التخطيط السليم يساهم بعودة الجزيرة والصريح لـ"المحترفين"

يحيى قطيشات

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عمان – الإنجاز والنجاح لا يأتيان من فراغ، فهما يحتاجان دائما إلى التخطيط السليم، والتعب والجهد، وهذا ما فعلته إدارتا الجزيرة والصريح، بعد أيام من هبوط فريقهما لدوري أندية الدرجة الأولى في الموسم الماضي، حيث بدأ العمل بوقت مبكر بحثا عن عودة سريعة لدوري المحترفين، ليتحقق الهدف المرسوم أول من أمس، بتأهلهما لدوري الكبار، وسط فرحة كبيرة بهذا الإنجاز من محبي وجماهير الناديين.وساهمت عوامل متنوعة أخرى في صعود الفريقين، ومنها، الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين ودعم الجماهير، فشكلت إضافة إلى جهد الإدارة إنجازا للمهمة عن جدارة واستحقاق.وجاء الإنجاز للفريقين ليؤكد قدراتهما العالية وإمكانياتهما الفنية التي يمتلكانها، وتأكدت بوضوح من خلال النتائج التي تحققت هذا الموسم، حيث إن الجزيرة الفريق الوحيد الذي لم يخسر في أي مباراة، وهو حقق الفوز في 10 مباريات متتالية، وبقيت له مباراة مؤجلة مع فريق العالية، فيما خسر الصريح 5 نقاط بالتعادل مع فريق اتحاد الرمثا والخسارة أمام فريق صما.ويسجل لإدارة الجزيرة برئاسة نجم الكرة الأردنية السابق نبيل التلي، التعاقد مع المدرب الوطني وليد فطافطة ومنحه الصلاحيات الكاملة لاختيار الجهاز الفني المعاون واللاعبين الذين يخدمون أهداف وتطلعات الفريق، ونجح فطافطة في إنجاز المهمة بالعلامة الكاملة حتى الآن، وسط أداء فني متطور وتسخير إمكانيات اللاعبين لمنظومة الفريق، ومنح الفرصة لمعظم اللاعبين للمشاركة خلال المباريات.وعلى الجانب الآخر، عملت إدارة الصريح برئاسة " خبير العمل الإداري" عمر العجلوني، على تجديد الثقة بالمدير الفني ماهر العجلوني، والذي يعرف إمكانيات وقدرات لاعبي فريقه، فقادهم بكل ثقة وحصد النتائج الجيدة، التي وضعت الفريق مجددا في دوري المحترفين.وهناك العديد من اللاعبين والنجوم الذين تألقوا وبرزوا مع الفريقين خلال دوري "المظاليم" لهذا الموسم، وساهموا بقوة في العديد من الانتصارات القوية والنتائج والمستويات المتميزة التي قدمها الفريقين، حيث برز من الجزيرة كل من اللاعبين: بكر كلبونة، حمد البلاونة، محمود موافي، عبدالله العموري ، مؤيد رومي، طارق القماز معتصم الجعبري، أسامة سريوه، علاء الورق، سيف الديات والحارس المتألق قيس عباسي، محمد الحياري، عبيدة الزعبي، هاشم مبيضين، إبراهيم نوفل، ليث حبول، وسام دعايس، زيد الزواهرة، أنس العساسلة، محمد عذاربة.واعتمد الصريح في خياراته الفنية على مجموعة متناسقة قادت الفريق إلى العودة لدوري المحترفين، وضمت كلا من اللاعبين: خلدون الخزام، الحارس قصي المرابحة، عمر الشطناوي، إبراهيم الخوالدة، يزن عبد العال، أشرف المساعيد، هذال السرحان، طارق تيم، معاذ العجلوني، يوسف دراغمة، ونور السعدين.وقال مدرب الفريق وليد فطافطة لـ"الغد": "وعدنا فأوفينا بالوعد، فكانت العودة لدوري المحترفين، وهذا بفضل إدارة النادي الحكيمة، وجهود الجهاز الفني المساعد، والجهاز الإداري، والجماهير الأصيلة الوفية، الجزيرة ناد كبير يستحق كل خير، والمهم أن العودة كانت سريعة".وتابع: "لي الشرف أن مثلت "الشياطين الحمر" لاعبا، واليوم مديرا فنيا، المسيرة لم تكن سهلة لكن عطاء اللاعبين وجهدهم وتطبيق تعليمات الجهاز الفني، ساهم في تحقيق العلامة الكاملة حتى الآن، وطموحنا إحراز اللقب وحصد جميع النقاط".وساهم فطافطة من قبل في صعود فريق المنشية لدوري المحترفين، كما ساهم في تأهل فريق دورة الخليل لدوري المحترفين الفلسطيني.من جانبه، قال المدير الفني لفريق الصريح ماهر العجلوني: "العودة السريعة لدوري المحترفين جاءت بفضل تكاتف إدارة النادي برئاسة عمر العجلوني مع منظومة الفريق كاملة جهازا فنيا وإداريا ولاعبين، إضافة إلى الوقفة الجماهيرية الصادقة خلف الفريق في كل الملاعب".وأضاف: "نعيش أجواء العائلة الواحدة، واحتفظنا بغالبية الفريق الذي شاركنا في منافسات المحترفين في الموسم الماضي، وتجمعنا علاقة ود على على جميع الأصعدة، وكلمة السر صراحة رئيس النادي عمر العجلوني، الذي لم يدخر جهدا في توفير أشكال الدعم المعنوي والمالي لأفراد الفريق".