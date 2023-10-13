الجمعة 13 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

التعاون والنقع يتنافسان على لقب "طائرة" الشابات اليوم

فريق شابات النقع للكرة الطائرة -(من المصدر)
فريق شابات النقع للكرة الطائرة -(من المصدر)
عمان - يتجاذب فريقا التعاون والنقع لقب دوري الشابات لكرة الطائرة اليوم، عندما يلتقيان في المباراة النهائية التي تقام عند الساعة السابعة في صالة قصر الرياضة، ويسبقها لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، والذي يجمع النصر ومرصع عند الساعة الخامسة في الصالة ذاتها، وتنتهي بمراسم تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، من قبل نائب رئيسة اتحاد الطائرة جهاد قطيشات.اضافة اعلان
وسعت الفرق المشاركة في دوري السيدات، إلى تقديم أفضل اللاعبات في المنافسات منذ الأدوار التمهيدية، وأظهرت اهتماما كبيرا بالقاعدة، في ظل التطور الملحوظ للطائرة النسوية التي تعد مصدر إنجازات هذه الرياضة محليا، حيث سبق لمنتخب السيدات نيل فضية بطولة غرب آسيا للسيدات في عمان، واتبعها بالظفر ببرونزية الطائرة الشاطئية في قطر، وتسجيل إنجاز مهم في نيل الميدالية البرونزية في الدورة العربية التي أقيمت بالجزائر مؤخرا.
واللافت للانتباه، أن أغلب لاعبات فرق الشابات، يشكلن السواد الأعظم في تشكيلات الفرق الأولى لأنديتهن، وسط اهتمام ملحوظ في الاهتمام بالقاعدة النسوية، يصاحبه تطور وارتفاع مؤشر الأداء العام، والذي له انعكاساته الإيجابية على المنتخبات الوطنية، في الوقت التي تشهد فيه البطولة، رصدا من قبل الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية بقيادة التونسي هيثم الوسلاتي، ومساعده الوطني زياد حبش، لاختيار أفضل اللاعبات لرفد المنتخبات الوطنية، ومن ضمنها منتخب الناشئات الذي يواصل التدريبات التحضيرية، لخوض العديد من الاستحقاقات العربية والقارية في الموسم المقبل.
النقع.. مفاجأة سارة
وشكل فريق النقع الذي يدربه ضرار هويمل، مفاجأة سارة لأوساط الطائرة المحلية عموما والنسوية خصوصا، من خلال ما قدمه الفريق من نتائج لافتة، تعكس اهتمام إدارة النادي بتوسيع القاعدة النسوية، واجتهادها في تقديم فريق يشار إليه بالبنان، وكان حديث المتابعين والمهتمين بعد انتصارات متتالية، حيث تغلب على التعاون بنتيجة 3-1، وعلى دير علا بنتيجة 3-0، ووصل للمباراة النهائية بعد تخطي مرصع بنتيجة 3-0.
ولعل تميز فريق النقع القادم من الأغوار، يعطي دلالة واضحة على الكنوز من المواهب المتواجدة على تراب الوطن الواسع، والتي تحتاج إلى جهود إضافية للكشف عن قدراتها وصقلها ورصدها، لتستفيد منها الطائرة النسوية، في الوقت الذي تشكل فيه مفاجأة النقع السارة، دافعا قويا للأندية الأخرى لتحذوا حذو هذا الفريق، ما يزيد من حدة السباق والتنافس، لتحقيق النتائج المميزة وتقديم المواهب إلى الطائرة النسوية.
التعاون.. نداء الألقاب
وشكل فريق التعاون نكهة تنافسية مميزة، وهو الذي يقطف ثمار اهتمام النادي الواقع في جنوب عمان، بالاهتمام بالطائرة النسوية، بل قدم نماذج من اللاعبات واصلن الإبداع في صفوف أندية محلية أخرى منافسة بدوري.
ويقود التعاون، المدرب المجتهد شريف عبدالله صوب منصات التتويج، لتلبية نداء الألقاب، حين توج الفريق بلقب الشابات في العامين 2015 و2019، وحل وصيفا لهذه الفئة في الموسم الماضي.
وتبحث شابات التعاون عن اللقب لهذا الموسم، متسلحات بالمستويات المميزة للاعباته، واللواتي يشكلن عماد الفريق الأول، حين خطف برونزية دوري السيدات للموسم الحالي.
ووصل التعاون للمباراة النهائية رغم الخسارة أمام النقع 0-3، ليستعيد الفريق توازنه ويفوز على ديرعلا بنتيجة 3-0، ويقصى حامل اللقب النصر في طريقه إلى النهائي، بعد الفوز في المباراة المثيرة بنتيجة 3-2. 
المباراة النهائية
ويتسابق فريقا التعاون والنقع نحو الفوز في المباراة النهائية، ورفع كأس الدوري، حين يهتم التعاون بالعودة إلى سدة الألقاب، في الوقت الذي يطلب فيه النقع الظفر باللقب للمرة الأولى في تاريخه، وسط حوار المدربين في تقديم أفضل اللاعبات.
ويختار مدرب التعاون شريف عبدالله، تشكيلته من قائمته، التي تضم كلا من مايا التاجي، تيا ابو خضر، هبة جاموس، زينه جاموس، شام الهيجاوي، ماسا ابو رحيم، مريم الغلاييني، نوار القواسمي،  بتول عبدالله، لين مساد، ليا حلبي، نتالي الشرايري، جان اسحاق جنكات، جود البراجكلي، وماسه الخطيب.
ويتطلع مدرب النقع ضرار هويمل إلى تقديم أفضل العناصر من قائمته، والتي تضم كلا من صفاء البوات، غداء العشوش، شهد العشوش، سارة العشوش، يقين الشعار، صفاء الزهران، مودة جميل، فاطمة البوات، وميلاد سالم.
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