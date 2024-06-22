"التايكواندو" يباشر تدريباته استعدادا لبطولة كوريا

أيمن وجيه الخطيب

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عمان - باشر المنتخب الوطني تدريباته يوم أمس في مركز الإعداد الأولمبي بعد انقضاء إجازة العيد، استعدادا للمشاركة في بطولة تشون تشون في كوريا الجنوبية بالفترة من 6 إلى 13 تموز (يوليو) المقبل.وسيواصل المنتخب الوطني تدريباته لحين موعد سفره إلى كوريا الجنوبية يوم 7 الشهر المقبل.وكان الاتحاد الدولي قد أعلن عن تسجيل اللاعبات واللاعبين الأردنيين المتأهلين إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس، للمشاركة في بطولة كوريا الجنوبية، وهم جوليانا الصادق وراما أبو الرب وصالح الشرباتي وزيد مصطفى، وسيقوم المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف بإشراك لاعبين آخرين في البطولة وفقا لما يراه مناسبا، وسيقوم اتحاد اللعبة بالاعلان عن القائمة النهائية المشاركة في البطولة في وقت قريب.على صعيد متصل، اختتم الأسبوع الماضي المعسكر التدريبي الدولي الذي شارك فيه 16 لاعبا متأهلا إلى أولمبياد باريس، من دول المغرب وتونس وصربيا ومقدونيا وروسيا والتشيك وقطر وبلاروسيا وأذربيجان والأردن.ووفقا لخطة الاعداد الأولمبي، من المقرر ان يوفر اتحاد اللعبة للمنتخب الوطني معسكرا تدريبيا في باريس يسبق انطلاق الأولمبياد بالفترة من 25 تموز (يوليو) حتى 4 آب (أغسطس)، للتأقلم على الأجواء العامة في العاصمة الفرنسية، وسيلاقي فيه المنتخب الوطني منتخبات عالمية وعربية.من جهة أخرى، يواصل لاعبو التايكواندو المتأهلين إلى أولمبياد باريس 2024، من مختلف دول العالم، الطهور في الحملة الترويجية للأولمبياد، من خلال مقطع فيديو جديد قام الاتحاد الدولي ببثه على مواقع التواصل الاجتماعي، مع بدء العد التنازلي لانطلاق الأولمبياد.وشارك في الفيديو كل من جوليانا الصادق وصالح الشرباتي وزيد مصطفى وراما أبو الرب، وتم في الفيديو اختيار لقطات عديدة للمعسكر الدولي الذي أقيم في الأردن مؤخرا.إلى ذلك، احتفل الاتحاد الدولي باليوم العالمي للاجئين في مخيمات الزعتري والأزرق وسوف، حيث أعاد التزامه بتمكين اللاجئين من خلال رياضة التايكواندو بالتعاون مع الأمم المتحدة ومؤسسة التايكوندو.وبث الاتحاد الدولي على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للشابة اللاجئة السورية دعاء وللاجئ الشاب مصطفى، أكدا فيه حرصهما على ممارسة رياضة التايكواندو ومواصلة مشوارهما لتحقيق حلمهما في الوصول إلى الأولمبياد.وأكد رئيس الاتحاد الدولي الدكتور تشونج وون تشو، على أهمية تمكين اللاجئين من خلال التايكواندو في الاجتماع الأخير لمجلس إدارة مؤسسة اللاجئين الأولمبية، في مهرجان الأمل والأحلام الرياضي الثاني الذي أقيم في الأردن.