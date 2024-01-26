الأحد 28 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

التعمري لـ "الغد": لا أنظر للجوائز الفردية.. وهدفنا بلوغ نهائي آسيا

1706277619635547800
لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم موسى التعمري - (من المصدر)

أكد لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم موسى التعمري، أنه لا ينظر للمنافسة على الألقاب الفردية في بطولة كأس آسيا كرة القدم المقامة حاليا في قطر، بقدر ما يسعى إلى خدمة المنتخب وزملائه في الوصول لأدوار متقدمة بالبطولة.

اضافة اعلان


وبين التعمري في مقابلة خاصة مع “الغد”، عقب مواجهة المنتخب الوطني ونظيره البحريني الخميس، أن المباراة المقبلة أمام العراق بدور الـ 16، سيقدم من خلالها اللاعبون كل ما في جعبتهم من أجل التأهل للدور التالي، موضحا بأن المنتخب سيصل للمستوى والنتائج التي تلبي طموحات الجماهير الأردنية.


وأضاف: “ظهر المنتخب الوطني بصورة مختلفة في المباريات الرسمية خلافا للمواجهات الودية، وذلك بسبب نقل المدرب أفكاره للاعبين، وحاجته في الفترة الماضية للعب بتكتيك معين، إلى جانب تجربة أكبر عدد من اللاعبين، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اللاعب الأردني يظهر بقوة مغايرة في هذه البطولات”.


ويعد التعمري (26 عاما)، أحد أبرز اللاعبين العرب الذين قدموا مستويات طيبة في المحفل القاري الذي يختتم يوم العاشر من شباط (فبراير) المقبل، إذ سجل هدفين في مواجهة المنتخب الأولى أمام ماليزيا، وساهم في الهدف الثاني بشباك منتخب كوريا الجنوبية، فيما غاب عن مواجهة البحرين بسبب تلقيه الإنذار في المباراة الثانية، ليفضل المدرب إراحته لتجهيزه للمباراة المقبلة في ثمن النهائي.


وذكر نجم نادي مونبيليه الفرنسي أن زملاءه في التدريبات وغرف الغيار، يبدون تفاؤلا كبيرا في التقدم أكثر بالبطولة، وتحقيق الانتصار تلو الآخر بهدف إسعاد الجماهير، بعيدا عن مباراة البحرين الأخيرة التي لم يفضل التطرق للحديث عن مستوى المنتخب بها، ومقدما الشكر للاعبين الذين شاركوا فيها.


وأضاف التعمري: “لا يوجد طريق سهل وآخر صعب في البطولة الآسيوية، جميع المنتخبات الذي تخطت الدور الثاني تمتلك الحظوظ ذاتها في التأهل، وبغض النظر عن هوية المنافس في كل مرحلة، علينا تقديم كل ما لدينا داخل الملعب، ونطمح لبلوغ المباراة النهائية مع هذه المجموعة من اللاعبين”.


وأوضح أنه لا ينظر للعروض التي تقدم له خلال الفترة الحالية، حيث لا يسمح لأحد بالتواصل معه وهو متواجد مع المنتخب الوطني، وأن الأندية التي تريد التفاوض معه تتحدث مع وكيل أعماله، مثمنا دعم الصفحات الفرنسية من بطولة الدوري الرسمية أو المختصة بالنادي، وتأكيده بأن هذا الأمر يعني الكثير له.

 

الجدير بالذكر أن التعمري هو اللاعب العربي الأغلى قيمة تسويقية عن قارة آسيا بقيمة مالية وصلت إلى 6 ملايين دولار، علما بأنه بدأ مسيرته مع نادي شباب الأردن على الصعيد المحلي، قبل أن ينتقل في إعارة لفريق الجزيرة، ليخوض بعدها أول تجربة احترافية له برفقة أبويل نيقوسيا القبرصي، ومنه انتقل إلى فريق أود هيفرلي لوفين البلجيكي، وحط الرحال مع بداية الموسم الماضي في فرنسا مع مونبيليه.


كما خاض مع “النشامى” في مشواره الكروي منذ أول مباراة له أمام لبنان في العام 2016، 67 مباراة، إذ شارك في 53 منها كأساسي مقابل 14 مباراة دخلها من دكة البدلاء، مسجلا 15 هدفا.

 

اقرأ أيضاً: 

الأوراق البديلة تدق أبواب المنتخب الوطني أملا بفرصة أمام البحرين

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
نجم المنتخب الوطني لكرة القدم موسى التعمري-(من المصدر)

التعمري يطير بأحلام "النشامى" بالفكر الأوروبي في كأس آسيا

19 كانون الثاني 2024
عدد من لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم خلال التدريبات في الدوحة- ( من المصدر)

عموتة يرمي "قفاز التحدي" في مواجهة الأقوياء بـ"كأس آسيا"

03 كانون الثاني 2024
نجم المنتخب الوطني يزن النعيمات خلال المباراة أمام السعودية -(من المصدر)

"النشامى" في 2023.. انتصاران فقط وتدهور دفاعي مقلق

03 كانون الثاني 2024
1703928654720578900

أندية المحترفين تبدأ رحلتها في "النفق المظلم".. وتداعيات خطيرة بالانتظار

30 كانون الأول 2023
اقرأ أيضا
لاعب المنتخب الوطني يزن النعيمات يحاول المرور من لاعب المنتخب العراقي علي عدنان في آخر مواجهة بين الفريقين - (الغد)

"النشامى" أمام العراق.. 10 انتصارات فقط والشقران يتزعم الهدافين

منذ14 ساعة
لاعب المنتخب الوطني عبدالله نصيب "ديارا" خلال المباراة الأخيرة أمام البحرين -(من المصدر)

تدريبات متواصلة للمنتخب الوطني تحضيرا للعراق.. و"ديارا" جاهز للموقعة

منذ14 ساعة
جانب من تتويج الفائزين بالميداليات الملونة - (من المصدر)

ختام مثير للجولة الأولى من دوري المصارعة

منذ14 ساعة
المتسابق عيسى ابو جاموس على متن ايفو خلال رالي سابق للشرق الاوسط- (من المصدر)

السائقون الأردنيون يواجهون منافسة قوية في رالي قطر

منذ14 ساعة
من مواجهة سابقة جمعت السلط مع الرمثا بدوري المحترفين - ( من المصدر)

أزمة "المحترفين" تتفاقم واللاعبون يطالبون بمستحقاتهم

منذ14 ساعة
emilio-nsue-lopez-of-equatorial-guinea-celebrates-goal-during-the-2023-africa-cup-of-nations-final-match-between-equatorial-guinea-and-guinea-bissau

«إيميليو نسوي» يكتب التاريخ في بطولة كأس الأمم الإفريقية

منذ17 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ثمن الحرب لن يدفعه الفلسطينيون فقط

ماهر أبو طير |اليوم

قرار لاهاي: انتصار تاريخي لفلسطين

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

خطوات متسارعة

سلامة الدرعاوي |اليوم

أقل مما يجب وأكثر من التوقع

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

هل تلمع نجوم الفنادق في 2024؟

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1706350268426397800

كيف يرتبط تطوير غاز بحر غزة بالاجتياح الإسرائيلي‏ للقطاع؟

ترجمات | منذ15 ساعة
1706350853756409300

الخلافات الداخلية تحد من خيارات نتنياهو مع واشنطن

ترجمات | منذ15 ساعة
1706185540164526500

غزة.. المرافقة الإعلامية للإبادة الجماعية

ترجمات |26 كانون الثاني 2024
1706185540264526700

مشروع آلون الأبدي

ترجمات |26 كانون الثاني 2024
وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير يؤدي طقوسًا دينية عند حائط المبكى، القدس المحتلة - (أرشيفية)

مجتمع عسكريتاري: تشوهات التاريخ والواقع في أسس الهوية الإسرائيلية (3-3)

ترجمات |24 كانون الثاني 2024
الرئيس الأميركي جو بايدن يحتضن بنيامين نتنياهو في زيارته لإسرائيل بعد هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

نتنياهو يرتكب خطأ فادحا برفضه حل الدولتين

ترجمات |24 كانون الثاني 2024
 