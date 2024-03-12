‏"التأشيرة" تحرم مدرب منتخب الكراتيه من التواجد في الدوري العالمي

أيمن وجيه الخطيب

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عمان - يغيب المنتخب المدير الفني للمنتخبات الوطنية المصري محمد إبراهيم عن الجولة الثانية من الدوري العالمي التي تنطلق منافساتها يوم الجمعة المقبل في مدينة أنطاليا التركية بسبب تعذر الحصول على تأشيرات السفر إلى تركيا.وأعلن اتحاد الكراتيه في وقت سابق غياب لاعب المنتخب الوطني عبد الرحمن المصاطفة، عن البطولة بسبب الإصابة في منطقة (الكوع) خلال مشاركته مؤخرا في دورة الألعاب الآسيوية ليقرر الجهاز الطبي وللمحافظة على سلامته، تجنب مشاركته في البطولة، ووفقا لطبيب المنتخب الوطني، سيكون المصاطفة جاهزا للمشاركة في بطولة الدوري العالمي التي تقام في مصر التي ستقام في شهر نيسان (أبريل) المقبل.وكان المنتخب الوطني غادر إلى تركيا الثلاثاء الماضي للمشاركة في البطولة.وأكد اتحاد الكراتيه عدم حصول المدير الفني للمنتخبات الوطنية محمد إبراهيم على تأشيرة الدخول إلى تركيا، ما يعني احتجابه عن الجولة الثانية من الدوري العالمي، رغم الجهد الذي بذله اتحاد اللعبة لضمان الحصول على تأشيرة، دون أن يحول ذلك في نجاحه بهذا المسعى.وسيتولى مهمة الإشراف على المنتخب في البطولة المدرب محمد فتيان، من خلال توجيهات المدير الفني محمد إبراهيم.ويترأس وفد المنتخب إلى تركيا الحكم الدولي إبراهيم الدقس. وتجدر الإشارة إلى أن كافة بطولات الدوري العالمي للعام الحالي، مؤهلة للاعبين للمشاركة في بطولة العالم، التي ستقام في مصر العام المقبل، وإلى جائزة "الفائزون الكبار" حيث يجب على اللاعبين المشاركة في 3 بطولات على الأقل.وأقيمت الجولة الأولى في باريس وحصل فيها نجم المنتخب الوطني عفيف غيث على الميدالية البرونزية لوزن تحت 67 كغم.