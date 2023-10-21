التايكواندو يدخل منافسات بطولة قطر الدولية "عيار نجمة" اليوم

أيمن وجيه الخطيب

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عمان- يدخل لاعبو المنتخب الوطني للتايكواندو اليوم، منافسات بطولة قطر الدولية المفتوحة (عيار نجمة) في نسختها الثالثة، حيث اقتصرت مشاركة المنتخب في البطولة على 3 لاعبين هم، صالح ‏الشرباتي (وزن تحت 80 كغم)، وزيد مصطفى وزيد ‏الحلواني(وزن تحت ‏‏68 كغم)، ويرافق اللاعبين المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف والمدرب محمد العبادي والمعالج لؤي مرايات، كما يشارك في البطولة عدد ‏من المراكز المنتسبة ‏لاتحاد التايكواندو، وقرابة 887 لاعبا ولاعبة مقسمون على 4 فئات يمثلون 41 دولة.وستقام البطولة في 4 فئات وهي: فئة البراعم وعددهم 171 لاعبا بواقع (125 ذكورا و46 إناثا)، وفئة الناشئين وعددهم 183 لاعبا بواقع (128 ذكورا و55 إناثا)، وفئة الشباب وعددهم 208 لاعبين بواقع (131 ذكورا و77 إناثا)، وفئة الكبار وعددهم 244 لاعبا بواقع (166 لاعبا و87 لاعبة).وستشهد منافسات البطولة العديد من الأوزان في الفئات الأربع، بواقع 10 أوزان للبراعم ذكور و10 أوزان للبراعم إناث، أما فئة الناشئين فستقام المنافسات من خلال مقاييس طول اللاعبين وتحت 148سم، وتحت 152سم، وتحت 156سم، وتحت 160سم، و164 تحت سم، وتحت 168سم، وتحت 172سم، وتحت 176سم، وتحت 180سم، وفوق 180سم للذكور، وتحت 144سم، وتحت 148سم، وتحت 152سم، وتحت 156سم، وتحت 160سم، وتحت 164سم، وتحت 168سم، وتحت 172سم، وتحت 176سم، وفوق 176سم بالنسبة للإناث. أما في فئة الشباب فستقام المنافسات في 10 أوزان للذكور و10 أوزان للاناث، وفي فئة الرجال والسيدات فستقام المنافسات في 8 أوزان.وتشكل البطولة المحطة ‏قبل الأخيرة للتأهل إلى أولمبياد باريس 2024، وتتيح ‏للاعبين تحقيق نقاط ‏تصنيفية مهمة عن منطقة آسيا، ‏ومساندة للنقاط التصنيفية للجولة المتبقية من سلسلة ‏الجائزة الكبرى وهي جائزة مانشستر‎‏ في كانون الأول ‏‏(ديسيمبر) المقبل، والتي على ضوء نتائجها ستتم معرفة هوية ‏اللاعبين المتأهلين للأولمبياد، حيث يتطلع اتحاد ‏التايكواندو لتأهل أكبر عدد من لاعبي المنتخب إلى ‏الأولمبياد. ‏ويسعى الجهاز الفني للمنتخب الوطني من خلال ‏مشاركته اللاعبين الذين يتم اختيارهم في بطولات النجمة الواحدة، لزيادة رصيدهم من النقاط ‏في التصنيف الأولمبي‎.على صعيد آخر، قرر الاتحاد تأجيل بطولة المملكة التنشيطية للأطفال، التي كان من المقرر اقامتها بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان يوم الجمعة المقبل، وذلك للظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة.وإيمانا بقضاء الله وقدره نعى الاتحاد أمس اثنين من أسرة الاتحاد، وهما المرحوم مفلح الخوالدة، والمرحوم أحمد الصادق.وتقدم الاتحاد إلى ذويهما بأصدق مشاعر العزاء والمواساة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته.