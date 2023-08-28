"التأديبية" تقصف الرمثا بالعقوبات.. أبو صباح تتصدر هدافات الدوري الإقليمي الألماني

خالد الخطاطبة

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نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.نجحت لاعبة المنتخب الوطني المحترفة في نادي يونيون برلين الألماني سارة أبو صباح، في تسجيل هدفين بشباك فريق فورتونا دريسدن، في المباراة التي فاز بها فريقها بستة أهداف دون مقابل، ضمن بطولة الدوري الإقليمي الألماني.ولم تكتف أبو صباح في زيارة الشباك مرتين، بل صنعت هدفين لزميلاتها، ليحقق الفريق فوزه الثاني على التوالي بالبطولة التي انطلقت الأسبوع الماضي.وسجلت أبو صباح هدفين أيضا في الجولة الأولى بشباك هيرتا برلين، لتتصدر جدول هدافات البطولة برصيد 4 أهداف من مبارتين.ويخوض فريق يونيون برلين مباراته المقبلة يوم الأحد أمام فريق لايبزيغ.وتعد أبو صباح إحدى اللاعبات اللواتي برزن في الملاعب الألمانية عبر عدة أندية، منها بوروسيا مونشنجلادباخ، بايرن ليفركوزن واس فاو مبين، فيما مثلت منتخب السيدات بالعديد من المناسبات آخرها التصفيات الآسيوية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية، خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي.فرضت اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم، عقوبات بالجملة على عدد من اندية المحترفين، على خلفية الأحداث التي رافقت عددا من المباريات خلال منافسات دوري المحترفين في أسابيعه الأربعة الأولى.ونال نادي الرمثا نصيب الأسد من العقوبات التي اشتملت على غرامات مالية وايقاف لاعبين، واصلاح مدرجات ستاد الحسن.كما شهدت العقوبات ايقاف لاعبين أمثال لاعب الحسين إربد سيف درويش، وتاليا القرارات التي فرضتها اللجنة التأديبية على عدد من الأندية خلال منافسات الدوري:تغريم نادي الجليل 200 دينار، على خلفية مباراته مع الوحدات، تغريم الحسين إربد 500 دينار، بسبب مباراته أمام السلط، تغريم الرمثا 400 دينار خلال مباراته مع الفيصلي والتي تسببت ايضا في غرامة أخرى على الرمثا بقيمة 500 دينار، وإلزام الرمثا بقيمة اضرار الملعب.وتقرر ايضا حرمان إداري سحاب عبدالله النعيمات 3 اشهر، وتغريم الفيصلي 200 دينار خلال أحداث في مباراته أمام معان، كما تقرر تغريم الرمثا 1100 دينار على خلفية مباراته أمام الحسين، والتي تسببت ايضا في إلزام الرمثا بقيمة الأضرار التي لحقت بملعب ستاد الحسن، كما تم ايقاف لاعب الرمثا إبراهيم الخب لمدة 4 مباريات وغرامة مقدارها ألفي دينار. وقررت اللجنة التأديبية ايقاف لاعب الحسين إربد سيف درويش 4 مباريات وتغريمه ألفي دينار.كما اتخذت اللجنة التأديبية ايضا جملة من العقوبات، على خلفية أحداث جرت في مباريات بطولة الدرع.تشهد تدريبات ثلاثي القمة في دوري المحترفين لكرة القدم الحسين إربد والوحدات والفيصلي، غيابا واسعا لنجوم الفرق، بسبب التحاق اللاعبين بالمنتخبين الأول والأولمبي.ويغيب حوالي 12 لاعبا عن كل فريق، بسبب انخراطهم في تدريبات المنتخبين الأول والأولمبي، حيث ستستمر هذه الغيابات حتى يوم 13 الشهر المقبل، لحين انتهاء المنتخبين من مشاركاتهما المقبلة.وباتت تدريبات هذه الأندية بلا قيمة فنية كبيرة، في ظل غياب الاعمدة الرئيسية للفرق الثلاثة، الأمر الذي بات يؤرق المديرين الفنيين.تمكن فريق شباب بلاطة الذي يدربه الأردني إسلام جلال، من تحقيق فوز كبير على فريق شباب الخليل الذي يدربه الأردني رائد عساف بنتيجة 4-1 في مباراة "الكلاسيكو" التي جرت أول من أمس، في الجولة الثانية من منافسات الدوري الفلسطيني لكرة القدم.وشهد الشوط الثاني من المباراة، مشاركة المحترفين الأردنيين في فريق بلاطه، خضر الحاج ومحمد علي اللذين قدما اداء جيدا.وتعتبر هذه أول مواجهة للمدربين الاردنيين في المنافسات الفلسطينية.دعا محبون لنادي الحسين إربد، لتنظيم بطولة كروية تحمل اسم رئيس النادي الأسبق صقر التل "ابو نعيم"، تقديرا لهذه الشخصية المحبوبة التي لها بصمات واضحة في العمل الرياضي والثقافي والسياسي والاجتماعي ليس في محافظة إربد فقط، بل كافة محافظات المملكة.ودعا الإعلامي الأردني المقيم في سلطنة عمان حسان ملكاوي، إلى تبني فكرة تنظيم بطولة تحمل اسم التل، أو إقامة مباراة بمشاركة فرق محلية أو خارجية، تخليدا لذكرى هذه الشخصية الرياضية المحبوبة.وقال ملكاوي في حديثه لـ"الغد": ابو نعيم يستحق منا الكثير، فهو الشخصية الناضجة والمحبوبة والتي بذلت كل جهد في اثراء انشطة نادي الحسين، وبالتالي وجوب تكريمه مجددا من خلال بطولة كروية. ويستذكر عدد كبير من محبي الحسين إربد الذكرى السادسة لرحيل صقر التل، داعين الله عزوجل أن يتغمده بواسع رحمته.كشف عدد من نجوم كرة القدم المحلية، عن تفاعلهم مع مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كاس العالم المقامة حاليا في الفلبين وأندونيسيا واليابان.وكشف لاعبون عن تفريغ انفسهم لمتابعة مباراتي المنتخب الأخيرتين أمام اليونان ونيوزيلندا، مشيرين إلى تفاعل غير مسبوق مع مباراتي المنتخب خاصة الاخيرة أمام نيوزيلندا التي شهدت عرضا متميزا للنجوم، وهو ما فعلوه أمام اليونان ايضا. واعتبر لاعبون أن المنتخب قدم عرضا مميزا امام نيوزيلندا، وكان بإمكانه تحقيق الفوز لو وفق في الوقت الإضافي.نجوم الكرة كشفوا عن ترقبهم لمشاهدة المباراة المقبلة أمام الولايات الاميركية المتحدة، رغم توقعاتهم بالخسارة، معتبرين أن اللعب أمام منتخب "الأحلام" يعتبر مكسبا للسلة الأردنية خلال مشاركته في المونديال.اعتبر المدير الفني لفريق الجليل لكرة القدم محمد العبابنة، أن الخطأ التحكيمي المتمثل بعدم احتساب هدف صحيح لفريقه في مباراته الأخيرة أمام الأهلي بدوري المحترفين، يعتبر خطأ تحكيميا مؤثرا جدا على الجليل، كونه اضاع نقاطا مهمة على النادي، ومنح الفوز لفريق الاهلي المنافس لفريق الجليل الثبات بدوري المحترفين.وقال العبابنة في تصريح لـ"الغد": دائرة الحكام اعترفت بخطأ عدم احتساب هدف للجليل، ولكن أنا كفريق ماذا أستفيد من اعتراف لجنة التحكيم بالخطأ؟ فقدت نقاطا مؤثرة في رحلة البحث عن الثبات.العبابنة تساءل ايضا عن صحة قرار الحكم بإيقاف هجمة لفريقه، بداعي دخول كرة ثانية إلى الملعب قادمة من دكة بدلاء النادي الأهلي. وأضاف: كان فريقي يشن هجمة على مرمى الاهلي، ليقوم أحد المتواجدين في مقاعد البدلاء في الاهلي بالزج بكرة ثانية في الملعب، الأمر الذي تسبب في ايقاف الحكم للعب رغم الهجمة.. فهل هذا القرار كان صحيحا وهل من عقوبات في مثل هذه الحالة؟العبابنة كشف عن احتجاج رسمي على التحكيم، خاصة فيما يتعلق بإلغاء الهدف، والكرة الثانية في الملعب، وحالات أخرى.يتواجد في عمان، ممثل الاتحاد الدولي لكرة القدم بلحسن مالوش، في مهمة عمل رسمية.وسبق لمالوش وأن عمل مديرا فنيا في اتحاد كرة القدم الأردني قبل عدة سنوات.بلحسن مالوش هو والد مدرب اللياقة البدنية في المنتخب الوطني لكرة القدم كريم مالوش.نجح المنتخب الأولمبي لكرة القدم، في اقناع فريق معان بخوض مباراة ودية جرت أمس على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، في اطار تحضيرات المنتخب للتصفيات الآسيوية التي تبدأ في عمان يوم 4 الشهر المقبل.الأولمبي لم يتمكن من ايجاد مباريات دولية قوية، الأمر الذي دفعه للجوء إلى الأندية، حيث وافق معان على لقاء ودي دعما للمنتخب الذي سيلعب وديا يوم الخميس أمام نظيره الفلسطيني في "بروفة" أخيرة قبل انطلاق التصفيات.• المدرب العماني رشيد جابر ضمن ابرز المرشحين لتولي مهمة تدريب فريق الوحدات.. الإدارة يفترض أن تكون قد ناقشت يوم امس عددا من المدربين المقترحين تمهيدا لاختيار الأنسب للمرحلة المقبلة..• مدير فني لفريق محلي في دوري المحترفين لكرة القدم، بدأ يستشعر بوجود مخطط لإبعاده في حال وجدت الإدارة مديرا فنيا جديدا.. المدير الفني الحالي يشعر أن الإدارة بدأت بمفاوضات مع مدربين بحثا عن مدرب جديد.• سياسة اللجنة الأولمبية في التعامل مع وسائل الإعلام باتت مثار انتقاد، خاصة فيما يتعلق بحجب وسائل الاعلام عن مناسبات رياضية مهمة للمنتخبات الوطنية كما هو على سبيل المثال حفل تكريم سمو الأمير فيصل للمنتخبات التي شاركت في الدورة العربية الأخيرة التي اقيمت في الجزائر، والذي اقيم يوم أمس دون توجيه الدعوة لوسائل الاعلام لتغطية الحدث.. سياسة اللجنة الأولمبية تتمثل في تلقين وسائل الاعلام الأخبار التي تريدها وبالصيغة التي تناسبها.. سياسة اللجنة الأولمبية الاعلامية تحتاج إلى اعادة نظر وتقييم بما يخدم الرياضة الأردنية.• اتحاد رياضي اضطر لدعوة مدربين لحلف اليمين لقول الحقيقة في قضية شتم مسؤول كبير في الاتحاد.• مشجع لأحد أندية المحترفين لكرة القدم، ابدى دهشته من خروج أحد اعضاء الإدارة لنفي أخبار أكيدة ومثبتة.. المشجع طالب بتفعيل الجانب الاعلامي للنادي، وعدم ملاحقة مواقع التواصل الاجتماعي وما يكتب فيها كما يفعل هذا الاداري.• النادي الفيصلي نعى المدير الفني السابق لفريق كرة القدم العراقي محمد ثامر الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.