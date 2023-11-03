"التايكواندو" يستغل شبكة معارفه للتوعية بالعدوان على غزة

أيمن وجيه الخطيب

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عمان - يظهر لاعبو المنتخب الوطني للتايكواندو، مساندتهم للأهل في غزة وفلسطين، في ظل العدوان الوحشي والهمجي من قبل العدو الصهيوني.وفي غمرة استعداداتهم المكثفة لخوض منافسات بطولة كأس الرئيس التي ستقام الاسبوع الحالي، يقوم لاعبو المنتخب الوطني، بنشر فيديوهات وصور وتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، تندد بما يقوم به المحتل من جرائم بشعة بحق الشعب الفلسطيني، لإظهار الحقيقة لأكبر عدد من أصدقائهم والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، بما يقوم به العدو الصهيوني.وقال الناطق الإعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات:” يتعرض أهلنا في غزة لظلم كبير من قبل عدو غاشم، وستقتصر فعاليات بطولة كأس الرئيس التي تقام في الأردن الأسبوع الحالي، على فعاليات محدودة ومن دون برنامج احتفالي، تضامنا مع اخواننا في فلسطين وغزة، وندعمهم بكل ما نستطيع فعله”.من جانبه، قال المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف: “لا وقت للاحتفال رغم الإنجازات، جرحنا ينزف يوم نرى المجازر، والصور والفيديوهات، التي تفطر قلوبنا، فالضحايا هم من الأطفال والنساء وكبار السن والأبرياء العزل”.وأضاف: “نقلنا نحن بدورنا من خلال مشاركتنا في بطولات عالمية ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ما يتعرض إليه الشعب الفلسطيني، من قمع وحشي على مدار الساعة، كي نساهم في توعية أصدقائنا حول العالم، وإظهار حقيقة العدوان الصهيوني في حملته الوحشية على الشعب الفلسطيني”.إلى ذلك، قالت لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو جوليانا الصادق: “في ظل ما يتعرض له أهلنا في فلسطين، لا يسعني سوى إيصال الحقيقة لأصدقائنا حول ما يحدث، وما أقوم به إلى جانب زملائي، في نقل الحقيقة، يساعد في توعيتهم وإظهار الأمور على حقيقتها، ويساهم في تغيير الانطباع العام، حول يجري في فلسطين، وصاروا يسألون عن الحقيقة المعتمة التي يظللها الإعلام الغربي”.وأكد لاعب المنتخب الوطني زيد الحلواني: “ما أقوم بنشره على صفحتي في إنستاجرام من صور مؤثرة تظهر وحشية العدوان الصهيوني، ساهم بشكل كبير في إظهار الحقيقة لأصدقائي في كل العالم، خصوصا فيما يتعلق بالقتل الوحشي للأطفال، حمى الله فلسطين وأهلها”.وأشارت لاعبة المنتخب الوطني راما أبو الرب: “أقوم بنشر فيديوهات وصور ومقابلات لأشخاص مؤثرين على منصات التواصل الإجتماعي، للمساهمة في توعية الشعوب، لما يتعرض له اشقاؤنا في فلسطين”.