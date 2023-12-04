الثلاثاء 05 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"التايكواندو" يأمل بمقعد إضافي في "باريس 2024" عبر التصفيات

الحكم الأردني أيمن العداربة (يسار) يتسلم جائزة افضل حكم في العالم -(من المصدر)
الحكم الأردني أيمن العداربة (يسار) يتسلم جائزة افضل حكم في العالم -(من المصدر)
عمان - تعد التصفيات الآسيوية القارية المؤهلة لأولمبياد باريس التي ستقام في الصين خلال شهر آذار (مارس) المقبل، فرصة لتأهل لاعبة إضافية من المنتخب الوطني إلى الدورة، وفقا لما سيحدده الجهاز الفني لاحقا.اضافة اعلان
وتواصل التايكواندو الأردنية تحقيق الإنجازات على المستويات كافة، بعد تأهل 3 لاعبين مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024، من دون خوض التصفيات القارية 2024، وذلك على ضوء نتائجهم في الجولة الأخيرة من سلسلة الجائزة الكبرى “جائزة مانشستر” التي اختتمت منافساتها أول من أمس.
ويتصدر الأردن المركز الأول على المستويين الآسيوي والعربي والثالث عالميا، في الترتيب العام لعدد اللاعبين المتأهلين مباشرة إلى أولمبياد باريس.
وتنص تعليمات الاتحاد الدولي، على تأهل 4 لاعبين كحد أعلى من كل دولة مشاركة بمنافسات التايكواندو، بواقع لاعبين اثنين ولاعبتين.
وكان تأهل إلى أولمبياد باريس 2024 مباشرة بعد الحفاظ على مكان لهم في التصنيف الأولمبي ضمن المراكز الست الأوائل، كل من: جوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم) والتي أحرزت الميدالية البرونزية في جائزة مانشستر، وزيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم) الذي نال الميدالية البرونزية أيضا، وصالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم).
وفي إنجاز تاريخي جديد، حصل الحكم الدولي الأردني أيمن العداربة على جائزة أفضل حكم في العالم للعام الحالي، وتم تسليمه الجائزة خلال الحفل السنوي للاتحاد الدولي للتايكواندو، والذي أقيم مساء أول من أمس في مدينة مانشستر بعد اختتام منافسات الجائزة الكبرى.
وكان العداربة، فاز بجائزة أفضل حكم في بطولة العالم للتايكواندو التي أقيمت في أذربيجان خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي، كما أدار باقتدار العديد من المباريات في البطولات العالمية.
ويؤكد التصنيف الأولمبي للمنتخب الوطني للتايكواندو تفوق لاعبيه، حيث شهد العام الحالي تحقيق الكثير من الإنجازات، بقيادة المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف والجهاز المعاون، الأمر الذي يحمل المنتخب الوطني مزيدا من المسؤولية لتحقيق الإنجازات، ورفع علم الوطن عاليا في أولمبياد “باريس 2024”.
وتنتظر المنتخب الوطني للتايكواندو، مرحلة إعداد تتخللها إقامة المعسكرات والمشاركة في البطولات للحفاظ على مستوى اللاعبين، بعد أن حقق مراده في التصنيف الأولمبي.
ومن أهم المشاركات المقبلة لمنتخب التايكواندو، بطولة آسيا التي ستقام في فيتنام خلال شهر أيار (مايو) المقبل، وبطولتي الفجيرة وبطولة كأس العرب (عيار نجمة) في شهر شباط (فبراير)، وبطولة مصر (عيار نجمتين) التي ستقام في شهر نيسان (أبريل)، ويعتمد برنامج المشاركات على ما يراه مجلس إدارة اتحاد التايكواندو مناسبا.
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