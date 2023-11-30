الخميس 30 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"التايكواندو".. ساعات لبدء رحلة البحث عن الأولمبياد من مانشستر

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ملصق جائزة مانشستر -(من المصدر)
عمان - ساعات قليلة تفصل المنتخب الوطني للتايكواندو، عن بدء رحلة البحث من مدينة مانشستر عن إنجاز تاريخي يتمثل بتأهيل أكبر عدد من اللاعبين إلى أولمبياد باريس 2024.اضافة اعلان
ويضع المنتخب المنتخب الوطني اللمسات الأخيرة،  استعدادا لخوض منافسات الجولة الأخيرة لسلسلة الجائزة ‏الكبرى "جائزة ‏مانشستر" (عيار 10 نجمات)، المؤهلة مباشرةً إلى الألعاب الأولمبية باريس 2024‏، ‎‏والتي تنطلق منافساتها يوم غد  في صالة مانشستر ‏الإقليمية، حيث يبحث المنتخب الوطني عن تحيق رقم تاريخي لأول مرة على المستويين المحلي والعربي من خلال تأهل 3 لاعبين أردنيين لأولمبياد ‏باريس ‏‏2024‏.
‏ويستعد أفضل الرياضيين في رياضة التايكواندو حول العالم، للمنافسة على الذهب وجمع النقاط من أجل التأهل لأولمبياد باريس 2024.
وعقد يوم أمس، الاجتماع الفني بمشاركة مدربي المنتخبات الوطنية وعملية تدريب للجنة حكام البطولة ‏واجتماع للأطباء، فيما ستجري عملية التوزين والقرعة اليوم.‏
وتنطلق الأدوار التمهيدية والتصفيات يوم غد، فيما تقام النهائيات يوم بعد غد، حيث يستهل المنتخب مشاركته يوم غد، بظهور زيد مصطفى (المركز الرابع أولمبيا)، ‏زيد الحلواني (المركز الحادي عشر أولمبيا)، ضمن منافسات وزن تحت 68 كغم، وصالح الشرباتي (المركز الرابع أولمبيا)،  في ‏منافسات وزن تحت 80 كغم.‏
في حين تلعب بعد غد، جوليانا الصادق (الثانية أولمبيا)، في منافسات وزن تحت 67 كغم.‏
وحول جائزة مانشستر قال رئيس الاتحاد الدولي شون شو لموقع الاتحاد الإلكتروني: "إنه لمن دواعي سروري البالغ أن ‏اتحادات ‏الدول الأعضاء  تتواجد في الجولة الأخيرة من سلسلة الجائزة الكبرى في مانشستر 2023، التي تنطلق غدا في مانشستر، لقد احتفلنا العام الحالي باليوبيل الذهبي، ‏للاتحاد الدولي الذي تأسس في 28 أيار (مايو) 1973".‏
‏وعلى مدار الخمسين عاما ‏الماضية، مرت العديد من اللحظات التاريخية وبذلنا قصارى ‏جهدنا لخلق جيل جديد من الواعدين.‏
وأضافت: "أشعر بسعادة غامرة لعودتي إلى مانشستر، مسقط رأس سلسلة الجائزة الكبرى، ليس لدي أدنى شك في أن جائزة مانشستر ‏ستقدم أعلى المستويات تنظيميا وفنيا، أتمنى الأفضل لجميع الرياضيين وأتطلع إلى رؤيتكم جميعا في مانشستر".‏
وقال المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف لـ"الغد": "ستكون المنافسة قوية في جائزة مانشستر، حيث تسعى الدول ‏المشاركة في البطولة لتأهل أكبر عدد من اللاعبين لأولمبياد باريس 2024، حيث إن المديرين الفنيين للمنتخبات المنافسة وضعوا خططا ‏حسابية، كي يتأهل اللاعبون للأولمبياد، ونحن كذلك، البطولة ليست سهلة، وحاسمة نتطلع إلى تأهل لاعبينا للأولمبياد المقبل، ‏‎كما أن ‏التصفيات القارية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 التي ستقام في شهر آذار (مارس) في الصين العام المقبل، ستتيح الفرصة أمام ‏اللاعبين لتحقيق نقاط تؤهلهم للأولمبياد.
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