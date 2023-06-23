الجمعة 23 حزيران 2023
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‏"التأشيرات" تحرم "الكراتيه" من خوض بطولة العالم للشباب

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اللاعب محمود الجعفري (يسار) خلال مران سابق مع اللاعب حسن المصاروة .-(من المصدر) )
عمان - يغيب المنتخب الوطني للكراتيه عن بطولة العالم للشباب - كراتيه 1، التي ستنطلق يوم 29 من الشهر الحالي في ‏كرواتيا، بسبب تعذر الحصول على تأشيرات السفر الأوروبية.اضافة اعلان
وكان الاتحاد الدولي للكراتيه قد أعلن عن مشاركة 5 لاعبين من ‏المنتخب الوطني للكراتيه هم عفيف غيث (تحت 21 عاما لوزن تحت 67 كغم) وحسن المصاروة (تحت 21 عاما لوزن تحت ‏‏75 كغم)، ومحمد الجعفري (تحت 21 عاما لوزن تحت 84) وأنس الكسواني (تحت 21 عاما لوزن فوق 84 كغم)، وإبراهيم ‏شمعون في الوزن ذاته، في الوقت الذي سجل فيه  3169 لاعبا من 72 دولة للمشاركة في هذه البطولة‎ ‎
واستفسرت "الغد" من رئيس اتحاد الكراتيه مازن قطب فيما يتعلق بموضوع التأشيرات فرد قائلا: "لم يحصل المنتخب الوطني للكراتيه ‏على تأشيرة للدخول إلى كرواتيا، وخاطبنا الاتحاد الكرواتي للكراتيه، من أجل المساعدة في الحصول على تأشيرات، وقام ‏بالاعتذار عن تقديم يد المساعدة، منوها إلى اتباع الإجراءات الرسمية للحصول على تأشيرة الدخول إلى كرواتيا، وبات الأمر صعبا ‏بسبب ضيق الوقت، للحصول على تأشيرات، ووفقا للتطورات الخارجة عن إرادتنا، سيغيب المنتخب الوطني عن بطولة العالم ‏للشباب".‏
وأشار: "قام اتحاد الكراتيه بدراسة البدائل بعد تعذر مشاركة المنتخب الوطني في بطولة العالم للشباب، حيث قرر إقامة معسكر ‏تدريبي للمنتخب في تركيا الأسبوع المقبل، وسيقضي اللاعبون فترة عيد الأضحى في تركيا، ويأتي الهدف من المعسكر ‏التدريبي، الاستعداد للمشاركة في الدورة العربية بالجزائر وكذلك الاستحقاقات الآسيوية المقبلة، وفي هذه الفترة يخضع المنتخب الوطني ‏لمعسكر تدريبي مع شقيقه المنتخب الفلسطيني في مركز إعداد اللاعبين الأولمبي، وتم تمديد فترة المعسكر بناء على طلب المنتخب ‏الفلسطيني للكراتيه".‏
ونوه: "نتطلع إلى اقامة معسكرات تدريبية دولية، حيث أعلنت منتخبات دول عديدة في بطولات الدوري العالمي، رغبتها في اقامة ‏معسكرات تدريبية مشتركة مع منتخبنا، لما يتمتع به اللاعبون من خبرات كبيرة، تضاهي أكثر الدول تطورا في لعبة الكراتيه عالميا، ‏ومؤخرا كان ترتيب الأردن ثانيا بعد اليابان في الدوري العالمي برصيد ميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية، ما يؤكد تطور الكراتيه ‏الأردنية على كافة الاصعدة".‏
على صعيد متصل، أعلن اتحاد الكراتيه عن مشاركة 8 لاعبين في الدورة العربية التي ستقام في الجزائر الشهر المقبل وهم ولين ‏منصور (وزن تحت 55 كغم) وعمر شقرة (وزن تحت 60 كغم) ومنى الديري (وزن تحت 61 كغم) وجود الضروس (وزن ‏تحت 68 كغم) وعبدالرحمن المصاطفة (وزن تحت 68 كغم) وحسن مصاروة (وزن تحت 75 كغم) ومحمد الجعفري (وزن ‏تحت 84 كغم) ومحمود السجان (وزن فوق 84 كغم).‏ 
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