموبين بنتيجة 1-3، فيما غادر اللاعب علي السراج (فئة تحت سن 17 سنة) من دور ثمن النهائي بعد خسارته من اللاعب السيرلانكي ماثيسا ويجيسيكارا.
وجاء خروج اللاعب يقين فارس من دور الـ 16 بعد خسارته من اللاعب القطري علي عودة بنتيجة 0-3، وغادر اللاعب يحيى السراج البطولة بعد خسارته من اللاعب الإيراني باربود راشيتي بنتيجة 2-3.
وخرج اللاعب أحمد السراج (فئة تحت سن 13 عاما) من دور الـ 16 بعد خسارته من اللاعب الهندي أيان دوانوكا بثلاثية نظيفة، وغادر اللاعب خليل التايه من دور الـ 16 بعد خسارته من السعودي مهدي المقلق، فيما ودع عمر أبو حماد من الدور ذاته بعد خسارته من اللاعب الباكستاني محمد زمان.
وغادر كل من أحمد عربيات وخليل العاصي وحازم العناسوه من الأدوار الأولى للبطولة.
ومن الجدير بالذكر أن البطولة يشارك بها لاعبون مميزون ومصنفون بالمراتب الأولى على لائحة التصنيف الدولي من ماليزيا، الهند، الكويت، إيران، سيرلانكا، سنغافورة، الباكستان، السعودية، الولايات المتحدة الأميركية، الصين ومصر.
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