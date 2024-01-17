الأربعاء 17 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

البلوشي يشيد بهجوم "النشامى" ويتمنى تفوق التعمري على سون

المعلق العماني خليل البلوشي خلال حديثه مع موفد اتحاد الإعلام الرياضي مهند جويلس - (من المصدر)
المعلق العماني خليل البلوشي خلال حديثه مع موفد اتحاد الإعلام الرياضي مهند جويلس - (من المصدر)
الدوحة -  أشاد المعلق العماني في قنوات “الكأس” القطرية خليل البلوشي، بثلاثي هجوم المنتخب الوطني لكرة القدم، والمكون من موسى التعمري وعلي علوان ويزن النعيمات، وبعد حضورهم المميز في مباراة الفريق الأولى  التي هزم فيها ماليزيا برباعية نظيفة، إلى جانب اللاعب محمود مرضي الذي سجل هدفين.اضافة اعلان
وأكد البلوشي في حديث خاص لـ “الغد”، أن المنتخب الوطني كان الأكثر إقناعا من بين المنتخبات العربية في الجولة الأولى بالبطولة الآسيوية، موضحا بأنه ظهر بصورة مميزة جدا، والدليل تحقيقه الانتصار الأكبر في أول 12 مباراة من المسابقة.
وأضاف: “بداية موفقة جدا للمنتخب الأردني بالبطولة القارية من خلال تحقيق انتصار قطع من خلاله خطوة كبيرة بالتأهل للدور الثاني، عمل المدير الفني الحسين عموتة بدا واضحا من خلال تجاوز السلبيات التي رافقت المنتخب قبل خوضه النهائيات”.
ولفت البلوشي إلى أنه مهما كان المنافس المقبل للمنتخب الوطني في الدور الثاني، فإن “النشامى” قادرون على تجاوزه والمضي بعيدا في البطولة، متمنيا بأن يكون أحد فرسان الرهان بعد ما قدمه في ظهوره الأول، وأن يعيد تكرار إنجاز العام 2004 على الأقل، عندما وصل الفريق إلى دور الثمانية.
وتابع: “المباراة المقبلة أمام كوريا الجنوبية صعبة للغاية على المنتخب الأردني، وهي بمثابة سباق التأهل وتصدر المجموعة قياسا على مستويات المنتخبات في الجولة الأولى للمجموعة الخامسة، وتابعت مباراة كوريا الجنوبية الأولى، وهو فريق منظم يمتلك عناصر مميزة سواء بالدوريات الأوروبية أو المحلي، ومدرب متمرس في شخص الألماني يورجن كلينسمان”.
وأشار البلوشي إلى أن المنتخب الوطني عادة ما يظهر بمستوى مميز أمام المنتخبات الكبيرة، لكنه بعتقد أن السعي وراء نتيجة التعادل، والحصول على نقطة من أمام أحد الفرق المرشحة للظفر باللقب أمر جيد”.
وواصل: “تنتظرنا مواجهة مميزة بين التعمري لاعب مونبيليه الفرنسي، والنجم الكوري في صفوف توتنهام هوتسبير الإنجليزي سون هيونج مين، وقياسا لمستوى اللاعبين الاثنين في فرنسا وإنجلترا، فإننا أمام مواجهة مشتعلة بينهما، وأتمنى التوفيق للتعمري في هذه المواجهة”.
وثمن البلوشي حضور الجماهير الأردنية الكبيرة في مباراته الأولى، وتوقع بأن يتزايد العدد في المواجهة المقبلة، من خلال التفاعل مع الفريق بالأغاني والهتافات، مفيدا بأنه يبادل الجماهير المحبة ذاتها التي يمنحوه إياها.
ويعد المعلق العماني البالغ من العمر 44 عاما، أحد أشهر المعلقين الرياضيين على الساحة العربية، ويتمتع بشعبية كبيرة من مختلف الدول، نظرا لأسلوبه المميز وصوته الفريد في التعليق، إضافة إلى تفاعله المستمر وقربه من الجماهير على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي، وتواضعه مع الجميع.
ومن أشهر الجمل التي اشتهر بها في تعليقه.. “جن جنون الكوري” و”طالت طالت” و”حصاني كان دلال المنايا”، علما بأنه قام بالتعليق على أكثر من مباراة لفرق ومنتخبات وطنية، ومن أبرزها مواجهة الأردن وأستراليا في العام 2013 بتصفيات كأس العالم، والكلاسيكو الأردني بين الوحدات والفيصلي في أكثر من مناسبة.
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