التحقيق مع تشيلسي بشأن مدفوعات أبراموفيتش المالية

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يستعد نادي تشيلسي لمزيد من التحقيقات من جانب رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك بعد تقارير عن مدفوعات مالية مرتبطة برجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش مالك النادي السابق.وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن الملياردير الروسي أبراموفيتش، والذي كان مالكا لتشيلسي لمدة 19 عاما، حتى فرضت الحكومة البريطانية عقوبات عليه العام الماضي، استخدم مدفوعات من جهات خارجية لصالح النادي.ويحقق الدوري الإنجليزي بالفعل في الأمر بعد علم الملاك الحاليين للنادي بالتقارير المالية غير المكتملة، والمرتبطة بفترة إدارة أبراموفيتش وذلك خلال عملية إكمال استحواذهم على النادي.ولم تعلق رابطة الدوري الإنجليزي على التقرير الصادر يوم الأربعاء والذي ظهر في صحيفة "الغارديان" كجزء من تعاون مع مكتب الصحافة الاستقصائية، ولكن من المحتمل أن يتم البحث في الأمر والمعلومات الصادرة في التقرير.وقال متحدث باسم تشيلسي: تلك الادعاءات متصلة بالفترة السابقة للإدارة الجديدة، وهي تستند لوثائق وأوراق لا علاقة لها بأي فرد يمثل النادي حاليا.وكان أبراموفيتش قام بشراء تشيلسي عام 2003 وقام باستثمار الملايين وحقق نجاحات غير مسبوقة في تاريخ النادي، مثل الفوز بدوري أبطال أوروبا عامي 2012 و2021 والفوز بالدوري الإنجليزي خمس مرات.وأُجبر أبراموفيتش على بيع النادي العام الماضي، وذلك بعد أن جمدت الحكومة البريطانية أصوله المالية عقب الحرب الروسية الأوكرانية.