الإثنين 12 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

التايكواندو يتوجه إلى إيران غدا للمشاركة في بطولة كأس الرئيس

المدير الفني فارس العساف ولاعب المنتخب الوطني للتايكواندو فهد عمار-(من المصدر)
المدير الفني فارس العساف ولاعب المنتخب الوطني للتايكواندو فهد عمار-(من المصدر)
 يتوجه المنتخب الوطني للتايكواندو يوم غد إلى إيران، للمشاركة في بطولة كأس الرئيس السادسة (عيار نجمتين) عن منطقة آسيا، والتي ستنطلق منافساتها في العاصمة الإيرانية طهران يوم الجمعة وتستمر حتى 20 الشهر الحالي، بمشاركة 497 لاعبا ولاعبة من مختلف العالم.اضافة اعلان
ويعقد الاجتماع الفني والقرعة والمدربين بعد غد الخميس، وستتم إقامة التوزين العشوائي للاعبين في مكان إقامة المنافسات، ويجب أن يكون الجميع حاضرين، ومن يغيب عن عملية التوزين، لا يحق له المشاركة في البطولة.
وتلعب راما أبو الرب (وزن تحت 73 كغم) ونتالي الحميدي (وزن تحت 62 كغم) يوم الجمعة المقبل، فيما يلعب يوم الأحد المقبل فهد عمار (وزن تحت 87 كغم) ويلعب يوم الاثنين كل من زيد مصطفى وزيد الحلواني (وزن تحت 68) ومحمود الطرايرة (وزن تحت 58 كغم)، فيما يغيب عن البطولة كل من جوليانا الصادق وصالح الشرباتي.
وتعد كأس الرئيس من البطولات القوية، ويشارك فيها عدد كبير من المنتخبات العربية والآسيوية والعالمية، وتأتي مشاركة المنتخب الوطني في البطولة لتحقيق أعلى استفادة من خلال التركيز على صقل مهارات عدد من اللاعبين، إضافة إلى زيادة رصيدهم من النقاط في التصنيفين العالمي والأولمبي، وتحقيق أكبر عدد من الميداليات الملونة.
ووفقا لتعليمات بطولة كأس الرئيس، سيتم استخدام بطاقة "وايلد كارد" للتصفيات، حيث تمنح البطولة فرصة تأهل الفائزين الأربعة الأوائل في التصنيف الآسيوي إلى بطولة آسيا العام 2025.
وسيتم منح جوائز لأفضل منتخب للكبار للذكور والإناث وأفضل مدرب للذكور والإناث وأفضل رياضي ورياضية وأفضل مدرب وأفضل حكم وكأس الروح الرياضية للذكور والإناث وأفضل حكم للذكور والإناث، إضافة إلى شهادات المشاركة.
وأنهى المنتخب الوطني استعدادته للاستحقاق المقبلة، حيث ركز في تدريباته على رفع اللياقة البدنية، ويضع الجهاز الفني للمنتخب الوطني خطة تدريبية قوية لاستكمال فترة الإعداد الجيد للأولمبياد المقبل، والتي تشتمل على معسكرات تدريبية ومشاركات دولية وإقليمية.
ومن المنتظر أن يكون اتحاد اللعبة قد اعتمد مشاركاته الخارجية بعد مناقشتها مع اللجنة الأولمبية والتي تشمل خطة إعداد خاصة للاعبين الذين تأهلوا إلى لأولمبياد باريس 2024، والمشاركات الخارجية التي سيشارك فيها المنتخب الوطني الأول وباقي منتخبات الفئات العمرية الأخرى.
على صعيد متصل، يشارك عدد من الأندية الأردنية في بطولة الأندية الآسيوية الـ 12 (عيار نجمة) التي ستقام في إيران يومي 21 و22 الشهر الحالي.
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