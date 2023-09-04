الإثنين 04 أيلول 2023
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"التايكواندو".. نهج تكتيكي يتماشى مع طبيعة البطولة وظروف اللاعب

صالح الشرباتي (يمين) في حصة تدريبية سابقة مع زيد مصطفى.-(من المصدر)
صالح الشرباتي (يمين) في حصة تدريبية سابقة مع زيد مصطفى.-(من المصدر)
عمان - حرص الجهاز الفني للمنتخب الوطني للتايكواندو، على اتباع نهج فني تكتيكي معين في بطولة الجائزة الكبرى التي اختتمت أول من أمس في باريس، حفاظا على تحقيق الأهداف المرجوة خلال الفترة المقبلة التي ينتظر فيها المنتخب مشاركات أكثر أهمية.اضافة اعلان
واكتفى المنتخب الوطني للتايكواندو، بحصد ميدالية برونزية واحدة في جولة باريس، بعد أن انتهج المدير الفني للمنتخب فارس العساف، سياسة عدم المغامرة باللاعبين الذين يعانون من إصابات متنوعة خلال البطولة، الأمر الذي اضطره لسحب لاعبين من المبارايت، ودعوتهم لعدم استكمال اللقاءات حفاظا على سلامتهم لما هو مقبل وأكثر أهمية.
ويحدث ذلك عادة، عندما يشارك المنتخب الوطني في بطولة تصنيفية تدعمهم في الحصول على نقاط، ولكن في بعض البطولات يتم الأخذ بعين الاعتبار، حالة اللاعبين من حيث الإصابات وعدم تعرضهم للمخاطر ففي بعض البطولات، يخوض اللاعبون نزالات مع لاعبين منافسين غير معروف أسلوبهم القتالي، وفي هذه الحالة سرعان ما يغير الجهاز التدريبي من اسلوبة التكتيكي، بينما في بطولات الجائزة الكبرى معروف الأسلوب الفني لدى معظم اللاعبين.
وقال المدير الفني للمنتخبات الوطنية للتايكواندو فارس العساف لـ"الغد": " يهمني بالدرجة الأولى اتباع خطة تدريبية محكمة، حيث إن لكل بطولة، يشارك فيها المنتخب الأول، حالة خاصة بها، وهنا أقوم بدراسة الحالة العامة عند اللاعبين".
وأضاف: ركزت أخيرا على حالة الاستشفاء للاعبين المصابين، من خلال معسكر تدريبي مع المنتخب بالكندي، كان هدفي رفع اللياقة البدنية للاعبين كما درست حالتهم جيدا فيما يتعلق بمستوياتهم، وفي كل بطولة وبعد عملية القرعة أقوم بدراسة اللاعبين المنافسين وعليه أقرر ما هي الخطة التي سأتبعها، وعلى سبيل المثال أقوم بإراحة بعض اللاعبين في بعض المباريات، كما أركز في بعض البطولات على حصد الميداليات.
وأضاف:"هدفي الأول محاولة الوصول بأكبر عدد من لاعبي المنتخب الوطني الأول إلى أولمبياد باريس 2024، وتحقيق ميداليات أولمبية محطتنا المقبلة ستكون في النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية، والتي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية بالفترة من 23 أيلول (سبتمبر) الحالي حتى 8 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وتعد الدورة الآسيوية، محطة مهمة للتايكواندو الأردنية في رحلة البحث عن نقاط التأهل لأولمبياد باريس 2024، حيث يحصل فيها اللاعب صاحب الميدالية الذهبية على 40 نقطة، تضاف إلى تصنيفه الدولي، وعقب انتهاء مشاركة المنتخب الوطني من الدروة الآسيوية، سيبقى المنتخب الوطني في الصين للمشاركة في الجولة قبل الاخيرة من سلسلة الجائزة الكبرى جائزة الصين".
واختتم العساف حديثه بالقول: "لا يمكن أن نلعب في البطولات بالرتم والمستوى ذاتهما، وهو الامر الذي يفرض علينا دراسة كل بطولة وكل نزال، والتعامل معهما بشكل منفصل لما يصب في مصلحة التايكواندو الأردنية.
وتجدر الأشارة، إلى أن اللاعبين المشاركين في دورة الألعاب الآسيوية، هم: اللاعب الأولمبي صالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم)، اللاعبة جوليانا الصادق، اللاعب زيد مصطفى واللاعب زيد الحلواني (وزن تحت 68 كغم)، راما أبو الرب في المركز الخامس (وزن تحت 73 كغم)، أنس الصادق (وزن فوق 87 كغم)، محمود الطرايرة (وزن تحت 58 كغم).
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