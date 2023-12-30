"التايكواندو" يعود من "استراحة المحارب" بأهداف جديدة

أيمن وجيه الخطيب

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عمان- عاد المنتخب الوطني للتايكواندو لاستئناف التدريبات، بعد فترة استراحة اعقبت مشاركات مكثفة خلال العام الحالي في بطولات عالمية وقارية وسلسلة الجائزة الكبرى التصنيفية لأولمبياد باريس 2024، والتي اسفرت عن تأهل 3 لاعبين لأولمبياد باريس 2024 وهم صالح الشرباتي وجوليانا الصادق وزيد مصطفى.ويعود المنتخب من استراحة المحارب، بأهداف وتطلعات جديدة في العام 2024، تتمثل بتحقيق المزيد من الإنجازات على مختلف المستويات.وتقام التدريبات على جرعتين صباحية ومسائية، للحفاظ على المستويات الفنية للاعبيبن ولرفع لياقتهم البدنية.كما يكثف المنتخب الوطني تحضيراته استعدادا للمشاركة في بطولة الفجيرة الدولية (عيار نجمتين) وتعد المحطة الأولى للمنتخب الوطني للعام المقبل والتي تنطلق يوم 7 شباط (فبراير) المقبل، والتي يسبقها مشاركة المنتخب الوطني في معسكر في الفجيرة بالفترة من 18- 30 الشهر المقبل، حيث يمثل المنتخب 8 لاعبين في البطولة.كما يأتي هذا المعسكر التدريبي في إطار التحضيرات لخوض لاعبة المنتخب الوطني راما أبو الرب التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد 2024 التي تقام في الصين.ومن المتوقع مشاركة المنتخب الوطني للناشئين والناشئيات في بطولة الفجيرة وسيحدد اتحاد اللعبة ذلك في وقت لاحق.كما ينتظر أن يصدر التصنيف العالمي للاعبي المنتخب الوطني خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث من المتوقع أن يتقدم لاعبونا في التصنيفين العالمي والأولمبي على ضوء نتائجهم في الجولة الأخيرة من سلسلة الجائزة الكبرى التي اقيمت في مدينة مانشستر البريطانية.ويهدف اتحاد التايكواندو والجهاز الفني لتحقيق نقاط جديدة للاعبين، تسهم في ‏تعزيز أماكنهم في التصنيف الأولمبي، ضمن المراكز الأربعة الأوائل حيث سيساعدهم ذلك في قرعة أولمبياد باريس 2024.ويضع الجهاز الفني للمنتخب الوطني خطة تدريبية قوية لاستكمال فترة الإعداد الجيد للأولمبياد المقبل، والتي تشتمل على معسكرات تدريبية ومشاركات دولية وإقليمية، ومن المنتظرأن يكون اتحاد اللعبة قد اعتمد مشاركاته الخارجية بعد مناقشتها مع اللجنة الأولمبية والتي تشمل خطة إعداد خاصة للاعبين الذين تأهلوا إلى لأولمبياد باريس 2024، والمشاركات الخارجية التي سيشارك فيها المنتخب الوطني الأول وباقي منتخبات الفئات العمرية الأخرى.وينتظر المنتخب الوطني مشاركات مهمة العام المقبل، كبطولة آسيا التي ستقام في فيتنام خلال شهر أيار (مايو) المقبل، وبطولة كأس العرب (عيار نجمة) في شهر شباط (فبراير)، وبطولة مصر (عيار نجمتين) التي ستقام في شهر نيسان (أبريل)، ويعتمد برنامج المشاركات على ما يراه مجلس إدارة اتحاد التايكواندو مناسبا.