الأربعاء 15 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

التحقيق مع تشيلسي بشأن مدفوعات أبراموفيتش المالية

3b153819fed3ac3cc5f4b5393eaf46b1
الروسي امتلك نادي تشيلسي لمدة 19 عاماً
يستعد نادي تشيلسي لمزيد من التحقيقات من جانب رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك بعد تقارير عن مدفوعات مالية مرتبطة برجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش مالك النادي السابق.اضافة اعلان

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن الملياردير الروسي أبراموفيتش، والذي كان مالكا لتشيلسي لمدة 19 عاما، حتى فرضت الحكومة البريطانية عقوبات عليه العام الماضي، استخدم مدفوعات من جهات خارجية لصالح النادي.

ويحقق الدوري الإنجليزي بالفعل في الأمر بعد علم الملاك الحاليين للنادي بالتقارير المالية غير المكتملة، والمرتبطة بفترة إدارة أبراموفيتش وذلك خلال عملية إكمال استحواذهم على النادي.

ولم تعلق رابطة الدوري الإنجليزي على التقرير الصادر يوم الأربعاء والذي ظهر في صحيفة "الغارديان" كجزء من تعاون مع مكتب الصحافة الاستقصائية، ولكن من المحتمل أن يتم البحث في الأمر والمعلومات الصادرة في التقرير.

وقال متحدث باسم تشيلسي: تلك الادعاءات متصلة بالفترة السابقة للإدارة الجديدة، وهي تستند لوثائق وأوراق لا علاقة لها بأي فرد يمثل النادي حاليا.

وكان أبراموفيتش قام بشراء تشيلسي عام 2003 وقام باستثمار الملايين وحقق نجاحات غير مسبوقة في تاريخ النادي، مثل الفوز بدوري أبطال أوروبا عامي 2012 و2021 والفوز بالدوري الإنجليزي خمس مرات.

وأُجبر أبراموفيتش على بيع النادي العام الماضي، وذلك بعد أن جمدت الحكومة البريطانية أصوله المالية عقب الحرب الروسية الأوكرانية.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
60ebed73cf032

دورتموند يرد على شائعات انتقال براندت

منذ 18 دقيقة
لاعبة منتخب الناشئات ملك سلامة تحاول المرور من لاعبة المنتخب السوري خديجة إبراهيم في مباراة الدور الأول - (من المصدر)

"الناشئات" يواجه سورية بآمال التتويج بلقب "غرب آسيا"

منذ21 ساعة
مهاجما المنتخب الوطني علي علوان ويزن النعيمات -(من المصدر)

"النشامى" جاهز لموقعة طاجكستان والحلم "المونديالي" يراود اللاعبين

منذ21 ساعة
المدرب الوطني إبراهيم حلمي - (من المصدر)

حلمي: أدافع عن سمعة المدرب الوطني وطموحي كبير في البحرين

منذ21 ساعة
جانب تدريبات المنتخب الأولمبي في السعودية- ( من المصدر)

"الأولمبي" يدرس أوراق نظيره السعودي والشهري يشيد

منذ22 ساعة
WhatsApp Image 2023-11-13 at 22.12.41

"الناشئات" يتعادل مع سورية بغرب آسيا

13 تشرين الثاني 2023
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

جيش إلكتروني كبير.. والأردن هدفه!

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

ليست حربا دينية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

لنتحدث بصراحة عن الوضع الداخلي

ماهر أبو طير |اليوم

من مسافة الصفر

سائد كراجة |اليوم

عدوان الاحتلال والتحديات الاقتصادية

موسى الساكت |اليوم

أبو عبيدة.. وكرة القدم

خالد خطاطبة |اليوم

أوقفوا الإعلانات على فيسبوك

زيدون الحديد |اليوم

حرب غزة بين حسابات الحقل والبيدر

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
رسائل من غزة تحت القصف

رسائل من غزة تحت القصف

ترجمات | منذ22 ساعة
التهجير القسري في غزة يكرر صورة النكبة الفلسطينية في 1948 - (أرشيفية)

حل إسرائيل النهائي‏ للفلسطينيين

ترجمات | منذ22 ساعة
مقاتلون من حزب الله في مناورة تدريبية عشية ذكرى يوم التحرير من إسرائيل، 25 أيار (مايو) 2023 - (أرشيفية)

لماذا لا يريد "حزب الله" حربا شاملة.. بعد

ترجمات |13 تشرين الثاني 2023
1699779379743194100

‏مع تركيز العالم على غزة، الصراع يختمر في الضفة الغربية

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
1699779379643193700

لا تقعوا في فخ "الانحياز" في مسألة غزة

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
1699779379733193900

من هو أبو عبيدة.. المتحدث العسكري الشهير باسم "القسام"؟

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
 