التعادل يحسم مواجهة "الناشئين" وأوزبكستان وديا

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وأحرز هدف المنتخب زيد أبو دهيم عند الدقيقة 77.ومثل المنتخب: قصي الحلاحلة، ومهند محمود، وحسين ذيابات، وياسر الحمبوز، وخزرج القاسم، ومحمد أبو الغنم، وزيد الخالدي، ومحمد شحدة (هشام سلامة)، وقيس شواشرة (أحمد الربايعة)، وزيد أبو دهيم، ومحمود الطميزي.ويتجدد اللقاء بين المنتخبين عند الثانية عصر الاثنين المقبل على الملعب ذاته.ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير معسكرات تدريبية ومباريات ودية، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب الوطني للناشئين، للمضي قدماً في الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها التصفيات الآسيوية.--(بترا)