الترجي والنجمة يؤكدان مشاركتهما في الأندية العربية.. وثامر يفكر بالاعتزال

مصطفى بالو

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نطل على القراء الأعزاء، من نافذة أخبار الطائرة المحلية، عبر مجموعة من الأخبار تتناول أركان اللعبة، وتسلط الضوء على هموم الأندية وطموحاتها في المنافسات المختلفة.الترجي والنجمة أول المشاركينوصل إلى اتحاد الكرة الطائرة من خلال الاتحاد العربي للكرة الطائرة، كتاب يؤكد مشاركة فريقي الترجي التونسي والنجمة البحريني، في منافسات بطولة الأندية العربية، والتي يستضيفها اتحاد اللعبة في عمان خلال الفترة من 17 إلى 28 شباط (فبراير) المقبل، لينضما إلى جانب ممثلي الأردن شباب الحسين (بطل ثلاثية مسابقات الموسم الماضي)، وعيرا (وصيف بطل الدوري وكأس الأردن).ومن المتوقع ان تشهد الفترة المقبلة حراكا لتأكيد أندية عربية للمشاركة في البطولة في ظل فتح باب التسجيل، مع إمكانية وصول العدد إلى 18 ناديا عربيا، خصوصا وان تعليمات الاتحاد العربي تسمح بمشاركة فريقين من كل دولة.وفي ذات السياق، ينتظر اتحاد الكرة الطائرة، تحديد موعد وصول لجنة الاتحاد العربي، والمعنية بالكشف عن الصالات التي ستحتضن مباريات بطولة الأندية العربية، في ظل وصول اتحاد اللعبة إلى اتفاق مع مسؤولي صالات قصر الرياضة، الأمير فيصل بالقويسمة، والأمير محمد بالزرقاء لاحتضان مباريات وتدريبات الفرق المشاركة في البطولة.6 فرق في بطولة السيداتكشف المدير الفني لفريق دي لاسال فواز زهران، عن مشاركة 6 فرق تمثل دول الأردن، البحرين، الكويت، سورية، الإمارات، والجزائر، في منافسات مسابقة كرة الطائرة ضمن دورة الألعاب النسوية، والتي ستقام في الإمارات مطلع شباط (فبراير) المقبل، بحسب الجدول الذي وصل إليه من خلال اللجنة الأولمبية واتحاد الكرة الطائرة المحلي.وحول حظوظ فريق دي لاسال بعد اتضاح خريطة طريق المنافسة العربية، قال زهران: "يملك دي لاسال فرصة للمنافسة بقوة على المراكز الأولى، في ظل رصدنا الفني للفرق المشاركة، إلى جانب جهوزية الفريق الذي يكثف استعداداته، وسيتم تعزيز صفوفه بالمحترفة التونسية مروة بوغانمي التي نعتبرها ابنة النادي بعد مشاركتها في نيل الألقاب منذ موسمين، ونستثمر عدم مشاركة ناديها التونسي في هذه البطولة، حيث سنرسل إليه كتابا للاستفادة من خدماتها بعد الاتفاق المبدئي مع اللاعبة، وطالبناها بمساعدتنا بالتعاقد مع محترفة تونسية ثانية، لتشارك الفريق البحث عن اللقب العربي، وتأكيد حضور الطائرة الأردنية في هذه الدورة".النقع يقدم 4 لاعبات إلى المنتخبيواصل فريق النقع القادم من الأغوار الجنوبية، مسلسل إبداعاته، وبعد أن نال لقب دوري الشابات عن جدارة واستحقاق.ورفد النقع صفوف منتخب الشابات بـ 4 لاعبات مميزات، ويشاركنه التدريبات بقيادة المدرب الوطني زياد حبش، وبإشراف المدير الفني للمنتخبات الوطنية التونسي هيثم الوسلاتي.ويقول المدير الفني لفريق النقع ضرار هويمل: "اختار المنتخب الوطني 4 لاعبات من صفوف فريق النقع هن غيداء إدريس العشوش، صفاء خليل الزهران، فاطمة خليل البوات، وصفاء سامي البوات، في خطوة تحسب لاتحاد الكرة الطائرة في توسيع رؤيته الفنية وخياراته خارج أسوار العاصمة، والنظر بذات المستوى إلى المناطق الأقل حظا، في تفسير موضوعي إلى بحثه عن المواهب التي تفيد المنتخب الوطني واللعبة وليس في الأندية المشهورة فحسب".وأضاف هويمل: "إن اختيار هؤلاء اللاعبات أعطاهن دافعا قويا، إلى جانب تحفيز زميلاتهن اللاعبات لتقديم شهادات اعتمادهن إلى صفوف المنتخبات الوطنية لمختلف الفئات، في الوقت تم فيه الكشف عن وجود عدد من المواهب ضمن منتخبات مديرية تربية الأغوار الجنوبية، بانتظار تقديمهن في الوقت المناسب في المسابقات الرسمية".علي ثامر يفكر بالاعتزاليفكر نجم المنتخب الوطني السابق وفريق البقعة علي ثامر، قائد الفريق الذي تسلم كأس دوري الأولى مؤخرا، في اعتزال الملاعب خلال الموسم المقبل، مؤكدا أن تعاقب الإصابات وآخرها القطع بالرباط الصليبي، والتي منعته مشاركة فريقه في مباريات الدرجة الأولى، ما تزال تطارده آلامها، الأمر الذي دفعه إلى التفكير بالاعتزل بعد مسيرة 25 عاما، دافع فيها عن ألوان المنتخبات الوطنية والبقعة وعدد من الأندية المحلية مثل مليح ووادي موسى، الذي شاركه الوقوف في المركز الثاني، ببطولة المشرق العربي التي أقيمت في عمان العام 2016.وقال ثامر في رده على استفسارات "الغد": "لدي مرحلة تأهيل خلال الفترة المقبلة، بإشراف أحد المعالجين المعروفين، وأتمنى أن أشعر بالتحسن وأتعافى من هذه الآلام، علما بأنني خضعت للتأهيل في أكثر من مرة، والتحسن يصاحبني لفترة، إلا انني أعود إلى المعاناة من تجدد آلام الإصابة، وإذا تمكنت من اجتياز المرحلة المقبلة فسأكون ضمن صفوف البقعة، لأشاركه منافسات الدوري الممتاز في منتصف العام المقبل، وإلا فسأعلن اعتزالي الكرة الطائرة".استثمار "طائرة" دورة الأمير فيصلشدد عدد من المدربين والمتابعين للكرة الطائرة المحلية، على ضرورة استثمار منافسات مسابقات الكرة الطائرة ضمن دورة الأمير فيصل الرياضية السنوية، والتي باتت على الأبواب، وتستعد العديد من منتخبات مديريات التربية والتعليم للمشاركة في منافساتها، عبر منتخبات للذكور والإناث وضمن فئات عمرية قابلة للصقل والتطوير.وطالب مدربون بضرورة أن يلتف اتحاد الكرة الطائرة عبر لجانه الفنية، وأندية اللعبة حول هذه المسابقات، بهدف اكتشاف المواهب في صورة مشابهة لاكتشاف و"اصطياد" المواهب في رياضات أخرى، لإجبار الأندية في الدرجتين الأولى والممتازة إلى تأسيس فرق للفئات العمرية للجنسين، والمشاركة الإجبارية في البطولتين للجنسين، الأمر الذي من شأنه أن يوفر الرافد للأندية والمنتخبات الوطنية، ويصب في استمرارية وتطور ومصلحة الطائرة الأردنية.