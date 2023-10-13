الجمعة 13 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"التايكواندو" يشارك في بطولة قطر الدولية المفتوحة

اللاعبون جوليانا الصادق وصالح الشرباتي وزيد مصطفى وزيد الحلواني- (من المصدر)
المنتخب الوطني للتايكواند
عمان - يشارك المنتخب الوطني للتايكواندو للكبار في ‏بطولة قطر الدولية المفتوحة (عيار نجمة) التي تنطلق ‏منافساتها يوم 21 ‏الشهر الحالي، بتنظيم الاتحاد القطري ‏للتايكواندو والجودو واشراف الاتحاد الدولي، بمشاركة ‏نحو 800 لاعب، كما يشارك أيضا في البطولة عدد ‏من المراكز المنتسبة ‏لاتحاد التايكواندو.اضافة اعلان
ويمثل المنتخب في بطولة قطر الدولية، كل من صالح ‏الشرباتي (وزن تحت 80 كغم) وزيد مصطفى وزيد ‏الحلواني (وزن تحت ‏‏68 كغم) وراما أبو الرب (وزن ‏فوق 67 كغم).‏
ويغيب عن البطولة جوليانا ‏الصادق (وزن تحت 67 كغم) وأنس الصادق وفهد عمار ‏‏(وزن فوق 80 كغم‎‏).‏
وكان المنتخب الوطني قد أنهى مشاركته الأسبوع ‏الماضي في الجولة الثالثة وقبل الأخيرة من سلسلة ‏الجائزة الكبرى، بميدالية برونزية عن طريق اللاعبة ‏جوليانا الصادق.
ويسعى المنتخب الوطني للتايكواندو للكبار من خلال ‏مشاركته في بطولات النجمة الواحدة، لزيادة رصيد ‏اللاعبين من النقاط ‏في التصنيف الأولمبي‎، كما يسعى لاعبو المنتخب الوطني لتحقيق ميداليات ملونة ‏في بطولة كأس الرئيس (عيار نجمتين) التي ستقام في ‏الأردن الشهر ‏المقبل‎ ‎
وهذه البطولة مهمة جدا للاعبين، كونها تشكل المحطة ‏قبل الأخيرة للتأهل إلى أولمبياد باريس 2024، وتتيح ‏للاعبين تحقيق نقاط ‏تصنيفية مهمة عن منطقة آسيا، ‏ومساندة النقاط التصنيفية للجولة المتبقية من سلسلة ‏الجائزة الكبرى وهي جائزة مانشستر‎‏ في كانون الأول ‏‏(ديسيمبر) المقبل والتي على ضوء نتائجها ستتم معرفة هوية ‏اللاعبين المتأهلين للأولمبياد، حيث يتطلع  اتحاد ‏التايكواندو لتأهل أكبر عدد من لاعبي المنتخب إلى ‏الأولمبياد. ‏
وقال الناطق الإعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل ‏العبداللات لـ"الغد": "تعد بطولة قطر الدولية المفتوحة ‏مهمة للاعبي المنتخب الوطني للتايكواندو للكبار، حيث ‏يشارك في البطولة 4 لاعبين، كما نصعد  تحضيراتنا لبطولة كأس الرئيس التي ستقام ‏للمرة الأولى في الأردن الشهر المقبل، لأهميتها في ‏القارة الآسيوية، وستعمل على دعم اللاعبين في ‏التصنيفين الأولمبي والعالمي من ‏أجل المشاركة في ‏أولمبياد باريس 2024 وستقام على هامشها منافسات ‏البارالمبيك والناشئين، لإتاحة ‏الفرصة أمام أكبر عدد من اللاعبين لنيل نقاط تصنيفية ‏في التصنيف ‏العالمي".‏
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