الثلاثاء 28 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"التايكواندو" من مانشستر.. طموحنا العودة بتأهل تاريخي للأولمبياد

لاعبة منتخب التايكواندو جوليانا الصادق - (من المصدر)
لاعبة منتخب التايكواندو جوليانا الصادق - (من المصدر)
 أكدت الأخبار من مدينة مانشستر البريطانية، أن المنتخب الوطني للتايكواندو، بدأ تدريباته بمعنويات عالية، وبطموح تحقيق تأهل تاريخي غير مسبوق، إلى أولمبياد باريس 2024.اضافة اعلان
وبانتهاء منافسات بطولة مانشستر التي تنطلق يوم 2 من الشهر المقبل، تتضح بشكل كبير معالم المتأهلين للأولمبياد، حيث يبحث لاعبو المنتخب عن تأهل 3 لاعبين على الأقل إلى الأولمبياد، ليشكل ذلك رقما تاريخيا وإنجازا غير مسبوق محليا وعربيا.
وتقام منافسات مانشستر الجولة الأخيرة من بطولة الجائزة الكبرى للتايكواندو، يومي 2 و3 الشهر المقبل، وهي البطولة التصنيفية الأخيرة من البطولات المؤهلة مباشرةً إلى الألعاب الأولمبية (باريس 2024).
وتضم بعثة المنتخب الوطني للتايكواندو المشاركة في هذه البطولة كلا من: جوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم)، زيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم)، زيد الحلواني (وزن تحت 68 كغم)، صالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم)، ويشرف على المنتخب المدير الفني فارس العساف والمدربان محمد البخيت ويزن الصادق. وتكتسب هذه المشاركة أهمية كبيرة للاعبي المنتخب كونها الجولة الختامية لهذه البطولة ويشارك فيها أفضل 16 لاعبا في العالم من حيث التصنيف الأولمبي، كما أن الفائز بالمركز الأول في البطولة سيضيف إلى رصيده 100 نقطة، تكون حاسمة في التأهل إلى أولمبياد باريس المقبلة، مباشرة عن طريق التصنيف الأولمبي الذي يتيح لأول 6 لاعبين على التصنيف التأهل مباشرةً.
ويتطلع المنتخب الوطني، إلى حصد النقاط التصنيفية اللازمة من أجل التأهل المباشر والذي يتنافس عليها كل من: جوليانا الصادق وصالح الشرباتي وزيد مصطفى، حيث تحتل الصادق المركز الثاني في تصنيف وزن تحت 67 كغم، فيما يحتل اللاعب صالح الشرباتي المركز الرابع في تصنيف وزن تحت 80 كغم، ويحتل اللاعب زيد مصطفى المركز الرابع كذلك في تصنيف وزن تحت 68 كغم.
ويبذل اتحاد التايكواندو جهدا كبيرا، وضمن عمل ممنهج ومؤسسي، لتحقيق المزيد من الإنجازات التي اعتادت عليها التايكواندو الأردنية في مختلف المحافل.
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