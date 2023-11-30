الخميس 30 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

التخطيط السليم يساهم بعودة الجزيرة والصريح لـ"المحترفين"

7410
فرحة لاعبي وإداريي الصريح بالصعود لدوري المحترفين - ( من المصدر)
عمان – الإنجاز والنجاح لا يأتيان من فراغ، فهما يحتاجان دائما إلى التخطيط السليم، والتعب والجهد، وهذا ما فعلته إدارتا الجزيرة والصريح، بعد أيام من هبوط فريقهما لدوري أندية الدرجة الأولى في الموسم الماضي، حيث بدأ العمل بوقت مبكر بحثا عن عودة سريعة لدوري المحترفين، ليتحقق الهدف المرسوم أول من أمس، بتأهلهما لدوري الكبار، وسط فرحة كبيرة بهذا الإنجاز من محبي وجماهير الناديين. اضافة اعلان
وساهمت عوامل متنوعة أخرى في صعود الفريقين، ومنها، الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين ودعم الجماهير، فشكلت إضافة إلى جهد الإدارة إنجازا للمهمة عن جدارة واستحقاق.
وجاء الإنجاز للفريقين ليؤكد قدراتهما العالية وإمكانياتهما الفنية التي يمتلكانها، وتأكدت بوضوح من خلال النتائج التي تحققت هذا الموسم، حيث إن الجزيرة الفريق الوحيد الذي لم يخسر في أي مباراة، وهو حقق الفوز في 10 مباريات متتالية، وبقيت له مباراة مؤجلة مع فريق العالية، فيما خسر الصريح 5 نقاط بالتعادل مع فريق اتحاد الرمثا والخسارة أمام فريق صما. 
ويسجل لإدارة الجزيرة برئاسة نجم الكرة الأردنية السابق نبيل التلي، التعاقد مع المدرب الوطني وليد فطافطة ومنحه الصلاحيات الكاملة لاختيار الجهاز الفني المعاون واللاعبين الذين يخدمون أهداف وتطلعات الفريق، ونجح فطافطة في إنجاز المهمة بالعلامة الكاملة حتى الآن، وسط أداء فني متطور وتسخير إمكانيات اللاعبين لمنظومة الفريق، ومنح الفرصة لمعظم اللاعبين للمشاركة خلال المباريات.
وعلى الجانب الآخر، عملت إدارة الصريح برئاسة " خبير العمل الإداري" عمر العجلوني، على تجديد الثقة بالمدير الفني ماهر العجلوني، والذي يعرف إمكانيات وقدرات لاعبي فريقه، فقادهم بكل ثقة وحصد النتائج الجيدة، التي وضعت الفريق مجددا في دوري المحترفين. 
وهناك العديد من اللاعبين والنجوم الذين تألقوا وبرزوا مع الفريقين خلال دوري "المظاليم" لهذا الموسم، وساهموا بقوة في العديد من الانتصارات القوية والنتائج والمستويات المتميزة التي قدمها الفريقين، حيث برز من الجزيرة كل من اللاعبين: بكر كلبونة، حمد البلاونة، محمود موافي، عبدالله العموري ، مؤيد رومي، طارق القماز معتصم الجعبري، أسامة سريوه، علاء الورق، سيف الديات والحارس المتألق قيس عباسي، محمد الحياري، عبيدة الزعبي، هاشم مبيضين، إبراهيم نوفل، ليث حبول، وسام دعايس، زيد الزواهرة، أنس العساسلة، محمد عذاربة.  
واعتمد الصريح في خياراته الفنية على مجموعة متناسقة قادت الفريق إلى العودة لدوري المحترفين، وضمت كلا من اللاعبين: خلدون الخزام، الحارس قصي المرابحة، عمر الشطناوي، إبراهيم الخوالدة، يزن عبد العال، أشرف المساعيد، هذال السرحان، طارق تيم، معاذ العجلوني، يوسف دراغمة، ونور السعدين.
وقال مدرب الفريق وليد فطافطة لـ"الغد": "وعدنا فأوفينا بالوعد، فكانت العودة لدوري المحترفين، وهذا بفضل إدارة النادي الحكيمة، وجهود الجهاز الفني المساعد، والجهاز الإداري، والجماهير الأصيلة الوفية، الجزيرة ناد كبير يستحق كل خير، والمهم أن العودة كانت سريعة". 
وتابع: "لي الشرف أن مثلت "الشياطين الحمر" لاعبا، واليوم مديرا فنيا، المسيرة لم تكن سهلة لكن عطاء اللاعبين وجهدهم وتطبيق تعليمات الجهاز الفني، ساهم في تحقيق العلامة الكاملة حتى الآن، وطموحنا إحراز اللقب وحصد جميع النقاط".  
وساهم فطافطة من قبل في صعود فريق المنشية لدوري المحترفين، كما ساهم في تأهل فريق دورة الخليل لدوري المحترفين الفلسطيني.  
من جانبه، قال المدير الفني لفريق الصريح ماهر العجلوني: "العودة السريعة لدوري المحترفين جاءت بفضل تكاتف إدارة النادي برئاسة عمر العجلوني مع منظومة الفريق كاملة جهازا فنيا وإداريا ولاعبين، إضافة إلى الوقفة الجماهيرية الصادقة خلف الفريق في كل الملاعب".
وأضاف: "نعيش أجواء العائلة الواحدة، واحتفظنا بغالبية الفريق الذي شاركنا في منافسات المحترفين في الموسم الماضي، وتجمعنا علاقة ود على على جميع الأصعدة، وكلمة السر صراحة رئيس النادي عمر العجلوني، الذي لم يدخر جهدا في توفير أشكال الدعم المعنوي والمالي لأفراد الفريق".
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
Untitled-1

شباب الأردن ومعان في لقاء متكافئ.. والحسين إربد يستضيف العقبة لرد الاعتبار

منذ 22 دقيقة
1701341309559026400

"ستاد البتراء" يحتضن وديتي منتخب السيدات وأبو ظبي

منذ 23 دقيقة
1701334451238834800

ألكاراز يقهر تومي بول في مباراة استعراضية

منذ 24 دقيقة
c8f2595a2c0f8554fac1531c9975ab66_718_520_t_t_f

انطلاق النسخة الأولى من بطولة المراكز للجمباز بمشاركة 350 لاعبة

منذ 25 دقيقة
1701339051788974300

"الملاكمة الأردنية" على موعد مع ميدالية عالمية اليوم

منذ 27 دقيقة
1701334451298835100

"التايكواندو".. ساعات لبدء رحلة البحث عن الأولمبياد من مانشستر

منذ 29 دقيقة
افكار و مواقف

نتنياهو ما بين صموئيل الاول وحزقيال

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم
سلامة الدرعاوي

إطلاق المشاريع الإستراتيجية في عام 2024

سلامة الدرعاوي |اليوم

غزة بعد الحرب.. الخيار الغائب

سميح المعايطة |اليوم

الفرصة الأخيرة في الزمن الأكثر خطورة

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1701208980027055100

أعنف عملية قضم لأراضي الضفة الغربية منذ 50 عاما

ترجمات | منذ24 ساعة
1701208979937054900

المجتمع المدني العراقي وأزمة التمويل

ترجمات | منذ24 ساعة
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)

ترجمات |21 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات |20 تشرين الثاني 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
 