الترك.. مدرب وطني يحيي طقوس رمضان في أميركا ويرصد تفاصيل الكرة الأردنية

يحيى قطيشات

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عمان- أكد المدرب الوطني وشيخ المدربين عيسى الترك، المقيم حاليا في الولايات المتحدة الأميركية، حنينه للسهرات الرياضية الرمضانية َمع أصدقاء الزمن الجميل في الأردن، مشيرا إلى حرصه على متابعة جميع أنشطة كرة القدم في الأردن، خاصة فيما يتعلق بالمنتخبات الوطنية.وكشف الترك في بداية حديثه عبر الهاتف مع "الغد" من أميركا، أن أيام الشهر الفضيل للعام الحالي، تختلف عن السنوات الماضية بسبب العدوان على غزة، إضافة إلى تواجده خارج الوطن الذي يحن إليه في كل لحظة.وقال: "لا تشعر هنا في أجواء وطقوس وعادات شهر رمضان في مختلف المجالات، وأهمها الجانب الديني الذي يقتصر على عائلتي الصغيرة".وبين الترك، حرصه على القيام بتناول وجبة السحور والقيام بطقوسها على أكمل وجه، ويقول: "لا بد لي ولعائلتي من الاستيقاظ على السحور تطبيقا لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: "تسحروا فإن في السحور بركة"، حيث أقوم بجميع طقوس هذه الفترة المباركة من تناول الطعام وقراءة القرآن وأداء صلاة الفجر، الأمر الذي يدخل البهجة والسعادة الى قلبي بعد أن يكون الإنسان شعر بالراحة".وأكد" شيخ المدربين، التزامه مع زوجته أم أحمد بممارسة رياضة المشي في عصر كل يوم رمضاني خصوصا أن الأجواء مناسبة من حيث، البنية التحتية عبر وجود ممرات خاصة.ويؤكد حرصه على تناول وجبة الإفطار في البيت وفي أجواء عائلية، نظرا إلى متعة التفاف العائلة حول مائدة واحدة، والحرص على تواجد الأكلات الأردنية الشعبية على المائدة الرمضانية".ويضيف: "أتوجه بعد الإفطار لأداء صلاة التراويح، والحمد لله المسجد قريب من منزلي، ولكن ليس كما الأردن، حيث يبعد أكثر من 20 كم".وأكد المدرب الوطني متابعته لكرة القدم الأردنية وخاصة المنتخب الوطني ودوري المحترفين، مؤكدا تذبذب المستوى الفني للفرق بعد استئناف منافسات الدوري عقب مشاركة منتخب "النشامى" في بطولة كأس آسيا بقطر، حيث لم تقدم المباريات المؤجلة والأسابيع الأولى من مرحلة الإياب أداء يرضي المتابعين.وأضاف: "وبصراحة كانت فترة التوقف الطويلة صعبة على الأندية، وتابعنا مستويات متفاوتة ونتائج كبيرة لفرق على حساب أخرى، وأظهرت الفرق التي تضم لاعبين من المنتخبين الأول والأولمبي مستويات أفضل نتيجة للجاهزية الفنية والبدنية، وبين أن الجميع يدرك الصعوبات التي يعاني منها المديرون الفنيون في تجمع اللاعبين والانتظام في التدريبات بسبب مطالبة اللاعبين بمستحقاتهم المالية، في ظل أزمة كبيرة تواجه إدارات أندية المحترفين".وقال: "إن الانتظام في منافسات الدوري يساهم في رفع المستويات الفنية للفرق، مضيفا أن الدوري الحالي، مختلف عن الموسم الماضي بسبب تغير الأجندة والتركيز على مشاركات المنتخبات الوطنية في الاستحقاقات الدولية والآسيوية".وقال: "حظوظ منتخب النشامى كبيرة في التواجد في مونديال 2026، خصوصا بعد زيادة عدد مقاعد المنتخبات الآسيوية، إضافة إلى الإنجاز الذي حققه منتخب النشامى في البطولة القارية من خلال النتائج المميزة والانتصارات الكبيرة على منتخبات قوية وصاحبة إنجازات".وأردف قائلا:" نملك حاليا جيلا من اللاعبين المميزين ومن أفضل الأجيال التي مرت على الكرة الأردنية، جيل ذهبي متناسق ومتكامل، والفرصة متاحة للتأهل للمونديال، بفضل دعم القيادة الهاشمية والحكومة والاتحاد والأندية والجماهير للنشامى في رحلته نحو الهدف المنشود، التأهل للدور الثالث قريبا، حيث يبحث المنتخب الوطني عن إضافة 6 نقاط مهمة إلى رصيده من المواجهتين مع نظيره الباكستان" قبل المواجهتين الصعبتين مع المنتخبين السعودي والطاجكي في الجولتين الأخيرتين من التصفيات".وقال: "إنه يتابع مباريات الدوريات الأوروبية، ومباريات الدوري الأميركي الذي أصبح من أهم الدوريات، بسبب وجود اللاعب الأرجنتيني ميسي وأيضا استضافة الولايات المتحدة لمونديال 2026"، مبينا أنه يسعى دائما إلى تطوير نفسه من خلال المشاركات في الدورات الفنية والبدنية، حيث شارك في دورة عن اللياقة البدنية والتغذية".وتطرق الترك في ختام حديثه، إلى وقفة الجاليات العربية مع منتخب النشامى خلال مشاركته في بطولة كأس آسيا وخصوصا في المباراة النهائية، حيث نال المنتخب تقدير واحترام المتابعين الذين حرصوا على متابعة وحضور المباريات بشكل جماعي.