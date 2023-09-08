التعادل يسيطر على لقاء السلط والأهلي بدوري كرة اليد

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سيطر التعادل 23 - 23 على المباراة التي جمعت بين فريقي السلط والأهلي ضمن لقاءات دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، والتي جرت الجمعة في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، في الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى لمنافسات الدوري. ومع هذه النتيجة بقي الفريقان في صدارة الترتيب العام برصيد 13 نقطة. وفي المباراة الأخرى التي أقيمت بذات الصالة حقق فريق الكتة الفوز على فريق القوقازي بنتيجة 40-28، ليرفع الكتة رصيده إلى 6 نقاط، وبيقي رصيد القوقازي نقطتين. يوم غد يلتقي فريقا الحسين إربد ويرموك الشونة عند الساعة السادسة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، ثم يلتقي بذات الصالة فريقا العربي وكفرسوم في مواجهة قوية يتحدد على نتيجتها الفريق الذي سيتأهل الى المربع الذهبي، حيث يملك كل فريق 6 نقاط.