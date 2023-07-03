"التايكواندو" يسعى لتنظيم معسكر تدريبي دولي جديد

أيمن وجيه الخطيب

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يدرس اتحاد التايكواندو إقامة معسكر تدريبي دولي ثالث العام الحالي في الأردن قبل مشاركة المنتخب الوطني في الجولة الثانية من سلسلة الجائزة الكبرى التي ستقام في ‏‏باريس (عيار 6 نجمات) بالفترة من 31 آب (أغسطس) حتى 2 أيلول (سبتمبر) المقبلين، ودورة الألعاب الآسيوية التي تقام في الصين خلال الفترة من 23 أيلول (سبتمبر) ولغاية 8 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.وقال الناطق الإعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات إن الاتحاد يدرس جديا تنظيم هذا المعسكر الدولي، بهدف تجهيز لاعبي المنتخب استعدادا للمنافسات الرسمية المقبلة.وأضاف في تصريح لـ"الغد": ندرس إقامة معسكر تدريبي دولي ‏‏قبل مشاركة المنتخب الوطني في الجولة الثانية من سلسلة الجائزة الكبرى التي ستقام في ‏‏باريس (عيار 6 نجمات) بالفترة من 31 آب (أغسطس) حتى 2 أيلول (سبتمبر) المقبلين، وما زال الأمر قيد الدراسة، لقد كانت المعسكرات التدريبية التي أقيمت في الأردن في النصف الأول من العام الحالي ذات فائدة كبيرة على منتخبات الأردن والمغرب والتشيك وبلغاريا والبرازيل ‏‏وكندا والمانيا ومصر ولبنان".‏وأضاف :" قيمنا الفائدة المرجوة من مشاركة اللاعبين في بطولة تركيا الدولية المفتوحة عيار نجمتين، وأخذ اتحاد التايكواندو والجهاز التدريبي بعين الاعتبار إعطاء أولوية المشاركة للاعبين لرفع رصيدهم من النقاط".ويسعى اتحاد التايكواندو إلى مشاركة المنتخب الوطني في بطولات تصنيفية ذات النجمتين لرفع ريصد اللاعبين في التصنيف الدولي، كما وافق على مشاركة 5 لاعبين في بطولة تركيا المفتوحة العاشرة (عيار نجمتين) التي ستقام في العاصمة التركية أنقرة اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، حيث يمثل المنتخب جوليانا الصادق ومحمود الطرايرة وصالح الشرباتي وزيد مصطفى وأنس الصادق.ويرافق وفد المنتخب الوطني المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف والمدرب محمد البخيت والمعالجان لانا جوردن ‏ولؤي ‏مرايات،وسجل للمشاركة في بطولة تركيا نحو 1788 لاعبا ولاعبة..وقال رئيس الاتحاد التركي للتايكواندو متين شاهين على موقع الاتحاد الدولي :" بالنيابة عن اتحاد التايكواندو التركي ، أنا فخور بدعوة الرياضيين للمشاركة في بطولة التايكواندو التركية المفتوحة، والتي ستقام في العاصمة أنقرة، نحن نضمن جودة التنظيم والمنافسة مع أفضل الحكام الدوليين من أجل ضمان أقصى قدر من الشفافية والنزاهة والحياد للرياضيين وتبذل اللجنة المنظمة، كل جهد ممكن من أجل تحقيق ذلك، ونسعى لتقديم بطولة ناجحة على أعلى المستويات الفنية، في واحدة من أهم بطولات التايكواندو المفتوحة (عيار نجمتين)، كما اتمنى أن يحقق الرياضيون نقاط تصنيفيه جيدة في البطولة، حيث سيتم تصنيفهم وفقا لقائمة التصنيف في الاتحاد الدولي".وتجدر الاشارة إلى أن لاعب المنتخب الوطني صالح الشرباتي كان قد حقق مؤخرا الميدالية الذهبية لوزن تحت 80 كغم، في الجولة ‏‏الأولى من سلسلة الجائزة الأولى في روما، كما نالت مؤخرا لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو جوليانا الصادق الميدالية الفضية ‏لوزن تحت 67 كغم في بطولة العالم للتايكواندو التي أقيمت في اذربيجان، ‏كما نال لاعب المنتخب الوطني محمود الطرايرة الميدالية البرونزية ‏لوزن تحت 58 كم في البطولة نفسها.‏