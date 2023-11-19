التخبطات الإدارية والمالية تواصل الإطاحة بمدربي "المحترفين"

مهند جويلس

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عمان- لم تسلم فترة التوقف الدولية الحالية من استمرار مسلسل مغادرة المدربين عن فرق دوري المحترفين لكرة القدم، والذي أصبح سيناريو مكررا في كل موسم، من خلال كسر أرقام قياسية بعدد إقالات واستقالات المدربين خلال الموسم الواحد.وشهد الموسم الحالي تغيير 5 فرق لمدربيها ولأكثر من مرة، ما يؤكد أن بعض الأندية لا تنتهج سياسة الاستقرار من أجل تحقيق أهدافها، إلى جانب عدم ارتياح المدربين في العمل ببيئة مملوءة طريقها بالعديد من الأشواك التي تحد من استمرارهم.وكان آخر المغادرين، المدير الفني لفريق سحاب أحمد عبد القادر، والذي تقدم باستقالته من تدريب الفريق خلال الأيام القليلة الماضية، ما وضع إدارة النادي في موقف حرج بعد إضرابات مستمرة من قبل اللاعبين وتغيبهم عن التدريبات، قبيل المواجهة المقبلة ببطولة الدوري الخميس المقبل أمام معان.وبهذا يكون فريق سحاب، أشرف على تدريبه منذ بداية الموسم 3 مدربين، بدءا بأمجد أبو طعيمة، مرورا بالمدرب فهد الجلاد الذي تسلم المهمة لفترة قصيرة، قبل انضمامه لاحقا للجهاز المعاون مع عبد القادر، لتبدأ إدارة النادي حاليا بالبحث عن مدير فني جديد للفريق، الذي سيكون على دراية كاملة بالصعوباتويثمر تأخر الأندية عن منح اللاعبين رواتبهم الشهرية، من تذمر المدربين خلال كل وجبة تدريبية من مطالبة اللاعبين المالية عن طريقه، ما يؤدي إلى تقاعسهم عن القيام بالتدريب على أكمل وجه، ما يؤثر لاحقا على تطبيق أفكار المدرب في الملعب خلال المباريات الرسمية.وإضافة إلى سحاب، فإن ناديا معان والسلط قد قاما بتغيير أجهزتهما الفنية خلال الموسم الحالي، إذ بدأ السلط مع المدرب الوطني عدنان عوض، قبل أن تتم إقالته وتعيين المدرب السوري عماد خانكان لإكمال المهمة، فيما قاد معان بداية الموسم المدرب ديان صالح، قبل أن يقدم الأخير استقالته ويتم تعيين أمجد أبو طعيمة بديلا عنه.وعانى قطبا الكرة الأردنية الوحدات والفيصلي من المشكلة ذاتها خلال الموسم الحالي، إذ تم تغيير المدربين في أكثر من مرة، حيث بدأ الوحدات موسمه مع المدرب البوسني داركو نيستوروفيتش، قبل أن يغادر النادي ويتم تعيين المدرب المحلي رأفت العلامي بصورة مؤقتة، ليتم لاحقا تعيين المدرب العماني رشيد جابر، الذي لم يفرض حضوره مع "الأخضر" حتى اللحظة.وقاد فريق الفيصلي خلال الموسم الحالي 4 مدربين في 5 بطولات مختلفة، بدءا من المدرب الوطني جمال أبو عابد، مرورا بالمدرب حسونة الشيخ الذي قاد "الأزرق" لفترة قصيرة، قبل انضمامه للجهاز الفني مع التونسي غازي الغرايري، الذي تم الاستغناء عن خدماته هو الآخر بعد فترة قصيرة، ليتم الاستقرار حتى الآن على المدرب الوطني أحمد هايل.واستقرت أندية الحسين إربد، الرمثا، مغير السرحان، شباب العقبة، الجليل، شباب الأردن والأهلي على مدربيها حتى اللحظة، إلا أن الأيام الماضية شهدت أوضاعا صعبة إداريا وماليا عند تلك الفرق، ما يرشح زيادة العدد في مسألة تغيير المدربين، وذلك كله قبل خوض الجولة الثامنة ببطولة الدوري.وكانت إدارة الرمثا، رفضت الاستقالة التي تقدم بها المدير الفني وسيم البزور، فيما تشير المعلومات إلى أن فريق شباب الأردن بدأ مؤخرا البحث عن مدرب جديد خلفا للمدرب الحالي محمود الحديد، الذي لم يقدم مع "أسود غمدان" نتائج مرضية مؤخرا، مع الإشارة إلى أن الفريق يعاني من مشكلة عدم التسجيل ومغادرة عدد كبير من نجومه في الفترات الماضية.وقد تتسبب مشكلة تأخير الرواتب في نادي الجليل أيضا في تفكير الجهاز الفني بقيادة المدرب محمد العبابنة، بتقديم استقالته على طاولة مجلس إدارة النادي، ما قد يؤشر إلى أن الموسم الحالي هو الأصعب بين المواسم الطويلة الماضية، في ظل التوقفات المستمرة والمشاكل الكبيرة من الناحية المالية.