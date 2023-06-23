‏"التأشيرات" تحرم "الكراتيه" من خوض بطولة العالم للشباب

وكان الاتحاد الدولي للكراتيه قد أعلن عن مشاركة 5 لاعبين من المنتخب الوطني للكراتيه هم عفيف غيث (تحت 21 عاما لوزن تحت 67 كغم) وحسن المصاروة (تحت 21 عاما لوزن تحت 75 كغم)، ومحمد الجعفري (تحت 21 عاما لوزن تحت 84) وأنس الكسواني (تحت 21 عاما لوزن فوق 84 كغم)، وإبراهيم شمعون في الوزن ذاته، في الوقت الذي سجل فيه 3169 لاعبا من 72 دولة للمشاركة في هذه البطولة
واستفسرت "الغد" من رئيس اتحاد الكراتيه مازن قطب فيما يتعلق بموضوع التأشيرات فرد قائلا: "لم يحصل المنتخب الوطني للكراتيه على تأشيرة للدخول إلى كرواتيا، وخاطبنا الاتحاد الكرواتي للكراتيه، من أجل المساعدة في الحصول على تأشيرات، وقام بالاعتذار عن تقديم يد المساعدة، منوها إلى اتباع الإجراءات الرسمية للحصول على تأشيرة الدخول إلى كرواتيا، وبات الأمر صعبا بسبب ضيق الوقت، للحصول على تأشيرات، ووفقا للتطورات الخارجة عن إرادتنا، سيغيب المنتخب الوطني عن بطولة العالم للشباب".
وأشار: "قام اتحاد الكراتيه بدراسة البدائل بعد تعذر مشاركة المنتخب الوطني في بطولة العالم للشباب، حيث قرر إقامة معسكر تدريبي للمنتخب في تركيا الأسبوع المقبل، وسيقضي اللاعبون فترة عيد الأضحى في تركيا، ويأتي الهدف من المعسكر التدريبي، الاستعداد للمشاركة في الدورة العربية بالجزائر وكذلك الاستحقاقات الآسيوية المقبلة، وفي هذه الفترة يخضع المنتخب الوطني لمعسكر تدريبي مع شقيقه المنتخب الفلسطيني في مركز إعداد اللاعبين الأولمبي، وتم تمديد فترة المعسكر بناء على طلب المنتخب الفلسطيني للكراتيه".
ونوه: "نتطلع إلى اقامة معسكرات تدريبية دولية، حيث أعلنت منتخبات دول عديدة في بطولات الدوري العالمي، رغبتها في اقامة معسكرات تدريبية مشتركة مع منتخبنا، لما يتمتع به اللاعبون من خبرات كبيرة، تضاهي أكثر الدول تطورا في لعبة الكراتيه عالميا، ومؤخرا كان ترتيب الأردن ثانيا بعد اليابان في الدوري العالمي برصيد ميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية، ما يؤكد تطور الكراتيه الأردنية على كافة الاصعدة".
على صعيد متصل، أعلن اتحاد الكراتيه عن مشاركة 8 لاعبين في الدورة العربية التي ستقام في الجزائر الشهر المقبل وهم ولين منصور (وزن تحت 55 كغم) وعمر شقرة (وزن تحت 60 كغم) ومنى الديري (وزن تحت 61 كغم) وجود الضروس (وزن تحت 68 كغم) وعبدالرحمن المصاطفة (وزن تحت 68 كغم) وحسن مصاروة (وزن تحت 75 كغم) ومحمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم) ومحمود السجان (وزن فوق 84 كغم).