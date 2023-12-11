"التايكواندو" يعسكر في الفجيرة.. وأبو الرب مرشحة للتصفيات الآسيوية

أيمن وجيه الخطيب

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عمان- يشارك المنتخب الوطني للتايكواندو، في معسكر الفجيرة الدولي الذي يقام بالفترة من 18- 30 الشهر المقبل، حيث يمثل المنتخب 8 لاعبين.ويأتي هذا المعسكر في إطار التحضير للمشاركة في بطولة الفجيرة الدولية (عيار نجمة) التي ستقام في شهر شباط (فبراير) المقبل.وأعلن نادي الفجيرة للفنون القتالية عبر مواقعه على الفيسبوك يوم أمس عن فتح باب التسجيل في معسكر الفجيرة الدولي للتايكواندو، والذي سيتم فيه انتقاء أفضل اللاعبين في العالم للمشاركة في المعسكر التدريبي.إلى ذلك تشكل التصفيات الآسيوية القارية المؤهلة لأولمبياد باريس التي ستقام في الصين خلال شهر آذار (مارس) المقبل، فرصة لتأهل لاعبة إضافية من المنتخب الوطني إلى الأولمبياد.وتعد لاعبة المنتخب الوطني راما أبو الرب من أقوى المرشحات للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وفي حال حققت أبو الرب الميدالية الذهبية أو الفضية ستتأهل للأولمبياد المقبل.وكان تأهل إلى أولمبياد باريس 2024 مباشرة بعد الحفاظ على مكان لهم في التصنيف الأولمبي ضمن المراكز الستة الأوائل، كل من: جوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم) والتي أحرزت الميدالية البرونزية في جائزة مانشستر، وزيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم) الذي نال الميدالية البرونزية أيضا، وصالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم).ويضع الجهاز الفني للمنتخب الوطني خطة تدريبية قوية لاستكمال فترة الإعداد الجيد للأولمبياد المقبل، والتي تشمل على معسكرات تدريبية ومشاركات دولية وإقليمية، كما سيضع خطة استراتيجية تخدم اللاعبين في قرعة أولمبياد باريس التي ستقام في شهر أيار (مايو) المقبل.ويؤكد التصنيف الأولمبي للمنتخب الوطني للتايكواندو تفوق لاعبيه، حيث شهد العام الحالي تحقيق الكثير من الإنجازات، بقيادة المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف والجهاز المعاون، الأمر الذي يحمل المنتخب الوطني مزيدا من المسؤولية لتحقيق الإنجازات، ورفع علم الوطن عاليا في أولمبياد باريس 2024.يشار إلى أن منتخب التايكواندو تنتظره مشاركات مهمة العام المقبل على شاكلة بطولة آسيا التي ستقام في فيتنام خلال شهر أيار (مايو) المقبل، وبطولتي الفجيرة وبطولة كأس العرب (عيار نجمة) في شهر شباط (فبراير)، وبطولة مصر (عيار نجمتين) التي ستقام في شهر نيسان (أبريل)، ويعتمد برنامج المشاركات على ما يراه مجلس إدارة اتحاد التايكواندو مناسبا.