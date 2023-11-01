"التايكواندو" على بعد 120 نقطة من الأولمبياد والتصنيف يمنح اللاعبين نقاطا جديدة

أيمن وجيه الخطيب

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بات المنتخب الوطني للتايكواندو للكبار على بعد 120 نقطة من التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، بانتظار تجميعها خلال بطولة كأس الرئيس (عيار نجمتين)، التي ستقام في الأردن الأسبوع المقبل، والجولة الأخيرة من سلسلة الجائزة الكبرى "جائزة مانشستر" (عيار 10 نجمات)، التي ستنطلق منافساتها يوم 3 من كانون الأول (ديسمبر) المقبل.وتمكن بطولة كأس الرئيس، كل لاعب من إحراز 20 نقطة، في حين تتيح "جائزة مانشستر" للاعبين فرصة الحصول على 100 نقطة.ويأمل المنتخب الوطني، بتأهل أكبر عدد من اللاعبين، حيث يتنافس على التأهل كل من: صالح الشرباتي وجوليانا الصادق وزيد مصطفى وراما ابو الرب وأنس الصادق.وكان يوم أمس، شهد صدور التصنيفين الأولمبي والعالمي عن الاتحاد الدولي للتايكواندو، عن شهر تشرين الأول ( أكتوبر) الماضي، ‏حيث لم تتغير مراكز اللاعبين، بل طرأت زيادة على رصيدهم من النقاط.وحافظ 5 لاعبين من المنتخب الوطني للتايكواندو، على مراكزهم ضمن المراكز الستة الأولى في التصنيف الدولي، وهم: جوليانا الصادق وراما أبو الرب وصالح ‏الشرباتي وزيد مصطفى وزيد الحلواني.‏وفي التصنيف الجديد، بقيت اللاعبة جوليانا الصادق، في المركز الثاني، وشهدت زيادة في رصيدها من النقاط بلغت 13.93 نقطة، في التصنيف ‏العالمي (وزن تحت 67 كغم)، ليصبح رصيدها الجديد من النقاط 465.97 نقطة، وبقيت بالمركز الثاني ‏أولمبيا وأضافت أيضا 13.93 نقطة، ليصبح رصيدها من النقاط ‏‎ 453.17نقطة.وبقي اللاعب الأولمبي صالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم)، في المركز الرابع أولمبيا، ورفع رصيده من النقاط ليصبح 347.63 نقطة، ‏وفي المركز ‏الرابع في التصنيف العالمي‎، ليرفع رصيده من النقاط ويصبح 351.23 نقطةوحافظ اللاعب زيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم)، على المركز الرابع بالتصنيف الأولمبي ورفع رصيده ليصبح 384.91 نقطة، وبقي بالمركز الثالث ‏في التصنيف العالمي ورفع رصيده من النقاط ليصبح 377.71 نقطة‎.وبقي اللاعب زيد الحلواني بالمركز 11 أولمبيا (وزن تحت 68 كغم)، ورفع رصيده من النقاط ليصبح 256.11 نقطة.وبقي الحلواني (وزن تحت 63 كغم)، في التصنيف العالمي ‏بالمركز الرابع، ورفع رصيده من النقاط ليصبح 210.29 نقطة.وجاءت راما أبو الرب بالمركز الخامس (وزن تحت 73 كغم)، بالتصنيف العالمي برصيد ‏‎135.19‎‏ نقطة، وبقيت في ‏المركز العشرين بالتصنيف الأولمبي لوزن فوق 67 كغم، برصيد ‏‎118.88 نقطة.‏‎ ‎وبقي فهد عمار في المركز العاشر (وزن تحت 87 كغم)، في التصنيف العالمي برصيد ‏‎129.21‎‏ نقطة، وتقدم مركزا واحدا بالتصنيف الأولمبي ‏في وزن فوق 80 كغم، ليصبح بالمركز الثالث والعشرين برصيد ‏‎148.72‎‏ نقطة.‏‎ ‎ ‏وجاء أنس الصادق (وزن فوق 87 كغم)، في المركز الحادي والعشرين برصيد ‏‎ 9106.78نقطة، في التصنيف العالمي.‏ ‏ وبقي اللاعب محمود الطرايرة في المركز الثالث والثلاثين بالتصنيف الأولمبي في وزن تحت 58 كغم، برصيد 120.06 نقطة، ‏وجاء في المركز ‏السابع والعشرين في التصنيف العالمي، ضمن الوزن نفسه برصيد ‏‎96.08‎‏ نقطة.‏