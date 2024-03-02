السبت 02 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

التعادل يحسم مواجهة "الناشئين" وأوزبكستان وديا

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لاعب المنتخب الوطني للناشئين زيد أبو دهيم يمرر الكرة بمواجهة أوزبكستان - (من المصدر)
تعادل المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم تحت 17 عاما، مع نظيره الأوزبكي، بهدف لكل منهما في مباراة ودية جرت اليوم السبت على ملعب جاوا في عمان، استعدادا للتصفيات الآسيوية التي تقام خلال تشرين الأول.اضافة اعلان
وأحرز هدف المنتخب زيد أبو دهيم عند الدقيقة 77.
ومثل المنتخب: قصي الحلاحلة، ومهند محمود، وحسين ذيابات، وياسر الحمبوز، وخزرج القاسم، ومحمد أبو الغنم، وزيد الخالدي، ومحمد شحدة (هشام سلامة)، وقيس شواشرة (أحمد الربايعة)، وزيد أبو دهيم، ومحمود الطميزي.
ويتجدد اللقاء بين المنتخبين عند الثانية عصر الاثنين المقبل على الملعب ذاته.
ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير معسكرات تدريبية ومباريات ودية، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب الوطني للناشئين، للمضي قدماً في الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها التصفيات الآسيوية.
--(بترا)
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