"التايكواندو" يصل إلى الجاهزية الفنية استعدادا لكأس العرب

أيمن وجيه الخطيب

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عمان- وصل المنتخب الوطني للتايكواندو إلى الجاهزية الكاملة من خلال معسكره التدريبي المقام حاليا في مدينة الفجيرة الإماراتية، والذي يشهد مشاركة 300 لاعب وأبطال ومدربين أولمبيين من دول باكستان وإيران ولبنان ومصر والامارات وتركيا وتونس وكازاخستان وليبيا والمجر وتجري فعالياته في صالة التدريبات بمقر النادي، وذلك استعدادا لخوض منافسات كأس البطولة العربية الرابعة التي تستضيفها مدينة الفجيرة اعتبارا من يوم الخميس المقبل.ويشرف المدير الفني للمنتخبات الوطنية للتايكواندو فارس العساف، على معسكر الفجيرة الدولي، بمشاركة المنتخب الوطني الذي يمثله أيضا المدربان محمد البخيت وريهام الجلاد والمعالجان لانا جوردن ولؤي مرايات، واللاعبون جوليانا الصادق وصالح الشرباتي وزيد مصطفى وزيد الحلواني وفهد عمار وراما أبو الرب ونتالي الحميدي، وسيلتحق اليوم الناطق الاعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات لوفد المنتخب الوطني .وعلى مدار أسبوعين خاض لاعبو المنتخب الوطني تدريبات مشتركة مع لاعبي المنتخبتات الوطينة المشاركة في المعسكر التدريبي، كما أبهر أداء اللاعبين، وقوتهم في النزالات مدربي الدول المشاركة في المعسكر. كما يرسخ المعسكر التدريبي على نشر الثقافة و الوعي الرياضي بين اللاعبين، كما يعد فرصة ملائمة للاعبين لتحضير أنفسهم بشكل مميز من خلاله.كما أن الصالة الرياضية المخصصة للمعسكر التدريبي يتوفر فيها كافة المتطلبات، والمرافق التي تخدم اللاعبين في تدريباتهم، ورفع لياقتهم البدنية.وأعرب الناطق الإعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبدلات لـ "الغد" نتوجه بالشكر لمجلس إدارة نادي الفجيرة للفنون القتالية لحرصهم على الاستمرارية، على إقامة المعسكر التدريبي الدولي، الذي يحظى بمشاركة كبيرة من عدة دول مؤثرة في التايكواندو، حيث يحرص الاتحاد الأردني على مشاركة المنتخب الوطني في هذه المعسكرات الدولية لتحقيق الاستفادة القصوى للاعبينا من خلال الاحتكاك بعدد مختلف من المدارس في اللعبة، كما يضم المعسكر الأبطال العالميين بالإضافة لتواجد منتخبات قوية كتونس ومصر وتركيا والذي يعتبر إضافة نوعية كبيرة لمعسكر الفجيرة".وأضاف: " الهدف من المشاركة في هذه المعسكرات هو الارتقاء بمستويات اللاعبين وإيصالهم للمحافل الدولية لرفع علم الأردن عاليا، كما أن المنتخب الوطني يعمل باستمرار لمواصلة هذه المعسكرات".وأشار:" تتيح لنا المشاركة في كأس العرب وبطولة الفجيرة الدولية، فرصة التقاء رؤساء الاتحادات الدولية والعربية، لتوطيد أواصر العلاقات الطيبة بيننا، وفتح آفاق جديدة من حيث تنظيم المعكسرات التدريبية والبطولات الدولية في الأردن".وقال المدير الفني للمنتخبات الوطني للتايكواندو فارس العساف في تصريحات لـ"الغد": ركزنا في المعكسر التدريبي الدولي في الفيجرة على رفع اللياقة البدنية عند اللاعبين، كما يشارك في المعسكر التدريبي لاعبو المنتخب الوطني الذين تأهلوا مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 في معسكر الفجيرة الدولية، ضمن برنامج الإعداد الأولمبي وهم جوليانا الصادق وصالح الشرباتي وزيد مصطفى، كما تعد مشاركة المنتخب الوطني في بطولتي كأس العرب والفجيرة الدولية، فرصتان جيدتان لاكتساب مزيد من الخبرات، ورفع مستوى اللياقة البدنية عند اللاعبين"وشدد العساف: "ينتظرنا عمل كبير يسبق الأولمبياد المقبل، علينا أن نكون جاهزين للحدث الرياضي الأكبر ونحاول إبقاء لاعبي المنتخب الوطني المتأهلين للأولمبياد ضمن المراكز الأربعة الأولى في التصنيف الأولمبي، حيث سيخدمهم ذلك في قرعة الأولمبياد التي ستقام خلال شهر أيار (مايو) المقبل".