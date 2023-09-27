"التايكواندو" ترفع رصيد "ميداليات" الأردن في دورة الألعاب الآسيوية

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عمان -الغد - أضاف لاعبا المنتخب الوطني للتايكواندو، صالح الشرباتي وزيد مصطفى، ميداليتين فضيتين إلى رصيد ميداليات البعثة الأردنية المشاركة في النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية، التي تحتضنها مدينة هانغتشو الصينية وتستمر فعالياتها حتى 8 تشرين الأول "اكتوبر" المقبل.وتقدم الأردن إلى المركز 21 في الترتيب العام لرصيد الميداليات المحققة بين الدول المشاركة، بعدد 3 ميداليات ملونة (فضيتان وبرونزية) وجاءت جميعها من خلال رياضة التايكواندو، حيث كان زيد الحلواني قد افتتح رصيد الميداليات بإحرازه الميدالية البرونزية لوزن تحت 63 كغم بعد خسارته أمام الإيراني علي رضا (0-2).وتوج سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية وعضو المكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية الدولية، لاعبي المنتخب الوطني بالميداليتين الفضيتين.واستهل زيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم) مشواره بالفوز على الفيتنامي لاي هونغ، قبل أن يتخطى الفلبيني آرفين الكانتارا في الدور ربع النهائي، والإيراني ماتن رضائي في الدور نصف النهائي، ثم خسر النهائي أمام الأوزبكي راشيتوف أولوغبيك، ليتوجوتقلد صالح الشرباتي الميدالية الفضية بخسارته نهائي (وزن تحت 80 كغم) أمام اللاعب الكوري الجنوبي بارك ووهيوك، حيث كان الشرباتي قد استهل مشاركته في (الأسياد) بالفوز على اللاعب الصيني تشوي يانغ، ليبلغ الدور ربع النهائي، الذي اجتاز فيه منافسه الأوزبكي جايسونوف جاشوربيك، ثم أطاح بمنافسه العراقي حبيب ثائر في الدور نصف النهائي، فيما توقف مشوار لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو جوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم) عند حاجز دور الـ16 بخسارتها أمام الإيرانية ميليكا.وأنهى لاعبا المنتخب الوطني للرماية، الشريف محمد سعد آل غالب ومحمد القاسم مشاركتهما في رماية السكيت بدورة الألعاب الآسيوية، حيث حقق اللاعب الشريف محمد سعد آل غالب المركز 33 بجمعه 109 نقاط من أصل 125 طبقا، فيما حقق اللاعب محمد القاسم المركز 34 بجمعه 106 نقاط من أصل 125 طبق.ويستكمل منتخب الرماية مشاركته بالألعاب الآسيوية يوم غد، بخوض لاعبتي المنتخب لرماية المسدس الهوائي أسماء أبو زيد وهبة الكيلاني الدور التمهيدي لرماية المسدس الهوائي 10 متر، فيما يشارك لرماية التراب أحمد الطرابيشي وفؤاد ماضي في الدور التمهيدي يوم بعد غد.وفي لعبة كرة السلة 3 في 3، تعرض المنتخب الوطني للسيدات، للخسارة أمام المنتخب المنغولي بنتيجة (9-20)، في ثاني مبارياته بدورة الألعاب الآسيوية، حيث كان منتخب السيدات قد حقق الفوز في أولى مبارياته على حساب منتخب الفلبين، لانسحاب الأخير وعدم حضوره إلى الملعب.ويختتم المنتخب الوطني المكون من اللاعبات، ذكرى شحادة وماسه النوباني وجانسيت يالتشن وماريا وهاب بقيادة المدرب هيثم طليب، لقاءاته بمواجهة منتخب هونغ كونغ عند الساعة 10 من صباح يوم غد، فيما يلتقي منتخب الرجال المكون من اللاعبين، محمود الهزايمة وعلي كنعان وعاكف الشياب وأدهم الدجاني مع منتخب الصين تايبيه عند الساعة 1:15 من مساء يوم غد، في ثاني لقاءاته بالبطولة الآسيوية.وعلى مستوى لعبة الملاكمة، توقف مشوار اللاعب عدي الهنداوي (وزن 92 كغم) عند حاجز دور الـ16، بخسارته أمام الإيراني شريفي توفان بنتيجة (4-1) وفقا لقرار لجنة الحكام، التي أنهت النزال من جولته الأولى، لارتطام رأس اللاعبين بشكل عفوي مع بعضهما، فيما تأهلت اللاعبة حنان نصار للدور ربع النهائي (وزن تحت 50 كغم) بفوزها على لاعبة منتخب لاوس، فونجفاتشان فيلايفون.وخسر المنتخب الوطني لمبارزة السيدات في فرق سلاح الإيبيه أمام المنتخب الهندي بنتيجة (36-45)، ليتوقف مشواره عند حاجز دور الـ16 بالألعاب الآسيوية.