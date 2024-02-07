"التايكواندو" يستعد للمشاركة في بطولة كأس الرئيس

أيمن وجيه الخطيب

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عمان - يغادر المنتخب الوطني للتايكواندو يوم الأربعاء المقبل إلى إيران، للمشاركة في بطولة كأس الرئيس (عيار نجمتين) عن منطقة آسيا، والتي ستنطلق منافساتها بالفترة من 16 إلى 20 الشهر المقبل.ويمثل المنتخب الوطني كل من زيد مصطفى وزيد الحلواني وفهد عمار ونتالي الحميدي ومحمود الطرايرة وراما أبو الرب.وتعد كأس الرئيس من البطولات القوية، ويشارك فيها عدد كبير من المنتخبات العربية والآسيوية والعالمية، وتأتي مشاركة المنتخب الوطني في البطولة لتحقيق أعلى استفادة من خلال التركيز على صقل مهارات عدد من اللاعبين، إضافة إلى زيادة رصيدهم من النقاط في التصنيفين العالمي والأولمبي، وتحقيق أكبر عدد من الميداليات الملونة.ووفقا لتعليمات بطولة كأس الرئيس، سيتم استخدام بطاقة "وايلد كارد" للتصفيات، حيث تمنح البطولة فرصة تأهل الفائزين الأربعة الأوائل في التصنيف الآسيوي إلى بطولة آسيا العام 2025.وستتم إقامة التوزين العشوائي للاعبين في مكان إقامة المنافسات، ويجب أن يكون الجميع حاضرين، ومن بغيب عن عملية التوزين، لا يحق له المشاركة في البطولة.وسيقوم الاتحاد الدولي بعمل فحوصات عشوائية للمتنافسين المشاركين، وأي منافس لا يمتثل للفحص أو يتضح قيامه بمخالفة، تتم إلغاء نتيجته ويكون عرضة للإجراءات العقابية.وعلى اللاعبين الذين يتناولون أي أدوية للأغراض العلاجية مدرجة في قائمة الاتحاد الدولي للأدوية المحظورة من لجنة مكافحة المنشطات "وادا"، تقديم طلب بذلك مرفق بالتقارير الطبية إلى الجهات المعنية في البطولة.وسيتم منح جوائز لأفضل منتخب للكبار للذكور والاناث وأفضل مدرب للذكور والاناث وأفضل رياضي ورياضية وكأس الروح الرياضية للذكور والاناث وأفضل حكم للذكور والاناث، إضافة إلى شهادات المشاركة.واستعدادا للاستحقاقات المقبلة، يتدرب المنتخب الوطني للتايكواندو يوميا على جرعتين صباحية ومسائية.ويضع الجهاز الفني للمنتخب الوطني خطة تدريبية قوية لاستكمال فترة الإعداد الجيد للأولمبياد المقبل، والتي تشتمل على معسكرات تدريبية ومشاركات دولية وإقليمية، ومن المنتظر أن يكون اتحاد اللعبة قد اعتمد مشاركاته الخارجية بعد مناقشتها مع اللجنة الأولمبية والتي تشمل خطة إعداد خاصة للاعبين الذين تأهلوا إلى لأولمبياد باريس 2024، والمشاركات الخارجية التي سيشارك فيها المنتخب الوطني الأول وباقي منتخبات الفئات العمرية الأخرى.وكان المنتخب الوطني قد حقق ميدالية ذهبية وميداليتين برونزيتين، في بطولة الفجيرة الدولية والمصنفة من عيار نجمتين، حيث نال اللاعب زيد الحلواني الميدالية الذهبية، وجاءت الميداليتان البرونزيتان من خلال راما أبو الرب ونتالي الحميدي.كما حقق المنتخب الوطني في وقت سابق، 6 ميداليات من بينها 3 ذهبيات وفضيتين وبرونزية واحدة في بطولة كأس العرب والمصنفة من عيار النجمة الواحدة، والتي أقيمت كذلك في إمارة الفجيرة، وجاءت الميداليات الذهبية عن طريق الأبطال زيد الحلواني (وزن تحت 68 كغم)، وراما أبو الرب (وزن تحت 73 كغم)، وليث الرواشدة (وزن تحت 58)، فيما جاءت الميداليتان الفضيتان عن طريق البطلين صالح الشرباني وزن (تحت 80 كغم)، وفهد عمار (وزن تحت 87)، ونالت الميدالية البرونزية نتالي الحميدي (وزن تحت 63 كغم).من جهة أخرى ينظم اتحاد التايكواندو دورة تدريبية ضمن خطته السنوية الأسبوع المقبل، سيشارك فيها مدربون ومحاضرون مميزون.