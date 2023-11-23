"التأجيل" يحرم الجزيرة من لقب أول الصاعدين للمحترفين

يحيى قطيشات

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حرم تأجيل المباريات فريق الجزيرة من ان يكون اول المتأهلين لدوري المحترفين لكرة القدم، بعدما سبقه فريق الصريح لهذه الميزة، وخطف البطاقة الأولى وضمن التواجد في دوري الكبار للموسم المقبل، قبل نهاية دوري اندية الدرجة الأولى بثلاثة أسابيع.فريق الجزيرة الذي سجل العلامة الكاملة في 8 جولات وتصدر الدوري لغاية الأسبوع الثامن برصيد 24 نقطة، فرضت عليه الظروف تأجيل مباراتيه مع فريقي العالية ضمن منافسات الأسبوع التاسع، وأمام كفرسوم في الأسبوع العاشر حيث يلعب اليوم أمام كفرسوم عند الساعة الثالثة مساء على ملعب الأمير هاشم، وفي حال تحقيق الفوز يحتاج الجزيرة لنقطة واحدة ليكون الفريق الثاني المتأهل للمحترفين.واحتفظ الجزيرة بلقب اقوى دفاع بعد نهاية المرحلة العاشرة حيث لم يدخل مرمى الحارس سوى هدفين، فيما سجل لاعبوه 18 هدفا، ويعد الفريق الوحيد الذي لم يخسر أي نقطة.وحمل منافسات الأسبوع العاشر، علامات الفرح والسعادة لفريق الصريح، عندما توج نجوم الفريق مجهود ادارته وجهاز الفني بتحقيق الفوز على السرحان 2-1، واعلان التأهل رسميا لدوري المحترفين، قبل 3 جولات من نهاية الدوري.وارتبطت مقولة "الصريح ما يطيح" بالفريق الشمالي، بعد أن برز بين الكبار خلال السنوات الماضية، وشكل قلقا للعديد من الأندية التي أصبحت تعد العدة لمواجهة هذا الفريق المزعج، ليعود الموسم الحالي وأمله بالثبات بين الكبار لموسم جديد.وسار فريقا الجزيرة والصريح منذ بداية مشوارهما بالدوري في الصدارة عن جدارة واستحقاق، وتصدرا ترتب الفرق من دون مزاحمة من الفرق الأخرى، وعرف المدير الفني للجزيرة " وليد فطافطة" والمدير الفني للصريح " ماهر العجلوني" طريق الانتصارات المتتالية بفضل التحضيرات الجيد والاستعداد المبكر والانسجام بين اللاعبين، إضافة لدعم من اداراتي الفريقين والجماهير.واثبت فطافطة والعجلوني خلال مشوار الفريقين في دوري " المظاليم" قدراتهما الفنية وحسن التعامل مع الدوري الذي يحتاج للتخطيط والتركيز، خصوصا أن مبارياته تقام على العديد من الملاعب المنتشرة في أرجاء المملكة.واقترب فريق العالية كثيرا من الهبوط لدوري اندية الدرجة الثانية بعد خساراته امام فريق كفرسوم، ليظل الفريق الوحيد في منافسات الدوري الذي لم يحقق أي نقطة، ويحتل المركز الأخير، وخسارته في المباراة المقبلة تنهي آماله بالبقاء موسم اخر في دوري " المظاليم "، كما يهدد الخطر فريق الطرة الذي يقبع بالمركز قبل الأخير وبرصيد 4 نقاط.وحسب نظام البطولة، تقام المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل أول وثاني الترتيب لدوري المحترفين للموسم المقبل، على أن يهبط آخر فريقين إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.وبلغة الأرقام يعد فريق الصريح الأقوى من الناحية الهجومية، وسجل لاعبو 31 هدفا في 10 مباريات، فيما يعد فريق العالية الأضعف ولم يسجل غير 5 اهداف فقط في 9 مباريات، ويملك الجزيرة اقوى خط دفاع بهدفين والطرة الأضعف بعد ان دخل مرمى حارسه 27 هدفا.