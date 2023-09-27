الأربعاء 27 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

"التايكواندو" ترفع رصيد "ميداليات" الأردن في دورة الألعاب الآسيوية

1695822361648623700
الأمير فيصل يحتفي بلاعبي التايكواندو بعد إضافتهم ميداليتين جديدتين لرصيد الأردن في الأسياد - (من المصدر)
عمان -الغد - أضاف لاعبا المنتخب الوطني للتايكواندو، صالح الشرباتي وزيد مصطفى، ميداليتين فضيتين إلى رصيد ميداليات البعثة الأردنية المشاركة في النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية، التي تحتضنها مدينة هانغتشو الصينية وتستمر فعالياتها حتى 8 تشرين الأول "اكتوبر" المقبل.اضافة اعلان
وتقدم الأردن إلى المركز 21 في الترتيب العام لرصيد الميداليات المحققة بين الدول المشاركة، بعدد 3 ميداليات ملونة (فضيتان وبرونزية) وجاءت جميعها من خلال رياضة التايكواندو، حيث كان زيد الحلواني قد افتتح رصيد الميداليات بإحرازه الميدالية البرونزية لوزن تحت 63 كغم بعد خسارته أمام الإيراني علي رضا (0-2).
وتوج سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية وعضو المكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية الدولية، لاعبي المنتخب الوطني بالميداليتين الفضيتين.
واستهل زيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم) مشواره بالفوز على الفيتنامي لاي هونغ، قبل أن يتخطى الفلبيني آرفين الكانتارا في الدور ربع النهائي، والإيراني ماتن رضائي في الدور نصف النهائي، ثم خسر النهائي أمام الأوزبكي راشيتوف أولوغبيك، ليتوج 
وتقلد صالح الشرباتي الميدالية الفضية بخسارته نهائي (وزن تحت 80 كغم) أمام اللاعب الكوري الجنوبي بارك ووهيوك، حيث كان الشرباتي قد استهل مشاركته في (الأسياد) بالفوز على اللاعب الصيني تشوي يانغ، ليبلغ الدور ربع النهائي، الذي اجتاز فيه منافسه الأوزبكي جايسونوف جاشوربيك، ثم أطاح بمنافسه العراقي حبيب ثائر في الدور نصف النهائي، فيما توقف مشوار لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو جوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم) عند حاجز دور الـ16 بخسارتها أمام الإيرانية ميليكا.
وأنهى لاعبا المنتخب الوطني للرماية، الشريف محمد سعد آل غالب ومحمد القاسم مشاركتهما في رماية السكيت بدورة الألعاب الآسيوية، حيث حقق اللاعب الشريف محمد سعد آل غالب المركز 33 بجمعه 109 نقاط من أصل 125 طبقا، فيما حقق اللاعب محمد القاسم المركز 34 بجمعه 106 نقاط من أصل 125 طبق.
ويستكمل منتخب الرماية مشاركته بالألعاب الآسيوية يوم غد، بخوض لاعبتي المنتخب لرماية المسدس الهوائي أسماء أبو زيد وهبة الكيلاني الدور التمهيدي لرماية المسدس الهوائي 10 متر، فيما يشارك لرماية التراب أحمد الطرابيشي وفؤاد ماضي في الدور التمهيدي يوم بعد غد.
وفي لعبة كرة السلة 3 في 3، تعرض المنتخب الوطني للسيدات، للخسارة أمام المنتخب المنغولي بنتيجة (9-20)، في ثاني مبارياته بدورة الألعاب الآسيوية، حيث كان منتخب السيدات قد حقق الفوز في أولى مبارياته على حساب منتخب الفلبين، لانسحاب الأخير وعدم حضوره إلى الملعب.
ويختتم المنتخب الوطني المكون من اللاعبات، ذكرى شحادة وماسه النوباني وجانسيت يالتشن وماريا وهاب بقيادة المدرب هيثم طليب، لقاءاته بمواجهة منتخب هونغ كونغ عند الساعة 10 من صباح يوم غد، فيما يلتقي منتخب الرجال المكون من اللاعبين، محمود الهزايمة وعلي كنعان وعاكف الشياب وأدهم الدجاني مع منتخب الصين تايبيه عند الساعة 1:15 من مساء يوم غد، في ثاني لقاءاته بالبطولة الآسيوية.
وعلى مستوى لعبة الملاكمة، توقف مشوار اللاعب عدي الهنداوي (وزن 92 كغم) عند حاجز دور الـ16، بخسارته أمام الإيراني شريفي توفان بنتيجة (4-1) وفقا لقرار لجنة الحكام، التي أنهت النزال من جولته الأولى، لارتطام رأس اللاعبين بشكل عفوي مع بعضهما، فيما تأهلت اللاعبة حنان نصار للدور ربع النهائي (وزن تحت 50 كغم) بفوزها على لاعبة منتخب لاوس، فونجفاتشان فيلايفون.
وخسر المنتخب الوطني لمبارزة السيدات في فرق سلاح الإيبيه أمام المنتخب الهندي بنتيجة (36-45)، ليتوقف مشواره عند حاجز دور الـ16 بالألعاب الآسيوية.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1695815190478379500

"صقور الأردن" ينشد خطف نقاط البحرين في "الألعاب الآسيوية" اليوم

منذ 27 دقيقة
1695815190588379900

"الكراتيه" ينهي معسكره التدريبي مع منتخب تشيلي

منذ 28 دقيقة
1695810250048216500

الوحدات يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة جرش

منذ 28 دقيقة
1695810250088216700

حرثا وعمان يستعدان لفض صدارة دوري السيدات بكرة اليد

منذ 29 دقيقة
1695810249978216200

"المصارعة" يختتم مشاركته في بطولة العالم

منذ 30 دقيقة
1695819894058543000

الحمود يشارك في آخر جولات بطولة الشرق الأوسط للراليات

منذ 30 دقيقة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

مكالمة منتصف الليل في تعديل الحكومة

ماهر أبو طير |اليوم

شخصية مضطربة..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

حرب المخدرات، مثلا.. والمعضلة الأخرى!

موفق ملكاوي |اليوم

قضية الأندية.. كرة ثلج تتدحرج!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

التطاول على أموال المساهمين

سلامة الدرعاوي |اليوم

الأردن والمخدرات... حكمة وحزم

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
1695812093968258900

لماذا تريد الجزائر منع الحرب في النيجر؟ ‏

ترجمات | منذ1 ساعة
Untitled-1

نتائج استطلاع جديد للرأي حول اتفاقات أوسلو

ترجمات | منذ1 ساعة
1695630480234679600

‏في العقيدة الأميركية الحرب هي الشرط المسبق للسلام‏

ترجمات |25 أيلول 2023
المبعوث الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان يتحدث بالهاتف من بيروت - (أرشيفية)

المساعي الفرنسية تتجدد في بيروت

ترجمات |22 أيلول 2023
سيارة إسعاف عند حاجز في تارودانت المغربية في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلد مؤخرًا - (المصدر)

المغرب يتحد في أعقاب الزلزال

ترجمات |24 أيلول 2023
Untitled-الرئيسان الأوكراني فلوديمير زيلنسكي والأميركي جو بايدن في كييف – (أرشيفية)

"حتى آخر أوكراني"

ترجمات |24 أيلول 2023
 