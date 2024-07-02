 
الثلاثاء 02 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

التايكواندو الأردنية.. مدرسة متطورة تلفت انتباه المنتخبات العالمية

لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو زيد مصطفى -(من المصدر)
لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو زيد مصطفى -(من المصدر)
عمان - مع اقتراب موعد انطلاق دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، أنهت المنتخبات العالمية المتأهلة للأولمبياد استعداداتها، مع تركيز أجهزتها الفنية على الجوانب التكتيكية والذهنية.اضافة اعلان
وباتت أوراق المنتخبات تقريبا مكشوفة، باستثناء منتخبي تركيا وإيران التي كانت معسكراتهما مغلقة، في ظل تكتم كبير على استعدادهما للأولمبياد.
ووفقا لخبراء التايكواندو من خلال متابعتهم لمعظم البطولات إن كانت عالمية أو قارية، ليس هناك استعدادات خاصة، في ظل انفتاح مدارس التايكواندو على بعضها البعض.
وتعد مدرسة التايكواندو الأردنية، أكثر المدارس العربية التي استأثرت بانتباه المنتخبات العالمية، من خلال المعسكرات التدريبية التي أقيمت في الأردن، والمعسكرات الخارجية التي شارك فيها المنتخب الوطني.
وأصبح المنتخب الوطني واحدا من أبرز المنتخبات العالمية في الوقت الحالي، من خلال إقامة معسكرات تدريبية دولية على مدار العام وقبل البطولات المهمة، بمشاركة منتخبات البرازيل وألمانيا وكندا ولبنان ومصر والمغرب وايرلندا وبلغاريا وروسيا وبيلاروسيا وتونس وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجكستان.
المدرسة الأردنية للتايكواندو، ذات نمط خاص، من خلال اللاعبين الذين يتميزون بأسلوب فني يحدث فرقا، كالمدرسة الكورية أو اليابانية وغيرهما من المدارس العالمية.
ويكثف المنتخب الوطني تحضيراته في مركز الإعداد الأولمبي، قبل المغادرة يوم 7 الشهر الحالي إلى كوريا الجنوبية للمشاركة في بطولة تشون تشون (عيار نجمتين) بالفترة من 6 إلى 13 تموز (يوليو) المقبل، بمشاركة 253 لاعبا ولاعبة من 60 دولة.
وتعد البطولة المحطة التحضيرية الأخيرة قبل دورة الألعاب الأولمبية في باريس، ويشارك فيها اللاعبون المتأهلون إلى أولمبياد باريس وهم: جوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم)، زيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم)، وراما أبو الرب (وزن فوق 67 كغم)، وصالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم).
وبعد انتهاء منافسات بطولة كوريا الجنوبية سيعود المنتخب الوطني إلى عمان، ويستأنف تدريباته في مركز الإعداد الأولمبي، ومن ثم سيغادر إلى باريس لإقامة معسكر تدريبي يسبق انطلاق الأولمبياد بالفترة من 25 تموز (يوليو) حتى 4 آب (أغسطس)، للتأقلم على الأجواء العامة في باريس، سيلاقي فيه منتخبات عالمية وعربية.
وقال المدير الفني للمنتخبات الوطنية للتايكواندو فارس العساف لـ”الغد”: “حققنا الهدف المنشود من خلال تأهل 4 لاعبين إلى أولمبياد باريس 2024، وهذا ‏إنجاز يحدث ‏‏للمرة الأولى في تاريخ التايكواندو الأردنية، الآن لاعبو المنتخب الوطني أصبحوا محترفين ولديهم ‏‏الخبرة ‏الكافية للتعامل مع منافسيهم في ‏البطولات التصنيفية الأولمبية والعالمية، ويتمتعون بخبرة كبيرة”.
وأضاف: “المشوار لم ينته، وأمامنا فترة تحضيرية جيدة للاعبين المتأهلين للأولمبياد، ونجحنا في ذلك من خلال المعسكر التدريبي الذي أقيم مؤخرا في عمان، وأمامنا تحقيق مزيد من الفائدة للاعبين في بطولة كوريا الجنوبية وهدفنا هو الفوز بميداليات ملونة في الأولمبياد المقبل عن طريق اللاعبين المتأهلين، الذين يدركون أهمية مشاركتهم في هذا الحدث”.
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