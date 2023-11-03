الجمعة 03 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"التايكواندو" يستغل شبكة معارفه للتوعية بالعدوان على غزة

لاعبو المنتخب الوطني للتايكواندو يحملون علم فلسطين في بطولة قطر مؤخرا -(من المصدر)
لاعبو المنتخب الوطني للتايكواندو يحملون علم فلسطين في بطولة قطر مؤخرا -(من المصدر)
عمان - يظهر لاعبو المنتخب الوطني للتايكواندو، مساندتهم للأهل في غزة وفلسطين، في ظل العدوان الوحشي والهمجي من قبل العدو الصهيوني.
وفي غمرة استعداداتهم المكثفة لخوض منافسات بطولة كأس الرئيس التي ستقام الاسبوع الحالي، يقوم لاعبو المنتخب الوطني، بنشر فيديوهات وصور وتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، تندد بما يقوم به المحتل من جرائم بشعة بحق الشعب الفلسطيني، لإظهار الحقيقة لأكبر عدد من أصدقائهم والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، بما يقوم به العدو الصهيوني.اضافة اعلان
وقال الناطق الإعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات:” يتعرض أهلنا في غزة لظلم كبير من قبل عدو غاشم، وستقتصر فعاليات بطولة كأس الرئيس التي تقام في الأردن الأسبوع الحالي، على فعاليات محدودة ومن دون برنامج احتفالي، تضامنا مع اخواننا في فلسطين وغزة، وندعمهم بكل ما نستطيع فعله”.
من جانبه، قال المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف: “لا وقت للاحتفال رغم الإنجازات، جرحنا ينزف يوم نرى المجازر، والصور والفيديوهات، التي تفطر قلوبنا، فالضحايا هم من الأطفال والنساء وكبار السن والأبرياء العزل”.
وأضاف: “نقلنا نحن بدورنا من خلال مشاركتنا في بطولات عالمية ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ما يتعرض إليه الشعب الفلسطيني، من قمع وحشي على مدار الساعة، كي نساهم في توعية أصدقائنا حول العالم، وإظهار حقيقة العدوان الصهيوني في حملته الوحشية على الشعب الفلسطيني”.
إلى ذلك، قالت لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو جوليانا الصادق: “في ظل ما يتعرض له أهلنا في فلسطين، لا يسعني سوى إيصال الحقيقة لأصدقائنا حول ما يحدث، وما أقوم به إلى جانب زملائي، في نقل الحقيقة، يساعد في توعيتهم وإظهار الأمور على حقيقتها، ويساهم في تغيير الانطباع العام، حول يجري في فلسطين، وصاروا يسألون عن الحقيقة المعتمة التي يظللها الإعلام الغربي”.
وأكد لاعب المنتخب الوطني زيد الحلواني: “ما أقوم بنشره على صفحتي في إنستاجرام من صور مؤثرة تظهر وحشية العدوان الصهيوني، ساهم بشكل كبير في  إظهار الحقيقة لأصدقائي في كل العالم، خصوصا فيما يتعلق بالقتل الوحشي للأطفال، حمى الله فلسطين وأهلها”.
وأشارت لاعبة المنتخب الوطني راما أبو الرب: “أقوم بنشر فيديوهات وصور ومقابلات لأشخاص مؤثرين على منصات التواصل الإجتماعي، للمساهمة في توعية الشعوب، لما يتعرض له اشقاؤنا في فلسطين”.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
المنتخب الوطني للكيك بوكسينج خلال إحدى التدريبات استعدادا لبطولة العالم - (من المصدر)

منتخب "الكيك بوكسينج" يعلن قائمته المشاركة ببطولة العالم

منذ 26 دقيقة
فريق الحسين إربد لكرة القدم - (من المصدر)

الحسين إربد يستقبل الأهلي بهدف استعادة الصدارة

منذ 27 دقيقة
مدافع سحاب رواد أبو خيزران يمرر الكرة أمام مراقبة لاعب مغير السرحان محمد أبو ذهب -(من المصدر)

سحاب ومغير السرحان يرتضيان بالتعادل في دوري المحترفين

منذ 28 دقيقة
فريق الوحدات لكرة القدم -(تصوير: أمجد الطويل)

الوحدات يبدأ تدريباته في البصرة والعوضات أبرز المستبعدين

منذ 31 دقيقة
cc40e2bc-18ab-4ea8-a9ad-4586284e9431

الفيصلي يتجاوز الجليل برباعية نظيفة بدوري المحترفين

02 تشرين الثاني 2023
سباق على الكرة بين لاعب الرمثا أحمد السلمان ولاعب معان أحمد العواودة في لقاء سابق - (من المصدر)

سحاب ومغير السرحان في مواجهة "الجريحين" والرمثا يستضيف معان

02 تشرين الثاني 2023
افكار و مواقف

مآلات الحرب في غزة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
الرئيس الأميركي جو بايدن يعانق بنيامين نتنياهو في زيارة دعم قام بها مؤخرًا إلى إسرائيل - (أرشيفية)

أميركا تساند إسرائيل.. لكنها تخشى الاحتمالات الرهيبة للحرب

ترجمات |منذ 21 دقيقة
فلسطينيان وسط الدمار الذي أحدثه قصف الكيان الصهيوني في غزة - (أرشيفية)

أهداف الحرب الإسرائيلية على غزة: "اليوم التالي"

ترجمات |منذ 24 دقيقة
image_1651523552181192326-1296x700

محلل عسكري إسرائيلي: إنجازات جيشنا "شكلية".. وحماس تقاتل ببسالة

ترجمات | منذ9 ساعة
مستوطنون يستعدون للاعتداء على فلسطينيين بحراسة جيش الاحتلال - (أرشيفية)

تحت ستار معركة غزة، المستوطنون يهودون المنطقة (ج)

ترجمات |01 تشرين الثاني 2023
‏علما فلسطين و"حزب الله" يرفرفان في بلدة الخيام، جنوب لبنان، 9 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 – (المصدر)

متى سيدخل "حزب الله" اللبناني المعركة؟‏

ترجمات |01 تشرين الثاني 2023
Untitled-1

‏إسرائيل تواجه "مهمة شبه مستحيلة" في غزة‏

ترجمات |01 تشرين الثاني 2023
 