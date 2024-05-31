 
الجمعة 31 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

التحقيق مع بيكيه في قضية فساد

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بيكيه

وافقت قاضية في مدريد، تحقق في "مخالفات محتملة" بعقود خاصة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، على التحقيق مع جيرارد بيكيه أسطورة برشلونة بشأن قضية الفساد المزعومة للاتحاد الإسباني.

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وسيخضع بيكيه للتحقيق، من أجل معرفة مدى اتفاقه على عمولة سنوية بقيمة 4 ملايين يورو مع الاتحاد الإسباني، بشأن العقد الذي نقل بموجبه كأس السوبر من إسبانيا إلى السعودية.

وأصدرت القاضية ديليا رودريجو، حكما، أمس الخميس، توافق فيه على توسيع التحقيق مع 15 شخصا، بينهم جيرارد بيكيه وبيدرو روتشا رئيس الاتحاد الإسباني، ورجل الأعمال فرانسيسكو خابيير ألكايدي الصديق الشخصي للرئيس السابق للاتحاد لويس روبياليس.

كما شمل التحقيق الموسع، شركة "جروكونسا" التي قامت بالأعمال في ملعب لا كارتوخا في إشبيلية.
 
وقال رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس في تصريحات نقلتها شبكة "ريليفو": "اتهام بيكيه؟ لست متفاجئا.. الأمور لم تنته بعد حتى الآن".


وأضاف: "في الواقع.. كان الاتحاد الإسباني لكرة القدم يدار بواسطة منظمة إجرامية" مشيرا إلى فترة رئاسة لويس روبياليس للاتحاد الإسباني لكرة القدم والتي انتهت بفضيحة مدوية.


وغادر روبياليس الاتحاد ومنع من ممارسة أي نشاط رياضي بسبب ما يعرف إعلاميا بـ"قبلة هيرموسو" في أعقاب نهائي كأس العالم للسيدات 2023.

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