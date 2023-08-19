الأحد 20 آب 2023
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التعمري يسجل ثنائية ويقود مونبيليه لتجاوز ليون بالدوري الفرنسي

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موسى التعمري
قاد لاعب المنتخب الوطني ونادي مونبيليه الفرنسي موسى التعمري، فريقه لتحقيق الفوز الأول له ببطولة الدوري، والذي جاء على حساب أولمبيك ليون بنتيجة 4-1 مساء السبت، لحساب الجولة الثانية من البطولة.اضافة اعلان

وسجل التعمري الهدفين الثاني والثالث لفريقه عند الدقيقتين 39 و66، فيما سجل هدف فريقه الأول زميله أرنود نور الدين، والهدف الرابع عبر النيجيري أكور أدامز، بينما سجل هدف ليون الوحيد المهاجم ألكسندر لاكازيت، الذي تلقى البطاقة الحمراء لاحقا في المباراة.

وصعد مونبيليه لصدارة جدول الدوري الفرنسي مؤقتا برصيد 4 نقاط، ومتفوقا على مارسيليا بفارق الأهداف. 

الجدير بالذكر أن التعمري انضم لمونبيليه بداية الموسم الحالي، قادما من فريق أود هيفرلي لوفين البلجيكي، فيما مثل فرق أبويل نيقوسيا القبرصي، وشباب الأردن والجزيرة في أوقات سابقة.
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