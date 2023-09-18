التايكواندو الأردنية تتسلح بتاريخ مطرز بالإنجازات استعدادا للأسياد

أيمن وجيه الخطيب

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عمان- يفتتح اللاعب زيد الحلواني (وزن 63)، مشاركة التايكواندو الأردنية في منافسات دورة الألعاب الآسيوية الـ 19 في مدينة هانغتشو الصينية في صالة لينان للثقافة الرياضية والمعارض، يوم الثلاثاء المقبل، في مستهل مشوار المنتخب الباحث عن الميداليات.وتلعب يوم الأربعاء المقبل جوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم) وزيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم)، وصالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم)، ويلعب يوم الخميس راما أبو الرب (وزن فوق 67 كغم) وأنس الصادق (وزن فوق 80 كغم).ويدخل المنتخب الوطني البطولة بمعنويات عالية، بعد أن حقق نتائج لافتة في بطولة بيروت المفتوحة وفي سلسلة الجائزة الكبرى وفي البطولات العالمية والآسيوية التي جرت أخيرا.وكما هي العادة، يدخل نجوم التايكواندو الأردنية بطولة الأسياد بهدف صعود منصات التتويج، مستندين إلى تاريخ اللعبة المشرف في مختلف دورات الألعاب الآسيوية على مر التاريخ.وتعد الدورة الآسيوية، محطة مهمة للتايكواندو الأردنية في رحلة البحث عن نقاط التأهل لأولمبياد باريس 2024، حيث يحصل فيها اللاعب صاحب الميدالية الذهبية على 40 نقطة، تضاف إلى تصنيفه الدولي.وتعتبر التايكواندو الرياضة الأردنية الأكثر حصداً للإنجازات في تاريخ الألعاب الآسيوية وحققت ميداليات في جميع مشاركات الأردن بالألعاب الآسيوية باستثناء النسخة التي أقيمت في مدينة إنتشون الكورية الجنوبية عام 2014.ويحتل الأردن المركز السادس على مستوى القارة الآسيوية، والأول عربيا في سلم ترتيب الميداليات برياضة التايكواندو بالألعاب الآسيوية والتي أدرجت للمرة الأولى في "آسياد سيؤول" عام 1986.سجل إنجازات التايكواندوفي الدورات الآسيوية- آسياد سيؤول 1986: حقق الأردن 3 ميداليات فضية عن طريق أحمد علي وتوفيق نويصر وسامر كمال ونال طارق اللبابيدي الميدالية البرونزية، واحتل المنتخب الوطني للتايكواندو المركز الثالث بالشراكة مع إندونيسيا.- نسخة العام 1994: نال الأردن ميداليتين فضيتين عن طريق محمد الزعبي وعمار فهد وميداليتين برونزيتين عن طريق توفيق نويصر ويوسف أبو زيد، وأصبح نويصر أول رياضي أردني يحقق ميداليتين في الألعاب الآسيوية حيث نال في نسخة سيؤول ميدالية فضية وتوج بالبرونزية في دورة هيروشيما.- آسياد بانكوك 1998: نال الأردن 3 ميداليات فضية عن طريق آلاء كتكت وحسين الطحلة وابراهيم عقيل وميدالية برونزية عن طريق محمد الفرارجة، وأصبحت كتكت أول لاعبة أردنية تحرز ميدالية في الآسياد بعد فوزها بالميدالية الفضية في نسخة 1998 .- آسياد بوسان2002: حقق الأردن ميداليتين برونزيتين عن طريق إياد الصيفي وعلي الأسمر.- آسياد الدوحة 2006: حقق الأردن ميدالية ذهبية من خلال محمد البخيت وميداليتين فضيتين عن طريق آلاء كتكت وجميل الخفش.- آسياد غوانزو 2010: حقق الأردن ميدالية ذهبية من خلال نبيل طلال وميدالية فضية عن طريق دانا حيدر وميدالية برونزية عن طريق نادين دواني.آسياد إندونيسيا 2018: جوليانا الصادق أول لاعبة تايكواندو أردنية وعربية تحقق ميدالية ذهبية في تاريخ الألعاب الآسيوية، وحاز كل من حمزة قطان وصالح الشرباتي أحمد أبو غوش الميداليات البرونزية.